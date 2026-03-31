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智慧顯示器1.5萬有找！小米米粉節智慧家電省破萬元 鋼鐵人聯名機吸睛

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
小米宣布POCO X8 Pro Series在台上市，為手機市場注入全新動能。其中最受矚目的「POCO X8 Pro Max」首度於X系列亮相，以旗艦級規格直攻萬元價格帶，展現強勢競爭力。記者黃筱晴／攝影
小米宣布POCO X8 Pro Series在台上市，為手機市場注入全新動能。其中最受矚目的「POCO X8 Pro Max」首度於X系列亮相，以旗艦級規格直攻萬元價格帶，展現強勢競爭力。記者黃筱晴／攝影

米粉們引頸期盼的年度盛事「2026小米米粉節」將於4月1日至4月20日盛大開跑，今年小米台灣以全面升級智慧生活為核心，集結品牌旗下百款人氣熱銷商品，祭出最高現省超過10,000元的超強優惠，優惠品項包含頂規旗艦手機、穿戴裝置、多尺寸Mini LED顯示器及智慧清潔家電。除了令人驚喜的直降折扣，更同步引進POCO X8 Pro Series全新機型，其中包含具備8,500mAh驚人電量的POCO X8 Pro Max，讓米粉一次入手心儀裝置、全面升級智慧生活體驗。

針對智慧穿戴與居家清潔，主打全方位健康管理的Xiaomi手環9 Pro，搭載高亮度AMOLED大螢幕與獨立GNSS衛星定位，並支援超過150種運動模式，活動期間僅需1,699元即可入手，讓用戶以親民價格享受全天候健康監測。在清掃家電方面，Xiaomi掃拖機器人5 Pro現折高達12,500元，結合AI三鏡頭辨識系統與20,000Pa強勁吸力，活動價僅需16,499元即可帶回家，購機再加碼贈送Xiaomi聲波掃振電動牙刷，堪稱年度最划算的入手時機。

影音娛樂體驗同樣迎來超狂優惠，Xiaomi智慧顯示器S Mini LED 2025以Mini LED技術結合144Hz高更新率與劇院級音效，提供55型、65型及75型3種主流尺寸選擇。米粉節期間，55型最低僅14,999元即可輕鬆升級。此外，Xiaomi智慧顯示器A 2026 65型4K則以12,599元的超值價格搶市，購機還可獲得米粉節限定好禮，Xiaomi AC1,200 Mesh路由器或Xiaomi手持掛燙機2選1，全方位照顧居家生活需求。

米粉節期間於線上小米商城mi.com每日晚間20:00限量發放150元、300元手機折價券及AIoT商品9.5折券，單筆消費達指定門檻還能以優惠價加購Xiaomi體脂計S400或Xiaomi智慧氣炸鍋6.5L。小米之家則是推出不限品項單筆消費滿3,999元即贈限量「Xiaomi真誠熱愛杜邦包」活動，於指定貼文留言曬單更有機會抽中總價值突破100萬元的豪禮，獎項涵蓋Leica Leitzphone powered by Xiaomi及Xiaomi智慧顯示器S Pro Mini LED 2026 75型等旗艦機款。指定門市另有「米粉好運骰」互動活動，消費滿12,000元再加碼贈送800元統一超商禮券。

在米粉節熱潮中，POCO品牌同步宣布POCO X8 Pro Series在台上市，最大亮點在於首度亮相的POCO X8 Pro Max，搭載驚人的8,500mAh超大電量，徹底刷新POCO續航紀錄。而專為漫威迷打造的POCO X8 Pro鋼鐵人限定版，從機身外觀到系統UI皆深度融入鋼鐵人經典元素，再度引發收藏熱潮。此外，入門電競新選擇POCO M8 5G也同步登場，搭配Snapdragon 6 Gen 3處理器，並具備5,000萬畫素AI雙鏡頭，滿足不同需求用戶。

POCO X8 Pro鋼鐵人限定版以鋼鐵人代表性的黑金戰甲為靈感，從包裝盒就有專屬設計。記者黃筱晴／攝影
POCO X8 Pro鋼鐵人限定版以鋼鐵人代表性的黑金戰甲為靈感，從包裝盒就有專屬設計。記者黃筱晴／攝影

POCO M8 5G鎖定入門電競玩家與日常娛樂使用的用戶，帶來兼具效能與價格優勢的實用之選。記者黃筱晴／攝影
POCO M8 5G鎖定入門電競玩家與日常娛樂使用的用戶，帶來兼具效能與價格優勢的實用之選。記者黃筱晴／攝影

POCO X8 Pro鋼鐵人限定版以鋼鐵人代表性的黑金戰甲為靈感，中央閃光燈則巧妙化為鋼鐵人經典的方舟反應爐設計。記者黃筱晴／攝影
POCO X8 Pro鋼鐵人限定版以鋼鐵人代表性的黑金戰甲為靈感，中央閃光燈則巧妙化為鋼鐵人經典的方舟反應爐設計。記者黃筱晴／攝影

Xiaomi智慧顯示器S Mini LED 2025提供55型、65型與75型3種尺寸選擇，米粉節期間最低14,999元帶回家。圖／小米台灣提供
Xiaomi智慧顯示器S Mini LED 2025提供55型、65型與75型3種尺寸選擇，米粉節期間最低14,999元帶回家。圖／小米台灣提供

POCO X8 Pro Max搭載聯發科Dimensity 9500s旗艦處理器，採用先進3nm製程，全面釋放極致性能潛力，AnTuTu跑分高達3,085,998，強勢刷新同級距效能天花板。圖／小米台灣提供
POCO X8 Pro Max搭載聯發科Dimensity 9500s旗艦處理器，採用先進3nm製程，全面釋放極致性能潛力，AnTuTu跑分高達3,085,998，強勢刷新同級距效能天花板。圖／小米台灣提供

2026小米米粉節將於4月1日至4月20日盛大開跑，集結百款人氣熱銷商品，祭出最高現省萬元的超強優惠，助力米粉輕鬆打造智慧生活。圖／小米台灣提供
2026小米米粉節將於4月1日至4月20日盛大開跑，集結百款人氣熱銷商品，祭出最高現省萬元的超強優惠，助力米粉輕鬆打造智慧生活。圖／小米台灣提供

米粉節Xiaomi掃拖機器人5 Pro祭出最高現折12,500元的大幅優惠，活動價16,499元即可入手。記者黃筱晴／攝影
米粉節Xiaomi掃拖機器人5 Pro祭出最高現折12,500元的大幅優惠，活動價16,499元即可入手。記者黃筱晴／攝影

POCO X8 Pro Series最大亮點在於將動態RGB雙環燈帶完美融入鏡頭環中，提供可自定義的8種色彩燈光效果。記者黃筱晴／攝影
POCO X8 Pro Series最大亮點在於將動態RGB雙環燈帶完美融入鏡頭環中，提供可自定義的8種色彩燈光效果。記者黃筱晴／攝影

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