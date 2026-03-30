影／搶喝金泰亨同款！Compose Coffee登台首日人潮排到公園 民眾排到無語

這就是金泰亨的魅力，在韓國擁有超過3千間門市、由BTS成員金泰亨（V）代言的連鎖咖啡品牌Compose Coffee台灣首間門市今天試營運，現場排隊名眾表示，「試營運人潮多到排到旁邊公園，現在等待時間至少要50分鐘」。另也有排隊民眾反映，「排隊一小時，被店員通知可能點不到飲料，無語」。

Compose Coffee台灣首間門市選址台北市中山區，鄰近捷運南京復興站一號出口，今天09:00至17:00為試營運開跑，推出「韓國國民咖啡」招牌冰美式45元的嚐鮮價，粉絲必喝的還有V特調「柚香協奏曲」。加上品牌推出「V聯名杯套」，吸引大批阿米（ARMY）湧入排隊購買、高舉印有金泰亨帥臉的咖啡杯套拍照打卡。

有排隊民眾在社群分享，「今天Compose Coffee開幕我排隊排到一半，被店員通知『可能點不到飲料喔』，因為原物料不足然後咖啡機過熱在休息」，讓該民眾傻眼指出「因為才開幕第一天下午14:30，開幕連半天都不到，打著金泰亨的名字銷售還備貨不了當天的量，不知道該說些什麼」。

其他網友分享「台灣目前品項雖然沒有韓國多元，但價格卻意外地相當合理，符合品牌的平價定位」、「韓國喝覺得很普通欸，台灣人真的很喜歡排隊」。

Compose Coffee台灣首店試營運首日排隊人潮。圖／讀者提供

Compose Coffee台灣首店試營運首日排隊人潮。圖／讀者提供