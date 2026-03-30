國泰航空正式開航香港-西雅圖 每周5班以A350-900型客機營運

國泰航空今天正式開航香港-西雅圖航線，首航班機以國泰航空80周年「生菜葉三明治塗裝」的空中巴士A350客機執飛，此航線每周5班營運，隨着新航線投入服務，國泰航空在北美地區的客運網絡擴展至9個目的地。國泰航空表示，西雅圖為美國華盛頓州充滿活力的文化及創科重鎮，新航線為顧客提供唯一直接連繫兩地的航班。

國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩指出，西雅圖航線啟航彰顯兩個全球創科、文化和商業中心之間的聯繫日益深厚。西雅圖的創意和企業精神與香港的獨特活力互相輝映，讓這條新航線的開通更具意義。此航線採用空中巴士A350-900客機營運，設有配備平臥睡床的商務客艙、寬敞的特選經濟客艙、以及獲選為全球最佳的經濟客艙。

劉凱詩透露，國泰航空投資遠超一千億港元，用於機隊、客艙產品、機場貴賓室和數位創新，致力為訪港、轉機前往集團全球逾100個目的地的不同顧客提供優越的無縫旅遊體驗。西雅圖航線不僅進一步完善集團的網絡聯繫，便利商務和休閒旅客，亦支持香港鞏固國際頂尖航空樞紐的地位。

此外，國泰航空今年夏季將以每周營運近120對航班，飛往北美9個目的地，包括波士頓、芝加哥、達拉斯、洛杉磯、紐約、舊金山、西雅圖、多倫多和温哥華。西雅圖新航線也為貨運客戶提供更多選擇，客機腹艙將為國泰貨運在夏季貨運高峰期提供額外運力。