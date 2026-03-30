演唱會神機再進化！vivo X300 Ultra雙2億畫素蔡司鏡頭打造新創作神器

月初於MWC 2026首度曝光引發高度關注的vivo新一代影像旗艦X300 Ultra正式發表，再度攜手蔡司深化光學研發合作，透過軟硬體全面升級，以「專業影像系統」的概念重新構思產品設計，搭配可更換式增距鏡系統，重新定義旗艦手機的影像標準。

vivo X300 Ultra吸睛亮點之一，是與蔡司深度合作推出的「vivo蔡司長焦增距鏡Gen 2 Ultra」，這款被暱稱為「大砲400」的增距鏡，可將望遠能力大幅提升至8,100mm等效焦段，結合升級的大光圈設計與蔡司經典T*鍍膜技術，不僅有效提升進光量與成像純淨度，更達到APO光學認證水準。

硬體配置上，X300 Ultra搭載了主鏡頭與長焦鏡頭「雙2億」畫素的頂規組合，藉由超高解析感光元件與雲台級OIS防手震系統，全面突破長焦拍攝的物理限制。此外，針對追星族與生態愛好者開發的「長焦舞台模式」，能針對演唱會的高反差光源進行影像演算優化，並支援最高30倍遠距錄影，讓使用者無論是捕捉舞台細節或自然生態之美，都能輕鬆上手。

在動態影像方面，X300 Ultra導入「專業錄影Pro」模式，其介面與參數設定比照電影級攝影機，並支援「全焦段4K 120fps」的Log拍攝與杜比視界錄製，提供更細膩流暢的動態畫面與寬廣的後製彈性。收音系統則內建4麥克風陣列，支援多種指向模式，能幫助使用者更順暢導入專業工作流。除了結合蔡司經典鏡頭風格，精準還原自然光影與景深層次，更內建9組色彩調校與30種AI創作風格，不僅讓日常拍攝更多變化，亦能大幅縮短從拍攝到出片的後製時間。

X300 Ultra採用Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，並配備144Hz高更新率的2K蔡司大師色彩螢幕。續航力方面，擁有6,600mAh超大電量，且支援100Ｗ有線與40W無線閃充技術，確保創作者長時間拍攝時，依然擁有穩定的電力支援。vivo表示，這款將光學極限推向全新維度的影像旗艦將於今年稍晚在台上市，預期將在台灣高階智慧型手機市場再度掀起一波「攝影神機」大戰。

廣受用戶喜愛的街拍模式這次新增了更多個人化風格選擇。記者黃筱晴／攝影

vivo以專業相機思路打造蔡司長焦增距鏡Gen 2 Ultra，另可搭配專業影像手柄使用。記者黃筱晴／攝影

vivo X300 Ultra配備蔡司大師鏡頭群，其中包含2顆2億畫素的主鏡頭與長焦鏡頭。記者黃筱晴／攝影

X300 Ultra提供豐富的預設拍攝模式，其中「專業錄影Pro」模式，其介面與參數設定比照電影級攝影機，並支援全焦段4K 120fps的Log拍攝與杜比視界錄製。記者黃筱晴／攝影