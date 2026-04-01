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小學生揪團吃鼎泰豐！4童淡定用餐不拍照 網驚：這世代消費力太猛

聯合新聞網／ 綜合報導
鼎泰豐是國際聞名的餐飲品牌。圖／聯合報系資料照片
鼎泰豐是國際聞名的餐飲品牌。圖／聯合報系資料照片

一名女網友近日分享用餐經驗，指出在知名餐廳鼎泰豐用餐時，意外發現隔壁一桌竟是4名年紀不大的少女相約一起用餐，從容互動與消費能力讓她相當震驚，也掀起網路熱議。

該名網友在社群平台Threads發文表示，當天用餐時注意到鄰桌坐著4名小女孩，年紀看起來大約落在國小高年級到國一之間。原PO表示，回想自己讀高中前都沒走進台北市區過，如今已是一名熟女，到鼎泰豐用餐還會在食物一上桌的時候先拍照留念，至於隔壁桌的4個小少女則只是純粹吃飯聊天。

貼文曝光後，引來不少網友共鳴與討論。有網友直言，少子化影響下，家庭資源更集中，「少子化的時代，父母兩個家族的財力都灌注到一個小孩的身上，小孩厲害的是願意耐心排隊等候進入鼎泰豐」、「3X歲第一次吃鼎泰豐，用自己的錢，當時是跟媽媽路過，想帶媽媽去吃看看，媽媽也一輩子沒吃過」、「我覺得願意去鼎泰豐都是很讚的事，我還擔心他們吃膩，鼎泰豐的口味連小孩自己都願意去的話，真的是很棒的飲食代表」。

不過，也有網友持不同看法，認為鼎泰豐的消費其實未必如想像中高，「以普通少女的食量來說，一人500元以下在鼎泰豐絕對能吃飽，現在隨便出門一場電影爆米花加吃飯早超過這個錢了」、「我家大兒子（大三）有次跟朋友吃飯回來就跟我說，信義區一堆又貴又雷的店，好像還不如吃鼎泰豐，價格其實沒有差很多，可是絕對沒有雷」。

有網友觀察到，這時代有不少小孩消費力確實很驚人，「在新光三越遇過一群小六的女生，其中一個不到半小時就刷了4萬多，她挑商品的樣子比我小時候挑文具店貼紙還隨意，花4萬像花400一樣」、「我難得用信用卡升級搭商務艙，結果鄰座兩段路程上來搭車的都是年輕妹妹（20左右），我也覺得年輕人消費力也很讓我驚訝」、「我兒子小學4年級時，跟爸爸去百貨公司地下街吃飯，因為兩個人想吃不同的，爸爸給他1000元，他就真的點了800多塊的豬排海鮮套餐，他爸爸才吃200多」。

本站曾報導，消費者前往鼎泰豐用餐，可以要求菜單上的部份品項「份量減半」，價格僅需原本的三分之二，除了不用擔心分量太多吃不完，也能多點一些喜歡的食物，獨自一人消費也可以吃到「滿漢全席」。

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