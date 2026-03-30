扭蛋機存錢筒、復古相機必收！7-ELEVEN推43款小熊維尼周邊限時快閃購
陪伴無數大小朋友成長的小熊維尼迎來100周年，7-ELEVEN延續年初熱潮，再度推出第二波「小熊維尼100周年百變特輯」全店精品集點活動，自4月1日登場，主打逾43款獨家商品，鎖定春夏出遊與換季需求，從日常用品到居家療癒小物一次到位，打造粉絲專屬的療癒生活提案。
本次活動以「百變表情」為主軸，推出涵蓋外出、寢具、餐廚、3C及收藏等5大類商品，其中最吸睛的是6款「限量表情造型陶瓷盤」，以維尼笑臉、驚訝、皺眉、閃亮、好困與焦慮等不同神情設計，增添用餐趣味，會員於門市消費報手機即可加價購，預料將掀起蒐集熱潮。
除了餐桌小物，7-ELEVEN也緊貼潮流推出多款話題商品，包括結合互動與儲蓄概念的「限量籤紙扭蛋機存錢筒」、一次集結經典角色的「限量俄羅斯娃娃套組」，以及兼具擺飾與實用的「限量路燈造型手機座」，具備3段亮度調節功能，營造療癒氛圍。喜愛療癒3C小物的民眾則是不能錯過「限量迷你復古相機」，超Q迷你機身真的能拍照，以及支援多裝置同時充電並自帶Type-C與Lightning雙接頭的「八合一固態行動電源」。
居家系列同樣陣容完整，從寢具到收納全面打造空間療癒氛圍，包括多功能抱抱布偶毯、石墨烯被、床包3件組與摺疊收納櫃等，並以維尼睡衣造型結合藍紫色調，低調點綴空間。餐廚用品則延伸推出陶瓷電子鍋、陶瓷碗組及多款MEYER聯名不沾鍋具，主打實用與設計兼具，無論租屋族或家庭使用皆相當適合。
活動自4月1日凌晨起正式開跑，至5月5日前uniopen會員於門市消費、繳費或寄/取件即可當筆加價購「限量表情造型陶瓷盤」；要快速收集喜歡的商品，4月1日15:00起至4月12日止，當筆消費不限金額報會員手機直接買，錯過就只能用小7集點卡6點加價購，趁著兒童節、連假一次入手超滿足。
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