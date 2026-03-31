藝術夜拍創100%佳績！佳士得慶深耕亞洲四十載：開啟藝術市場新紀元

2026年對全球頂尖拍賣行佳士得（Christie's）而言，是一個極具歷史意義的時刻：由蘇格蘭人詹姆士佳士得（James Christie）於英國倫敦創立於1766年的佳士得，適逢260周年；同時，1986年首度於亞洲舉槌的佳士得，也迎來了深耕亞洲40周年的重要里程碑。佳士得執行長Bonnie Brennan親赴香港參加20/21世紀藝術拍賣周時表示，去年的強勁表現為此周年誌慶提供絕佳的脈絡--2025年度全球成交總額超過60億美元，其中下半年表現尤為亮眼，較前一年增長了26%。

●40年的演進：從兩種拍品到亞洲全方位藝術樞紐

1986年，佳士得亞洲首度於香港文華東方酒店的小宴會廳舉槌，拍賣業務僅涵蓋兩個類別，佳士得亞太區總裁江華皓（Rahul Kadakia）回憶道。40年後的今天，亞洲已成為全球藝術市場的重要引擎：光是2025年亞洲客戶就貢獻了佳士得全球60億美元成交總額的23%，儼然已為全球學習與成長速度最快的收藏群體。

過去40年間，隨著業務擴張，拍賣場地從文華東方酒店遷移至JW萬豪酒店，再到擴展到香港會議展覽中心長達20年之久。時至今日，佳士得已進駐全香港市中心的頂尖綠建築The Henderson，多功能的展廳空間佔地5萬平方英尺，不僅象徵著佳士得在亞洲發展的新高度，也支撐起每年8個類別、共8,000件拍品的龐大拍賣規模。

●40周年拍賣盛況：指標夜拍「白手套」100%成交佳績

率先在香港藝術周期間為今年全年一系列歡慶40周年的慶祝活動揭開序幕的，是3月27日、28日登場的香港二十及二十一世紀藝術春季拍賣。率先登場的晚間拍賣現場座無虛席、氣氛熱烈，37件精選拍品更達成100%全數成交的「白手套」傲人紀錄。全系列拍賣成交總額高達8.87億港元（約36.26億元台幣），刷新14位藝術家拍賣紀錄，整體成交比率94%，落槌總額為低估價121%，52%拍品成交價超逾高估價，三項指標均較去年春季更上層樓，達成連續第五季傲領亞洲市場的傲人成績。

江華皓在晚拍會後的記者會上指出，拍賣成績證明客戶願意以高於低估價的價格來追求卓越的藝術品，為整個拍賣週奠定了強大的信心基礎，本次拍賣的成功歸功於「質勝於量」（quality over quantity）的核心策略。佳士得亞太區副主席暨二十及二十一世紀藝術類別主管Cristian Albu與佳士得亞太區二十及二十一世紀藝術部主管徐文君（Ada Tsui）則進一步說明，在規劃拍賣整體方向之際，佳士得因應市場變化，近年來以「小而美」的方式，呈現更為精選的優質拍品吸引藏家參與，以「高品質」、「多元」（diversity）為整體方向。藝術晚拍能在香港藝術周中突破重圍、取得完售佳績，正因為精挑細選的拍品均具備高品質、顯赫歷史及市場新鮮度等特質，得以滿足日益挑剔的藏家市場。

●藝術品質與創新：西方古典大師首度亮相亞洲

本季亞洲藏家熱情參與拍賣，以區域來分又以大中華區買家貢獻度拔得頭籌，東南亞地區增長顯著。領銜的傑哈德李希特（Gerhard Richter）的鉅作《抽象畫》，以9,210萬港元（約3.77億台幣）的穩健價格成交；常玉《毯上的曲腿馬》，在多方競標下以超過拍前低估價2倍之多的6,300萬港元（約2.58億台幣）成交；晚拍共有四位藝術家刷新世界拍賣紀錄，其中Walter Spies的作品《登高望遠》（Blick von der Höhe）第三次登上拍場、也同時是第三度刷新藝術家拍賣紀錄，可以說是藝術家的世界紀錄收割機。

佳士得更首開先河，在亞洲的20/21世紀藝術晚拍中首度引入西方古典大師（Old Master）畫作——17世紀荷蘭畫家Johannes Godart的作品《萬曆花瓶中的花卉、昆蟲與蝸牛》。該作品最終以超過低估價的兩倍多的1,000萬港元成交，是佳士得長期觀察客戶需求並積極耕耘此門類而締造出的佳績，也驗證了亞洲藏家對跨時代高品質作品深刻理解。

●市場觀察：亞洲藏家的強大購買力與多元性

徐文君也分享她觀察到的當前的兩岸三地藏家的藝術品味日益挑剔，因此作品的來源與品質至關重要。除了資深收藏家，佳士得也致力於吸引年輕一代的參與，例如近期在紐約舉行的流行文化主題Jim Irsay收藏拍賣便創造了預期四倍以上的成交額，展現了「收藏的力量」如何跨越不同的年齡層。

最後當被問及如何總結這40年並展望未來時，江華皓認為關鍵字無疑就是：「成長」（Growth）與「熱情」（Passion）。

沃爾特史畢斯《登高望遠》，油彩 畫布，100.5 x 82.5公分，1934年作，以5,906萬港元成交，繼2013年之後再度刷新藝術家的拍賣紀錄。圖／佳士得提供

草間彌生《南瓜》，壓克力 畫布，96 x 116.8公分，1993年作，成交價3,954萬港元。圖／佳士得提供

傑哈德李希特《抽象畫》，油彩 畫布，200 x 180公分，1991年作，成交價9,210萬港元。圖／佳士得提供

二十及二十一世紀晚間上，日本藝術家加賀溫《是!(母親做的包)》，以457萬2,000港元成交價刷新藝術家的拍賣紀錄，遠超過拍前低估價50萬港元。記者孫曼／攝影

二十世紀日間拍賣最高成交價拍品為趙無極《18.03.63》，成交價1,514萬港元。圖／佳士得提供

梵谷《林中少女》以逾低估價3倍多的3,344萬高價成交。圖／佳士得提供

二十一世紀日間拍賣最高成交價拍品為印尼女性藝術家克麗絲汀嬡珠作品《為了看白色的土地》，以1,697萬港元締造藝術家世界拍賣紀錄。圖／佳士得提供

常玉《毯上的曲腿馬》，油彩 纖維板，49 x 74.2公分(畫芯)，1950-1960年代作，成交價6,394萬港元，為拍前低估價2倍之多。圖／佳士得提供

佳士得全球私人洽購部主管暨印象派及現代藝術部聯席主席Adrien Meyer為傑哈德李希特《抽象畫》落槌，成交價高達9,210萬港元，為本季拍賣最高價拍品。圖／佳士得提供

二十及二十一世紀晚間上，締造藝術家全新世界拍賣紀錄的德裔藝術家倫茨格克作品《壁畫上的情侶》，成交價216萬港元。記者孫曼／攝影

佳士得全球私人洽購部主管暨印象派及現代藝術部聯席主席Adrien Meyer為沃爾特史畢斯《登高望遠》落槌，成交價5,906港元，為此畫第三度刷新藝術家拍賣紀錄。圖／佳士得提供