華泰名品城10周年品牌深度持續進化 日韓指標品牌全台獨家Outlet進駐

今年為GLORIA OUTLETS華泰名品城10周年，同步迎來品牌組合再升級，多個話題品牌進駐，讓園區有多元的歐美精品、日韓潮流選擇，就是要讓消費者有「越來越好逛」的感受。

GLORIA OUTLETS華泰名品城總經理劉亭君表示，受益於AI投資驅動的景氣復甦，內需消費穩健成長。園區於今年春節創下歷年新高，以17%的業績成長、近8億元佳績寫下紀錄，也代表「高CP值挖寶模式」持續受到青睞。邁入10周年，我們堅持差異化定位、品牌結構升級、維持價格競爭力三軌並進的核心策略，持續推動改革以強化有感購物體驗。

自4月起，華泰名品城迎來9家新品牌接力進駐，包括日系精品ISSEY MIYAKE、韓系潮流人氣品牌MARITHÉ &FRANÇOIS GIRBAUD、ZANZAN、日系流行品牌Plantation/ZUCCa皆為全台獨家Outlet據點。

日系潮流版圖在華泰名品城持續深入擴大，繼and ST與United Arrows表現亮眼後，URBAN RESEARCH與Journal Standard也將進駐三期，可以預期吸引年輕世代目光。同時，LACOSTE、ASICS將進行擴店改裝，引進更豐富的商品品項；Calvin Klein也即將在連假前完成店裝升級，優化購物空間體驗。

迎接兒童節連假，華泰名品城將三期廣場打造成小畫家的繽紛異想世界，另外，呼應暑假前夕《玩具總動員5》即將上映，Gogoro攜手迪士尼皮克斯經典動畫《玩具總動員》，把華泰二期廣場變身為超巨型「Gogoro玩樂總動員」主題遊樂場。

MITSUI OUTLET PARK即起至4月12日期間，林口、台中港將推出「激安購物節」，推出全館最低2折起春日優惠，活動期間，APP會員及聯名卡友，還可在全館2折起的基礎上，再享多重疊加優惠。林口店春季推出全新限定造景打造浪漫日系花見之旅，一館中央廣場設置「春造景限定拍貼機」，提供5款花季主題相框。

華泰名品城全台獨家Outlet據點接力開出。圖／華泰名品城提供

迎接兒童節連假，華泰名品城將三期廣場打造成小畫家的繽紛異想世界。圖／華泰名品城提供

華泰二期廣場變身為超巨型「Gogoro玩樂總動員」主題遊樂場。圖／華泰名品城提供

MITSUI OUTLET PARK林口店春季限定造景「載春之舟」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供

MITSUI OUTLET PARK林口店春季限定造景「春之迴廊」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供