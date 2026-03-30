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藏壽司22款「貓福珊迪」扭蛋太可愛！滿額再送文件夾、超萌掛飾

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
10款「聯名徽章」，萌度爆表。圖／藏壽司提供
10款「聯名徽章」，萌度爆表。圖／藏壽司提供

壽司將攜手日本人氣插畫「mofusand 貓福珊迪」，自4月3日起展開為期22天的春日療癒企劃，貓咪們將化身「鯊魚喵」、「壽司喵」，共推出22款限定扭蛋，包含徽章、裝飾吊飾及結合鮮度君設計的壓克力貼飾。活動期間消費滿額，還能獲得mofusand 貓福珊迪「原創透明文件夾」與「裝飾掛飾」。

藏壽司攜手貓福珊迪，於4月3日至 4月24日推出共22款限定扭蛋，其中包含6款「裝飾吊飾」，貓咪們化身鮪魚壽司喵、軍艦喵、甜點喵等，以各種可愛姿態無死角展現貓貓魅力；另推出10款「徽章」，包括有壽司喵、貪吃喵，甚至還有鯊魚喵與虎鯨喵坐在壽司盤上的設計，萌度爆表。此外，還有6款精緻可愛的「壓克力貼飾」，結合藏壽司「鮮度君」設計，讓貓迷們與鮮度君巧妙融合，成為粉絲必收的獨家療癒款式。

此外，本次活動並推出兩波滿額贈活動。首波自4月8日起跑，凡於全台店舖消費滿1,000元並完成社群任務，即可獲得「mofusand 貓福珊迪 原創透明文件夾」1個，共計有4種不同造型；4月15日起，同樣只要單筆消費滿1,000元並完成社群任務，就能兌換「mofusand 貓福珊迪 裝飾掛飾」，採精緻的雙面設計，共有4款造型。兩款滿額贈各12,400個，送完為止。

迎接春意盎然的四月，藏壽司自4月14日起推出多款新品，包括首次登場的「醬漬海螺佐飛魚卵軍艦」，還有「蒲燒鮭魚鮭魚卵蘿蔔泥」、「香菇天婦羅握壽司」、「甜辛醬白身魚天婦羅握壽司」等多個品項，另有「銅鑼燒霜淇淋聖代」、「法國蘋果覆盆莓格子塔」等療癒甜點，每份40～100元。

6款精緻可愛的「壓克力貼飾」，將貓福珊迪巧妙結合鮮度君設計。圖／藏壽司提供
6款精緻可愛的「壓克力貼飾」，將貓福珊迪巧妙結合鮮度君設計。圖／藏壽司提供

活動期間消費滿額並完成社群任務，即可獲得「mofusand 貓福珊迪 原創透明文件夾」1個。圖／藏壽司提供
活動期間消費滿額並完成社群任務，即可獲得「mofusand 貓福珊迪 原創透明文件夾」1個。圖／藏壽司提供

第二波滿額贈，推出「mofusand 貓福珊迪 裝飾掛飾」。圖／藏壽司提供
第二波滿額贈，推出「mofusand 貓福珊迪 裝飾掛飾」。圖／藏壽司提供

藏壽司攜手日本人氣插畫「mofusand 貓福珊迪」，共推出22款限定扭蛋。圖／藏壽司提供
藏壽司攜手日本人氣插畫「mofusand 貓福珊迪」，共推出22款限定扭蛋。圖／藏壽司提供

扭蛋中包括有6款精緻可愛的「壓克力貼飾」。圖／藏壽司提供
扭蛋中包括有6款精緻可愛的「壓克力貼飾」。圖／藏壽司提供

壽司 軍艦 文件

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