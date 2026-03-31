美式的輕狂不羈 peter wu 2026春夏 海灘男孩的浪漫歸來

台灣設計師品牌peter wu日於品牌新光三越A9專門店上發表了2026春夏系列，本季設計師以「衝浪之後」（après surf）揉合「校園生活」為靈感，此外並將對家人、朋友的感情加入服裝設計細節，帶來輕快的美式校園服裝語彙。

設計師Peter Wu曾在國外就讀，印象中衝浪之後隨收抓取衣服上身的愜意，以及校園生活中的日常，成為本季服裝的設計重點。有別於嚴謹古典的「學院風」，本季剪裁與視覺特色更貼近古著、二手店中的自然樣貌，像是衣物帶點仿舊、磨損，又或是以襯衫和法蘭絨睡褲的隨性混搭。

家人的情感、對朋友的思念也成為了服裝設計時的動容細節，像是其中一款外套就是父親曾前往校園探訪他時的專著樣式，也讓Peter Wu以父親英文名字Thomas命名了一款外套；此外印花樣式也從明信片上的英文字母得到靈感，同時西部風格的四合釦襯衫則轉譯化為本季的Simon Shirt。

同時本季服裝並將設計師Peter的名字轉化為刺繡的小巧英文字母P，成為品牌的另類隱藏式簽名，美式風格的燈芯絨則加以輕量化、適應台灣的亞熱帶氣候，同時手肘處並上補丁設計；經典的法蘭絨格紋襯衫另加入了肩章設計，在校園風格內加入了軍事元素的變形，也像美式男孩的輕狂自由、恣意不羈。

peter wu 格紋工裝短褲、綠棕格紋款，19,500元。圖／peter wu提供

peter wu 海洋藍色條紋拼接短夾克，25,500元。圖／peter wu提供

Peter wu 藍白紅條紋短袖針織T恤，18,500元。圖／peter wu提供

貌似嚴謹的服裝樣式中，藏入了設計師的童心與玩味。圖／peter wu提供

peter wu 淡紫色仿舊連帽上衣，10,900元。圖／peter wu提供