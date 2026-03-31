45樓高空美景＋A5和牛、帝王蟹腳！饗賓「旨醞鐵板燒」一人1980起

饗賓餐旅旗下的鐵板燒「旨醞」，繼2024年5月於新莊開設首間餐廳之後，將於4月1日進駐台北市信義區，於微風信義開設第二間分店。店內運用活龍蝦、帝王蟹腳、日本A5和牛等食材，提供精緻的海陸套餐，同時並享有高空景緻。為慶祝新店開幕，首3天訂位並到店用餐的賓客，皆可獲得「品牌香氛小卡」及「慢醞花禮」1份。

全新開幕的「旨醞信義微風店」擁有45樓的高空美景，可以俯瞰台北市景與眺望遠方山景，餐廳占地125坪，規劃有67席座位與2個包廂；空間上以花朵意象為主題，透過花朵的千姿百態為靈感，以及燈光與風格選品，象徵時間醞釀出的美好時刻。

全新春夏菜單以「時間慢釀」為核心，運用多種時令旬味，還有帝王蟹腳、活龍蝦、活鮑魚、南極圓鱈以及A5和牛等食材與特調醬汁，呈現充滿生機與活力的春日印象，提供「精緻海陸10品套餐」、「頂級海陸12品套餐」2種方案選擇。在「精緻海陸10品套餐」中，先以「鮭魚／鮭魚卵／黑松露奶油」作為開場，「帝王蟹腳／時令生葉菜／柚子醋醬」將清蒸的帝王蟹腳搭配時令野菜，並以酸甜的果醋提亮，突顯出蟹肉的鮮甜。

此外，「活龍蝦／紅甜椒醬」將現撈活龍蝦以鐵板炙燒後，搭配魚骨熬煮的紅甜椒醬，能夠直接享受龍蝦肉的彈牙口感與海味；「A5和牛肋眼／松露波爾多紅酒醬／干邑藍紋起司醬」選用軟嫩的肋眼部位，經鐵板煎至五分熟度，呈現細緻口感與油脂香氣，可再透過不同的醬汁與淡雪鹽，勾勒出不同的風味變化。不僅如此，套餐中還包括「生食級干貝／馬糞海膽／紫蘇」、「鵝螺貝／淮山仙貝／老母雞湯」、「馬糞海膽／文蛤／甜豆莢」等不同菜色，全套1,980元。

至於「頂級海陸12品套餐」則是以10道式套餐為基礎，並增加2道限定料理。「活鮑魚／香糯紫玉米／玉米白酒醬」以口感彈牙的嫩煎活鮑魚為主角，搭配特製莊園玉米白酒醬，透過玉米清甜彰顯海洋鹹香，並以泰國紫玉米與糯米珍珠玉米豐富口感。「南冰洋嚴選圓鱈／白花椰菜酒粕醬」將肉質細嫩的圓鱈先煎後悶蒸，達到外酥內嫩的口感，搭配白花椰菜酒粕醬汁的淡雅清香，還有鮭魚卵、海苔酥，堆疊出多變趣味。全套2,680元。

「旨醞信義微風店」將於4月1日正式開幕，首3天訂位用餐的賓客，皆可獲得「品牌香氛小卡」及「慢醞花禮」1份，數量有限贈完為止。此外，兩間餐廳也針對iEAT會員獻上體驗獻禮，黑卡會員限定兌換「平日限定風味調酒1杯兌換券」；黑金卡會員限定80點兌換「平日限定風味調酒1杯兌換券」；全體會員則享150點兌換「平日限定10品套餐，贈南非嫩煎活鮑魚1份」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

帝王蟹腳／時令生葉菜／柚子醋醬。記者陳睿中／攝影

鵝螺貝／淮山仙貝／老母雞湯。記者陳睿中／攝影

馬糞海膽／文蛤／甜豆莢。記者陳睿中／攝影

頂級海陸12品套餐限定的「活鮑魚／香糯紫玉米／玉米白酒醬」。記者陳睿中／攝影

頂級海陸12品套餐限定「南冰洋嚴選圓鱈／白花椰菜酒粕醬」。記者陳睿中／攝影

A5和牛肋眼／松露波爾多紅酒醬／干邑藍紋起司醬。記者陳睿中／攝影