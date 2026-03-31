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美式的輕狂不羈 peter wu 2026春夏 海灘男孩的浪漫歸來

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
peter wu本季將衝浪、校園生活揉合為服裝設計，展現了年少的輕狂與自由。圖／peter wu提供
peter wu本季將衝浪、校園生活揉合為服裝設計，展現了年少的輕狂與自由。圖／peter wu提供

台灣設計師品牌peter wu日於品牌新光三越A9專門店上發表了2026春夏系列，本季設計師以「衝浪之後」（après surf）揉合「校園生活」為靈感，此外並將對家人、朋友的感情加入服裝設計細節，帶來輕快的美式校園服裝語彙。

設計師Peter Wu曾在國外就讀，印象中衝浪之後隨收抓取衣服上身的愜意，以及校園生活中的日常，成為本季服裝的設計重點。有別於嚴謹古典的「學院風」，本季剪裁與視覺特色更貼近古著、二手店中的自然樣貌，像是衣物帶點仿舊、磨損，又或是以襯衫和法蘭絨睡褲的隨性混搭。

家人的情感、對朋友的思念也成為了服裝設計時的動容細節，像是其中一款外套就是父親曾前往校園探訪他時的專著樣式，也讓Peter Wu以父親英文名字Thomas命名了一款外套；此外印花樣式也從明信片上的英文字母得到靈感，同時西部風格的四合釦襯衫則轉譯化為本季的Simon Shirt。

同時本季服裝並將設計師Peter的名字轉化為刺繡的小巧英文字母P，成為品牌的另類隱藏式簽名，美式風格的燈芯絨則加以輕量化、適應台灣的亞熱帶氣候，同時手肘處並上補丁設計；經典的法蘭絨格紋襯衫另加入了肩章設計，在校園風格內加入了軍事元素的變形，也像美式男孩的輕狂自由、恣意不羈。

peter wu 格紋工裝短褲、綠棕格紋款，19,500元。圖／peter wu提供
peter wu 格紋工裝短褲、綠棕格紋款，19,500元。圖／peter wu提供

peter wu 海洋藍色條紋拼接短夾克，25,500元。圖／peter wu提供
peter wu 海洋藍色條紋拼接短夾克，25,500元。圖／peter wu提供

Peter wu 藍白紅條紋短袖針織T恤，18,500元。圖／peter wu提供
Peter wu 藍白紅條紋短袖針織T恤，18,500元。圖／peter wu提供

貌似嚴謹的服裝樣式中，藏入了設計師的童心與玩味。圖／peter wu提供
貌似嚴謹的服裝樣式中，藏入了設計師的童心與玩味。圖／peter wu提供

peter wu 淡紫色仿舊連帽上衣，10,900元。圖／peter wu提供
peter wu 淡紫色仿舊連帽上衣，10,900元。圖／peter wu提供

衝浪、印花、條紋，同時帶有對家人與情感的溫暖，是peter wu 2026春夏的設計軸線。圖／peter wu提供
衝浪、印花、條紋，同時帶有對家人與情感的溫暖，是peter wu 2026春夏的設計軸線。圖／peter wu提供

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