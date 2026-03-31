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買1送1！漢堡王最新優惠券現省2413 肯德基「5塊雞＋4顆蛋撻」享7折

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
漢堡王「迎夏尋堡趣」優惠券，全部共可省下2,413元。圖／漢堡王提供
漢堡王「迎夏尋堡趣」優惠券，全部共可省下2,413元。圖／漢堡王提供

迎接四月到來，漢堡王自4月1日起推出「迎夏尋堡趣」優惠券，規劃「買1送1」、「1＋1自由配」等不同優惠方案。其中飲料（中）、洋蔥圈（小）、薯條（小）、雞塊4塊、辣薯球（小）、玉米濃湯、黃金QQ球等7種品項，均享買1送1優惠，最高現省55元。

另外還有「1＋1自由配」組合，包括「點心5選1＋飲料3選1」優惠價49元，最高現省51元；「明星餐點8選1＋副食飲料5選1」優惠價69元，最高現省75元；「漢堡3選1＋副食飲料5選1」優惠價89元，最高現省85元。其他還有多款「雙堡超值組」、「單人獨享餐」、「雙人分享餐」，全部共可省下2,413元。

除了優惠券外，4月底前憑中華職棒今年度賽事門票，不論紙本或電子票，臨櫃點購「皇家華堡套餐」（不含華堡日及官網獨家餐），即可免費獲得「4塊雞塊」，每張票不限兌換次數。

迎接清明節與兒童節連假，肯德基於3月31日至4月6日，推出「保庇澎湃桶」，內含有「咔啦脆雞5塊＋原味蛋撻4顆」，原價551元，優惠價388元，現享7折優惠。

肯德基推出「保庇澎湃桶」，每組388元。圖／肯德基提供
肯德基推出「保庇澎湃桶」，每組388元。圖／肯德基提供

<a href='/search/tagging/2/漢堡王' rel='漢堡王' data-rel='/2/220799' class='tag'><strong>漢堡王</strong></a>推出多款優惠券方案，小華堡配小薯優惠價89元。圖／漢堡王提供
漢堡王推出多款優惠券方案，小華堡配小薯優惠價89元。圖／漢堡王提供

漢堡王 漢堡 飲料

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