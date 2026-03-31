純白咖啡機太美！Nespresso聯名藍瓶咖啡機限量開賣 經典膠囊同步搶購
在全球掀起代購熱潮的Nespresso Blue Bottle Coffee聯名系列，終於正式引進台灣！宣布在台推出限量「Vertuo Pop+藍瓶款咖啡機」、「藍瓶NOLA風味咖啡膠囊」，以及設計感十足的隨行杯，讓消費者無須出國，在家就能隨時來一杯文青咖啡。
此次推出的「Vertuo Pop+藍瓶限量款咖啡機」，採純白色機身搭配經典小藍瓶Logo，搭載Centrifusion高速離心萃取技術，可自動辨識膠囊條碼，精準調整水溫、轉速與萃取時間，支援25ml至535ml多元杯量，並可使用VERTUO系列超過40種膠囊，滿足不同情境需求。機身含29%回收塑料，兼顧美學與永續。
同步推出藍瓶經典的NOLA風味咖啡膠囊，這款咖啡的靈感是源自藍瓶咖啡創辦人James Freeman對完美冰咖啡的追求，融合紐奧良傳統菊苣咖啡文化，透過冷萃工法呈現溫潤滑順、帶有穀物與焦糖香氣的層次口感。Nespresso則運用鋁製膠囊鎖鮮技術，將原本僅於門市供應的風味轉化為居家一鍵沖煮體驗，以巴西阿拉比卡與墨西哥羅巴斯塔調配，重現經典風味。
藍瓶NOLA風味咖啡膠囊採雙份濃縮設計，每條10顆裝、建議售價600元，適合多元飲用方式，包括黑咖啡、冰美式或加入牛奶製作拿鐵，皆能展現不同風味層次。搭配冰塊與牛奶，更可輕鬆還原經典紐奧良冰咖啡，或延伸變化出冷奶泡特調，提升口感豐富度。
此外，由義大利設計師Federico Peri打造的「Travel隨行杯」同步登場，換上經典藍瓶色彩與聯名標誌，建議售價1,500元，以透明垂直紋理設計呈現咖啡層次，也提升握持手感，兼具實用與風格。
Nespresso亦推出限量套組，內含咖啡機、20顆NOLA膠囊與12顆體驗組，建議售價8,100元，即日起於全台門市與官網限量開賣。
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