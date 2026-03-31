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中部規模最大日本展登場 45家名店齊聚、6家美食初登場

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中新光三越「2026春季日本商品展」即日起至4月14日在10樓天空劇場盛大展開。記者宋健生／攝影
台中新光三越「2026春季日本商品展」即日起至4月14日在10樓天空劇場盛大展開。記者宋健生／攝影

台中新光三越「2026春季日本商品展」31日起至4月14日在10樓天空劇場盛大展開，此次集結了45家日本名店，6家初登場品牌，將日本最前線的街頭美食、百年職人工藝與超人氣動漫周邊直送台中，不用飛出國就能感受最道地的日本氛圍。

國人對日本文化與美食情有獨鍾，每年春季的新光三越日本商品展，更是廣大消費者引頸期盼的指標盛典。

今年日本商品展由六大初登場品牌領軍，展開一場極致美味的名店巡禮。首推東京池袋人氣名店「爆彈燒本舖」，單日銷量突破千份的巨無霸章魚燒，每顆直徑達8公分，外層微焦香脆，內餡飽滿多汁，這次更首度推出台中限定口味—東泉辣醬，讓饕客一嚐難忘。

此外，由百年老舖職人實演的「旭日之炸」現烤炸物，主打明太子帝王蟹棒、海鮮天婦羅、現炸肉餅等，將日本屋台美食直送現場。

甜點控不可錯過的是創下日本排隊3小時紀錄的「東京林檎製飴所」青森蘋果糖，嚴選青森蘋果裹上晶亮脆糖，輕咬即爆發清爽果香。

社群爆紅的「COMEPOP」雪特生焦糖布丁大福，將整顆手工焦糖布丁完整包入大福，呈現多層次口感。此外，還有單日熱銷500顆的「晴天菓子」北海道生乳布丁，及主打季節限定櫻花口味的「万葉和茶」。

伴手禮有400年歷史的殿堂級名店「福砂屋」長崎蛋糕，憑藉日本皇室御用級手藝，創下年銷10萬條的傳奇紀錄。今年日本展匯集了職人實演風味包括正宗北海道咖哩「札幌湯匠」，展場超高人氣「東京厚燒玉子」，獨特醬汁炒麵「八笑俱樂部」帶消費者深入感受日本原汁原味的精緻與創意。

除了美食巡禮，今年更迎來一場春日動漫祭。特別邀集日本最強動畫作品，並獨家推出大聯盟人氣球星大谷翔平、風靡台灣的插畫藝術家西村優志，以及任天堂經典巨星「星之卡比」周邊限定商品。

更首度規劃「天天超強限搶」活動，讓消費者享受買一送一的超值優惠。展場每天還會推出各式限定美食，讓每位消費者都能輕鬆享用美味，感受春日的無限魅力。

另外，新光三越用超強美食話題集客，本次日本展推出青森蘋果糖搶先吸睛，地下二樓也引進六大排隊話題美食快閃，有甜點控排隊聖品CHENG JI承繼招牌焦糖起司蛋糕年銷5萬條，以及精品法式甜點品牌@AT MY，首度推出杜拜巧克力達克瓦茲，可麗露天花板的精緻造型花磚甜點，口感絕佳的司康，每一口都讓人幸福滿溢。

大谷翔平周邊商品。記者宋健生／攝影
大谷翔平周邊商品。記者宋健生／攝影

東京林檎製飴所青森蘋果糖，嚴選青森蘋果裹上晶亮脆糖，輕咬即爆發清爽果香。記者宋健生／攝影
東京林檎製飴所青森蘋果糖，嚴選青森蘋果裹上晶亮脆糖，輕咬即爆發清爽果香。記者宋健生／攝影

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