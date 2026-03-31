跟著康柏拜區玩伊豆？Prada全新紀錄片 Re-Nylon化消費為永續概念實踐

2026年，Prada再度攜手《National Geographic CreativeWorks》，延續品牌與自然共生的基調，邀請英國男星康柏拜區（Benedict Cumberbatch）與Letitia Wright入鏡，透過動人視角帶人重新審視人們、地球與海洋的感性連結。

最新紀錄片中，英國影帝Benedict Cumberbatch的身影竟出現在靜謐禪意的日本伊豆半島。伊豆半島不僅以溫泉與壯麗海岸線聞名，其獨特的火山地貌與強勁洋流，交織出活力滿載的海底生態。此處的人文風情深受海洋護佑，宗教信仰中亦存在著對海神的崇敬，多位日本作家包含川端康成、長崎紅葉、三島由紀夫都曾以伊豆半島為靈感創作出經典文學名著。然在康柏拜區的引領下，伊豆不再只是旅遊勝地，而是一個充滿生命力的藍色聖殿，展示著人與自然如何和諧共處的古老智慧。

這段約4分鐘的紀錄片是Cumberbatch與Prada的第四年合作，並為了推廣Prada與「聯合國教科文組織政府間海洋學委員會」（IOC of UNESCO）共同推動的Sea Beyond海洋教育專案。透過這項計畫，Prada以影像宣傳海洋保護的迫切，更讓消費者理解每一款再生尼龍單品背後所承載重塑海洋未來的念想；而在另一只影片中，Letitia Wright則深入夏威夷，與當地學者認識並宣傳了珊瑚生成的珍貴與脆弱。

Prada近年除了不再生產新製尼龍，旗下Re-Nylon系列產品並將1%的銷售收益投入Sea Beyond計畫，從日本伊豆的海底探索到美國夏威夷的珊瑚復育，Prada透過《National Geographic CreativeWorks》將其時尚影響力轉化為生態的關心，讓每次消費都帶有對海洋的積極意識；紀錄片則已在Prada官方Youtube頻道中播放，可搜尋Re-Nylon 2026: Stewards of the ocean: Japan Benedict Cumberbatch、即可免費觀賞。

Prada Re-Nylon及皮革黑與焦糖色肩背包，69,000元。圖／Prada提供

Prada的Re-Nylon包款、配件、衣物都使用了回收再生尼龍，同時銷售所得的1%將用於海洋保育、教育。圖／Prada提供

Prada輕盈Re-Nylon抽繩連帽外套，64,000元。圖／Prada提供

Prada Re-Nylon抽繩手提包，價格店洽。圖／Prada提供

Prada雙色Re-Nylon棒球帽，22,000元。圖／Prada提供