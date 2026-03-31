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全台最難訂「門前隱味」聯名勞瑞斯 奢華牛肉麵每日限量15碗

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「門前隱味」主理人大叔Archer，攜手美國頂級牛肋排餐廳 「勞瑞斯牛肋排餐廳」，共同打造「當東方遇見西方」奢華牛肉麵套餐。圖／門前隱味提供
「門前隱味」主理人大叔Archer，攜手美國頂級牛肋排餐廳 「勞瑞斯牛肋排餐廳」，共同打造「當東方遇見西方」奢華牛肉麵套餐。圖／門前隱味提供

被饕客封為「全台最難訂位」的牛肉麵名店「門前隱味」，宣布正式攜手擁有88年歷史的美國頂級餐飲指標「勞瑞斯牛肋排餐廳」（Lawry's The Prime Rib），共同打造極致奢華的聯名套餐「當東方遇見西方」，讓台灣國民美食牛肉麵躍上國際級的精緻餐飲舞台 。

此次聯名的核心之作，完美融合了兩大品牌的靈魂元素。湯底採用了「門前隱味」最具代表性、慢火細熬超過3,000天的老湯頭，搭配耗時4小時熬至入口即化的牛筋；而主角牛肉則由「勞瑞斯」選用僅佔全美牛肉約2%的美國極佳級 Prime 牛肋排，經過28天濕式熟成與4小時低溫慢烤，展現出極致鮮嫩多汁的口感 。雙方團隊歷經近半年的反覆研發與口味校準，才成就出這碗結合西方經典技法與東方風味底蘊的「藝術品級」牛肉麵 。

為了營造頂級儀式感，這份套餐完整保留了勞瑞斯聞名全球的桌邊服務。饕客除了能享用經典的小圓法式麵包、冰旋翡翠沙拉與香煎北海道干貝外，主廚更會推著價值百萬、手工打造的銀色不鏽鋼餐車，來到客人的桌邊現場現切牛肋排。緊接著，由服務人員以陶壺緩緩注入濃郁的牛肉湯頭，搭配「門前隱味」靈魂秘製辣醬，讓這場饗宴在視覺與味覺上都達到極致。

透過這種「東西合璧」的創新呈現，兩大品牌共同宣告牛肉麵不再只是平民小吃，而是具備深厚歷史與文化重量的料理創作 。這份令人期待的奢華牛肉麵套餐定價為新台幣1,980元（需另加一成服務費），即日起於「台北勞瑞斯牛肋排餐廳」獨家供應，僅限平日商業午餐時段提供，且每日僅限量15碗，總量250碗，售完為止。過去想吃一碗「門前隱味」牛肉麵，往往需要苦等兩年，如今喜愛美食的朋友，只要透過勞瑞斯官網預訂，就有機會一嚐這碗結合台美極致工藝的頂尖美味 。

「台北勞瑞斯牛肋排餐廳」主廚（左起）、「門前隱味」主理人大叔Archer、「台北勞瑞斯牛肋排餐廳」總經理Tony。圖／門前隱味提供
「台北勞瑞斯牛肋排餐廳」主廚（左起）、「門前隱味」主理人大叔Archer、「台北勞瑞斯牛肋排餐廳」總經理Tony。圖／門前隱味提供

「當東方遇見西方」奢華牛肉麵，以頂級牛肋排餐廳的桌邊服務，以及「門前隱味」靈魂秘製辣醬，完美打造頂奢儀式感。圖／門前隱味提供
「當東方遇見西方」奢華牛肉麵，以頂級牛肋排餐廳的桌邊服務，以及「門前隱味」靈魂秘製辣醬，完美打造頂奢儀式感。圖／門前隱味提供

「勞瑞斯×門前隱味」當東方遇見西方，展現風味與時間的講究，打造承載東西方底蘊的藝術品等級佳餚。圖／門前隱味提供
「勞瑞斯×門前隱味」當東方遇見西方，展現風味與時間的講究，打造承載東西方底蘊的藝術品等級佳餚。圖／門前隱味提供

牛肉麵 美國 麵包

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