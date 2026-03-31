藝術夜拍創100%佳績！佳士得慶深耕亞洲四十載：開啟藝術市場新紀元
2026年對全球頂尖拍賣行佳士得（Christie's）而言，是一個極具歷史意義的時刻：由蘇格蘭人詹姆士佳士得（James Christie）於英國倫敦創立於1766年的佳士得，適逢260周年；同時，1986年首度於亞洲舉槌的佳士得，也迎來了深耕亞洲40周年的重要里程碑。佳士得執行長Bonnie Brennan親赴香港參加20/21世紀藝術拍賣周時表示，去年的強勁表現為此周年誌慶提供絕佳的脈絡--2025年度全球成交總額超過60億美元，其中下半年表現尤為亮眼，較前一年增長了26%。
●40年的演進：從兩種拍品到亞洲全方位藝術樞紐
1986年，佳士得亞洲首度於香港文華東方酒店的小宴會廳舉槌，拍賣業務僅涵蓋兩個類別，佳士得亞太區總裁江華皓（Rahul Kadakia）回憶道。40年後的今天，亞洲已成為全球藝術市場的重要引擎：光是2025年亞洲客戶就貢獻了佳士得全球60億美元成交總額的23%，儼然已為全球學習與成長速度最快的收藏群體。
過去40年間，隨著業務擴張，拍賣場地從文華東方酒店遷移至JW萬豪酒店，再到擴展到香港會議展覽中心長達20年之久。時至今日，佳士得已進駐全香港市中心的頂尖綠建築The Henderson，多功能的展廳空間佔地5萬平方英尺，不僅象徵著佳士得在亞洲發展的新高度，也支撐起每年8個類別、共8,000件拍品的龐大拍賣規模。
●40周年拍賣盛況：指標夜拍「白手套」100%成交佳績
率先在香港藝術周期間為今年全年一系列歡慶40周年的慶祝活動揭開序幕的，是3月27日、28日登場的香港二十及二十一世紀藝術春季拍賣。率先登場的晚間拍賣現場座無虛席、氣氛熱烈，37件精選拍品更達成100%全數成交的「白手套」傲人紀錄。全系列拍賣成交總額高達8.87億港元（約36.26億元台幣），刷新14位藝術家拍賣紀錄，整體成交比率94%，落槌總額為低估價121%，52%拍品成交價超逾高估價，三項指標均較去年春季更上層樓，達成連續第五季傲領亞洲市場的傲人成績。
江華皓在晚拍會後的記者會上指出，拍賣成績證明客戶願意以高於低估價的價格來追求卓越的藝術品，為整個拍賣週奠定了強大的信心基礎，本次拍賣的成功歸功於「質勝於量」（quality over quantity）的核心策略。佳士得亞太區副主席暨二十及二十一世紀藝術類別主管Cristian Albu與佳士得亞太區二十及二十一世紀藝術部主管徐文君（Ada Tsui）則進一步說明，在規劃拍賣整體方向之際，佳士得因應市場變化，近年來以「小而美」的方式，呈現更為精選的優質拍品吸引藏家參與，以「高品質」、「多元」（diversity）為整體方向。藝術晚拍能在香港藝術周中突破重圍、取得完售佳績，正因為精挑細選的拍品均具備高品質、顯赫歷史及市場新鮮度等特質，得以滿足日益挑剔的藏家市場。
●藝術品質與創新：西方古典大師首度亮相亞洲
本季亞洲藏家熱情參與拍賣，以區域來分又以大中華區買家貢獻度拔得頭籌，東南亞地區增長顯著。領銜的傑哈德李希特（Gerhard Richter）的鉅作《抽象畫》，以9,210萬港元（約3.77億台幣）的穩健價格成交；常玉《毯上的曲腿馬》，在多方競標下以超過拍前低估價2倍之多的6,300萬港元（約2.58億台幣）成交；晚拍共有四位藝術家刷新世界拍賣紀錄，其中Walter Spies的作品《登高望遠》（Blick von der Höhe）第三次登上拍場、也同時是第三度刷新藝術家拍賣紀錄，可以說是藝術家的世界紀錄收割機。
佳士得更首開先河，在亞洲的20/21世紀藝術晚拍中首度引入西方古典大師（Old Master）畫作——17世紀荷蘭畫家Johannes Godart的作品《萬曆花瓶中的花卉、昆蟲與蝸牛》。該作品最終以超過低估價的兩倍多的1,000萬港元成交，是佳士得長期觀察客戶需求並積極耕耘此門類而締造出的佳績，也驗證了亞洲藏家對跨時代高品質作品深刻理解。
●市場觀察：亞洲藏家的強大購買力與多元性
徐文君也分享她觀察到的當前的兩岸三地藏家的藝術品味日益挑剔，因此作品的來源與品質至關重要。除了資深收藏家，佳士得也致力於吸引年輕一代的參與，例如近期在紐約舉行的流行文化主題Jim Irsay收藏拍賣便創造了預期四倍以上的成交額，展現了「收藏的力量」如何跨越不同的年齡層。
最後當被問及如何總結這40年並展望未來時，江華皓認為關鍵字無疑就是：「成長」（Growth）與「熱情」（Passion）。
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