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星宇航空開航台中-東京/熊本航線 深化布局第二營運基地台中機場

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
東京跟熊本是是台灣旅客最喜愛的旅遊目的地之一，星宇航空的開航，讓中部旅客方便中部旅客從台中出發連結世界 。圖／星宇航空提供
東京跟熊本是是台灣旅客最喜愛的旅遊目的地之一，星宇航空的開航，讓中部旅客方便中部旅客從台中出發連結世界 。圖／星宇航空提供

星宇航空積極拓展中台灣航網布局，於今、明兩天接力開航東京、熊本航線，為中部旅客提供更多元且便利的直飛選擇。台中-東京JX-314今天開航，星宇航空於台中國際機場出境大廳舉行剪綵儀式，由星宇航空董事長張國煒、執行長翟健華主持，民航局局長何淑萍、立法委員蔡其昌、何欣純、黃健豪，台中市副市長鄭照新、台中航空站主任張瑞澍等貴賓出席。

星宇航空執行長翟健華表示，星宇航空一直以來將台中機場視為第二營運基地。今天除了迎來兩條新航線的首航，未來將持續強化在中部市場的營運能量。日本一直是台灣旅客最喜愛的旅遊目的地之一，東京跟熊本更是台日商務往來的重要門戶。未來也期待透過持續開闢航線，吸引更多日本旅客造訪台中，帶領旅客深入探索中台灣豐富的人文與自然魅力，促進兩地的交流。

星宇航空指出，為歡慶航線開闢，特別為搭乘首航航班的旅客準備「星宇航空x日清杯麵 巨無霸泡麵杯包」組，包含以日清經典杯麵為靈感的泡麵杯造型包，以及聯名杯麵，趣味十足又兼具實用性。從台中出發前往熊本的首航班旅客，更加碼JR九州鐵路周遊券2000日幣折扣優惠券，讓旅客不用擔心落地交通，輕鬆暢遊北九州外更能享受極具特色的鐵道之旅。

星宇航空說明，台中-東京/熊本航線皆由A321neo機型執飛，並將陸續增班，東京開航初期每周飛航4班、2026/4/15~5/31每周8班、2026/7/11~8/20每周7班、2026/8/22後恢復每周四班；熊本開航初期每周3班，2026/5/1~5/31每周5班、2026/7/10~8/19 每週6班、2026/8/21後恢復每周3班。最新航班時刻及相關資訊，請以星宇航空官網公告為主。

星宇航空透露，目前已陸續開闢台中直飛澳門、峴港、富國島、高松、沖繩、神戶、宮古島等航線，隨著東京與熊本航線的加入，以及預計於今年6月開航的釜山航線，星宇航空自台中開闢共10個航點，方便中部旅客從台中出發連結世界。

星宇航空台中-東京／熊本首航剪綵儀式，出席儀式歸賓自左起分別為台中市副市長鄭照新、星宇航空執行長翟健華、立法委員黃健豪、立法委員蔡其昌、星宇航空張國煒董事長、立法委員何欣純、民航局何淑萍局長、台中航空站主任張瑞澍、星宇航空策略長劉允富。圖／星宇航空提供
星宇航空台中-東京／熊本首航剪綵儀式，出席儀式歸賓自左起分別為台中市副市長鄭照新、星宇航空執行長翟健華、立法委員黃健豪、立法委員蔡其昌、星宇航空張國煒董事長、立法委員何欣純、民航局何淑萍局長、台中航空站主任張瑞澍、星宇航空策略長劉允富。圖／星宇航空提供

星宇航空執行長翟健華表示，星宇航空將持續深耕中部市場，優化航網布局，期待台中航線年底能增加到每周70班。圖／星宇航空提供
星宇航空執行長翟健華表示，星宇航空將持續深耕中部市場，優化航網布局，期待台中航線年底能增加到每周70班。圖／星宇航空提供

星宇航空希望讓中部旅客能有更方便的選擇，從台中出發連結世界 。圖／星宇航空提供
星宇航空希望讓中部旅客能有更方便的選擇，從台中出發連結世界 。圖／星宇航空提供

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