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華泰名品城10周年品牌深度持續進化 日韓指標品牌全台獨家Outlet進駐

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
華泰名品城迎來9家新品牌接力進駐，包括韓系潮流人氣品牌MARITHÉ &FRANÇOIS GIRBAUD。圖／華泰名品城提供
華泰名品城迎來9家新品牌接力進駐，包括韓系潮流人氣品牌MARITHÉ &FRANÇOIS GIRBAUD。圖／華泰名品城提供

今年為GLORIA OUTLETS華泰名品城10周年，同步迎來品牌組合再升級，多個話題品牌進駐，讓園區有多元的歐美精品、日韓潮流選擇，就是要讓消費者有「越來越好逛」的感受。

GLORIA OUTLETS華泰名品城總經理劉亭君表示，受益於AI投資驅動的景氣復甦，內需消費穩健成長。園區於今年春節創下歷年新高，以17%的業績成長、近8億元佳績寫下紀錄，也代表「高CP值挖寶模式」持續受到青睞。邁入10周年，我們堅持差異化定位、品牌結構升級、維持價格競爭力三軌並進的核心策略，持續推動改革以強化有感購物體驗。

自4月起，華泰名品城迎來9家新品牌接力進駐，包括日系精品ISSEY MIYAKE、韓系潮流人氣品牌MARITHÉ &FRANÇOIS GIRBAUD、ZANZAN、日系流行品牌Plantation/ZUCCa皆為全台獨家Outlet據點。

日系潮流版圖在華泰名品城持續深入擴大，繼and ST與United Arrows表現亮眼後，URBAN RESEARCH與Journal Standard也將進駐三期，可以預期吸引年輕世代目光。同時，LACOSTE、ASICS將進行擴店改裝，引進更豐富的商品品項；Calvin Klein也即將在連假前完成店裝升級，優化購物空間體驗。

迎接兒童節連假，華泰名品城將三期廣場打造成小畫家的繽紛異想世界，另外，呼應暑假前夕《玩具總動員5》即將上映，Gogoro攜手迪士尼皮克斯經典動畫《玩具總動員》，把華泰二期廣場變身為超巨型「Gogoro玩樂總動員」主題遊樂場。

MITSUI OUTLET PARK即起至4月12日期間，林口、台中港將推出「激安購物節」，推出全館最低2折起春日優惠，活動期間，APP會員及聯名卡友，還可在全館2折起的基礎上，再享多重疊加優惠。林口店春季推出全新限定造景打造浪漫日系花見之旅，一館中央廣場設置「春造景限定拍貼機」，提供5款花季主題相框。

華泰名品城全台獨家Outlet據點接力開出。圖／華泰名品城提供
華泰名品城全台獨家Outlet據點接力開出。圖／華泰名品城提供

迎接兒童節連假，華泰名品城將三期廣場打造成小畫家的繽紛異想世界。圖／華泰名品城提供
迎接兒童節連假，華泰名品城將三期廣場打造成小畫家的繽紛異想世界。圖／華泰名品城提供

華泰二期廣場變身為超巨型「Gogoro玩樂總動員」主題遊樂場。圖／華泰名品城提供
華泰二期廣場變身為超巨型「Gogoro玩樂總動員」主題遊樂場。圖／華泰名品城提供

MITSUI OUTLET PARK林口店春季限定造景「載春之舟」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
MITSUI OUTLET PARK林口店春季限定造景「載春之舟」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供

MITSUI OUTLET PARK林口店春季限定造景「春之迴廊」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
MITSUI OUTLET PARK林口店春季限定造景「春之迴廊」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供

MITSUI OUTLET PARK林口店春季限定造景「倒映之庭」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
MITSUI OUTLET PARK林口店春季限定造景「倒映之庭」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供

年輕世代 玩具總動員 品牌

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