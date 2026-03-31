頂級優雅的天花板！舒淇x卡地亞展開全新合作 率性演繹經典藍氣球腕表

身為當代影壇最具魅力與態度的演員、導演，舒淇與百年珠寶腕表品牌卡地亞（Cartier）的邂逅，從未止步於簡單的合作，而是兩方價值的深度契合。在卡地亞全新形象大片中，舒淇以自身鮮明的個人風格，完美演繹Ballon Bleu de Cartier藍氣球系列腕表的雋永優雅，成為這一經典系列最具代表性的詮釋者。她用真實的表達、自由獨立的姿態，讓藍氣球系列的圓形美學與當代女性精神相融，也讓卡地亞跨越百年的風格美學，綻放出全新光彩。
在大片中，舒淇多款造型搭配藍氣球系列不同款式腕表，並混搭卡地亞LOVE、Panthère de Cartier美洲豹、Clash de Cartier、Juste un Clou等多經典珠寶系列，設計美學彼此呼應，一同成就歷久彌新的優雅風範。33毫的貼手尺寸，以精緻的玫瑰金或驚喜鍊的經剛至造，配上不同色彩的面盤、皮革表帶或金屬鍊帶，展現饒富女性魅力的柔婉優雅；還是36毫米的中性尺寸，精準可靠的走時襯上晝夜顯示，或點綴璀璨鑽石，舒淇都能以自身氣質完美駕馭，讓腕間的時計不再只是計時工具，而是成為個人風格的延伸。
身為當代影壇最具魅力與態度的演員、導演，舒淇與百年珠寶腕表品牌卡地亞（Cartier）的邂逅，從未止步於簡單的合作，而是兩方價值的深度契合。在卡地亞全新形象大片中，舒淇以自身鮮明的個人風格，完美演繹Ballon Bleu de Cartier藍氣球系列腕表的雋永優雅，成為這一經典系列最具代表性的詮釋者。她用真實的表達、自由獨立的姿態，讓藍氣球系列的圓形美學與當代女性精神相融，也讓卡地亞跨越百年的風格美學，綻放出全新光彩。