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頂級優雅的天花板！舒淇x卡地亞展開全新合作 率性演繹經典藍氣球腕表

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LOVE手環中型款，玫瑰金鋪鑲鑽石。圖／卡地亞提供
LOVE手環中型款，玫瑰金鋪鑲鑽石。圖／卡地亞提供

身為當代影壇最具魅力與態度的演員、導演，舒淇與百年珠寶腕表品牌卡地亞（Cartier）的邂逅，從未止步於簡單的合作，而是兩方價值的深度契合。在卡地亞全新形象大片中，舒淇以自身鮮明的個人風格，完美演繹Ballon Bleu de Cartier藍氣球系列腕表的雋永優雅，成為這一經典系列最具代表性的詮釋者。她用真實的表達、自由獨立的姿態，讓藍氣球系列的圓形美學與當代女性精神相融，也讓卡地亞跨越百年的風格美學，綻放出全新光彩。

身為表殼美學大師的卡地亞，在造型腕表領域的經典符號之一就是卡地亞藍氣球系列。從渾圓飽滿的弧形表殼，到標誌性的藍色寶石穹頂式表冠，每一處細節都巧妙使用精準的比例，將圓形的無限可能演繹得淋漓盡致。這個誕生於千禧年間的作品，傳承了卡地亞的明確比例與大膽構思，融入時代風格，並在時光更迭中保持經典、歷久彌新恰與舒淇的個人氣質不謀而合。

事實上，卡地亞與舒淇的緣分由來已久。從螢幕上的多變角色，到生活中的人生態度，舒淇始終以從容自信回應時代變化。她不被框架定義，以不斷突破自我的勇氣塑造屬於自己的風格，恰是當代女性多元魅力的最佳寫照。此次全新大片的推出，更是雙方合作的全新啟程。

在大片中，舒淇多款造型搭配藍氣球系列不同款式腕表，並混搭卡地亞LOVE、Panthère de Cartier美洲豹、Clash de Cartier、Juste un Clou等多經典珠寶系列，設計美學彼此呼應，一同成就歷久彌新的優雅風範。33毫的貼手尺寸，以精緻的玫瑰金或驚喜鍊的經剛至造，配上不同色彩的面盤、皮革表帶或金屬鍊帶，展現饒富女性魅力的柔婉優雅；還是36毫米的中性尺寸，精準可靠的走時襯上晝夜顯示，或點綴璀璨鑽石，舒淇都能以自身氣質完美駕馭，讓腕間的時計不再只是計時工具，而是成為個人風格的延伸。

舒淇演繹33毫米玫瑰金Ballon Bleu de Cartier自動自動腕表與LOVE系列玫瑰金珠寶。圖／卡地亞提供
舒淇演繹33毫米玫瑰金Ballon Bleu de Cartier自動自動腕表與LOVE系列玫瑰金珠寶。圖／卡地亞提供

舒淇演繹33毫米玫瑰金Ballon Bleu de Cartier自動腕表與Panthère de Cartier美洲豹系列玫瑰金珠寶。圖／卡地亞提供
舒淇演繹33毫米玫瑰金Ballon Bleu de Cartier自動腕表與Panthère de Cartier美洲豹系列玫瑰金珠寶。圖／卡地亞提供

Panthère de Cartier美洲豹吊墜，玫瑰金鑲嵌鑽石、沙弗萊石。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹吊墜，玫瑰金鑲嵌鑽石、沙弗萊石。圖／卡地亞提供

舒淇演繹33毫米玫瑰金Ballon Bleu de Cartier自動腕表與LOVE系列玫瑰金珠寶。圖／卡地亞提供
舒淇演繹33毫米玫瑰金Ballon Bleu de Cartier自動腕表與LOVE系列玫瑰金珠寶。圖／卡地亞提供

舒淇演繹36毫米玫瑰金Ballon Bleu de Cartier日夜顯示自動腕表與Clash de Cartier系列玫瑰金珠寶。圖／卡地亞提供
舒淇演繹36毫米玫瑰金Ballon Bleu de Cartier日夜顯示自動腕表與Clash de Cartier系列玫瑰金珠寶。圖／卡地亞提供

LOVE吊墜，玫瑰金鋪鑲鑽石。圖／卡地亞提供
LOVE吊墜，玫瑰金鋪鑲鑽石。圖／卡地亞提供

舒淇演繹36毫米精鋼Ballon Bleu de Cartier自動腕表與Panthère de Cartier美洲豹戒指。圖／卡地亞提供
舒淇演繹36毫米精鋼Ballon Bleu de Cartier自動腕表與Panthère de Cartier美洲豹戒指。圖／卡地亞提供

Ballon Bleu de Cartier 36毫米玫瑰金鑲鑽日夜顯示自動腕表，配灰色鱷魚皮表帶。圖／卡地亞提供
Ballon Bleu de Cartier 36毫米玫瑰金鑲鑽日夜顯示自動腕表，配灰色鱷魚皮表帶。圖／卡地亞提供

舒淇演繹33毫米精鋼粉紅面Ballon Bleu de Cartier自動腕表、Clash de Cartier與Juste un Clou白K金珠寶。圖／卡地亞提供
舒淇演繹33毫米精鋼粉紅面Ballon Bleu de Cartier自動腕表、Clash de Cartier與Juste un Clou白K金珠寶。圖／卡地亞提供

舒淇演繹36毫米玫瑰金Ballon Bleu de Cartier日夜顯示自動腕表與Clash de Cartier系列玫瑰金珠寶。圖／卡地亞提供
舒淇演繹36毫米玫瑰金Ballon Bleu de Cartier日夜顯示自動腕表與Clash de Cartier系列玫瑰金珠寶。圖／卡地亞提供

舒淇演繹36毫米玫瑰金Ballon Bleu de Cartier日夜顯示自動腕表與Clash de Cartier系列玫瑰金珠寶。圖／卡地亞提供
舒淇演繹36毫米玫瑰金Ballon Bleu de Cartier日夜顯示自動腕表與Clash de Cartier系列玫瑰金珠寶。圖／卡地亞提供

Clash de Cartier項鍊軟鍊款，雙排設計，玫瑰金鋪鑲鑽石。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier項鍊軟鍊款，雙排設計，玫瑰金鋪鑲鑽石。圖／卡地亞提供

LOVE環形耳環經典款，玫瑰金鑲嵌鑽石。圖／卡地亞提供
LOVE環形耳環經典款，玫瑰金鑲嵌鑽石。圖／卡地亞提供

Panthère de Cartier 美洲豹戒指小型款，白K金半鋪鑲鑽石，祖母綠、縞瑪瑙。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier 美洲豹戒指小型款，白K金半鋪鑲鑽石，祖母綠、縞瑪瑙。圖／卡地亞提供

舒淇演繹33毫米玫瑰金Ballon Bleu de Cartier自動腕表與LOVE系列玫瑰金珠寶。圖／卡地亞提供
舒淇演繹33毫米玫瑰金Ballon Bleu de Cartier自動腕表與LOVE系列玫瑰金珠寶。圖／卡地亞提供

Ballon Bleu de Cartier 33毫米玫瑰金鑲鑽自動腕表配酒紅色鱷魚皮表帶。圖／卡地亞提供
Ballon Bleu de Cartier 33毫米玫瑰金鑲鑽自動腕表配酒紅色鱷魚皮表帶。圖／卡地亞提供

LOVE 戒指經典款，玫瑰金鋪鑲鑽石。圖／卡地亞提供
LOVE 戒指經典款，玫瑰金鋪鑲鑽石。圖／卡地亞提供

Juste un Clou白K金珠寶耳飾。圖／卡地亞提供
Juste un Clou白K金珠寶耳飾。圖／卡地亞提供

Ballon Bleu de Cartier 36毫米精鋼自動腕表配精鋼表鍊。圖／卡地亞提供
Ballon Bleu de Cartier 36毫米精鋼自動腕表配精鋼表鍊。圖／卡地亞提供

Clash de Cartier手環軟鍊款，雙排設計，玫瑰金鋪鑲鑽石。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier手環軟鍊款，雙排設計，玫瑰金鋪鑲鑽石。圖／卡地亞提供

Clash de Cartier白K金吊墜小型款。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier白K金吊墜小型款。圖／卡地亞提供

Ballon Bleu de Cartier 33毫米玫瑰金自動腕表配鑲鑽表面、藍色鱷魚皮表帶。圖／卡地亞提供
Ballon Bleu de Cartier 33毫米玫瑰金自動腕表配鑲鑽表面、藍色鱷魚皮表帶。圖／卡地亞提供

Ballon Bleu de Cartier 33毫米玫瑰金自動腕表配鱷魚皮表帶。圖／卡地亞提供
Ballon Bleu de Cartier 33毫米玫瑰金自動腕表配鱷魚皮表帶。圖／卡地亞提供

舒淇演繹33毫米精鋼粉紅面Ballon Bleu de Cartier自動腕表、Clash de Cartier與Juste un Clou白K金珠寶。圖／卡地亞提供
舒淇演繹33毫米精鋼粉紅面Ballon Bleu de Cartier自動腕表、Clash de Cartier與Juste un Clou白K金珠寶。圖／卡地亞提供

Ballon Bleu de Cartier 33毫米精鋼自動腕表配粉紅色表面與可更換式精鋼表鍊。圖／卡地亞提供
Ballon Bleu de Cartier 33毫米精鋼自動腕表配粉紅色表面與可更換式精鋼表鍊。圖／卡地亞提供

Panthère de Cartier美洲豹手環小型款，玫瑰金鑲嵌沙弗萊石、縞瑪瑙。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹手環小型款，玫瑰金鑲嵌沙弗萊石、縞瑪瑙。圖／卡地亞提供

舒淇演繹36毫米精鋼Ballon Bleu de Cartier自動腕表與Panthère de Cartier美洲豹戒指。圖／卡地亞提供
舒淇演繹36毫米精鋼Ballon Bleu de Cartier自動腕表與Panthère de Cartier美洲豹戒指。圖／卡地亞提供

舒淇 魅力

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