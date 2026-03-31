虎牌啤酒3x3街頭籃球賽熱血回歸！冠軍全隊飛美國看NBA

虎牌啤酒（Tiger Beer）正式宣布2026「BE LIKE TIGER 3x3 虎牌啤酒街頭籃球賽」即日起強勢回歸。今年主辦單位更跨界力邀潮流饒舌團體Multiverse Music（M.V.M）量身打造專屬主題曲〈UNCAGE〉，為賽事注入無畏的大膽精神。而最受矚目的夢幻大獎，莫過於最終奪冠的隊伍將由虎牌啤酒帶領，直飛美國現場觀看NBA職籃殿堂級賽事。

2026虎牌3x3賽事的核心精神在於「無畏升級」，不僅延續了高強度的街頭對抗，更保留極具特色的獨門回合賽制。賽程涵蓋了強調個人能力的 1x1 單打、考驗兩人之心交會的 2x2 配合，以及展現團隊默契的 3x3 團戰，決賽更額外增設刺激的技術挑戰環節。

虎牌啤酒堅信「一個人可以突破防線，一群人可以改寫戰局」，期望透過多樣化的賽程設計，讓每一位站在球場上的球員都能釋放心中潛伏的老虎本能，在汗水與對抗中贏得屬於街頭的最高榮譽。為強化音樂與街頭文化的連結，品牌好友M.V.M特別將虎牌「UNCAGE YOUR TIGER」的態度揉合球場拚勁，創作出的主題曲預計於4月1日正式登錄各大串流平台，要讓球員在賽前就感受血液沸騰。

此外，報名成功的球員福利相當豐厚，每人皆可領取「BE LIKE TIGER 3x3」雙面專屬球衣、摩曼頓購物券及專業籃球襪等專屬戰袍裝備。賽事將從5月起展開全台巡迴預賽，首站於5月23日在台北新生橋下籃球場開打，隨後南下台南運動公園與台中臺灣體大進行選拔，最終總決賽則定於7月25日至26日在台北松菸文創園區，與「TIGER STREET超熱派對」同步引爆。

報名系統即日起在Accupass平台正式啟動，名額有限、額滿為止。邀請全台籃球愛好者穿上戰袍，準備在今夏釋放本能，挑戰成為真正的街頭籃球王者。

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虎牌啤酒跨界力邀潮流饒舌團體M.V.M（Multiverse Music）打造專屬主題曲。圖／海尼根台灣提供

2026虎牌3x3賽事不僅延續了高強度的街頭對抗，更再次帶來獨有的回合賽制。圖／海尼根台灣提供