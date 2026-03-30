中性珠寶天花板！BEE DE CHAUMET新作閃耀六角蜂巢美學的無限魅力

身為拿破崙欽定的皇室御用珠寶商，法國頂級珠寶品牌CHAUMET，以優雅靈動的自然主義設計聞名，以拿破崙家輝蜜蜂與六角形蜂巢為靈感的經典珠寶Bee de Chaumet系列，延續自然主義的風格，揉合摩登幾何美學，打造打破性別界線的中性珠寶，成為當代男女展現個人風格的亮眼之選。

Bee de Chaumet系列如今迎來全新的鉑金、18K白金與玫瑰金新作。該系列以蜂巢為設計核心，將貴金屬精密切割為俐落六角形，搭配品牌獨門鏡面拋光工藝，即便未鑲嵌鑽石，蜂巢為靈感的獨特造型，經精密打造的每個切面及角度皆極致俐落，確保光線無論自何方映照，仍能360度全方位捕捉光線、折射耀眼光采。

新品兼具美感與實用性，首度推出的5毫米寬版開口式鉑金手環，無須開關，只需將手腕輕輕滑入手環開口，即可輕鬆配戴；寬版設計具分量感，單戴疊戴皆相宜，輕鬆切換不同風格，為日常造型增添亮點；多款耳骨夾設計，無耳洞也能點綴耳畔。全系列作品貼膚舒適、易於搭配，無論正式裝扮或休閒風格，皆能為造型增添高級精緻質感，讓每一次配戴都閃耀獨特魅力。

新品Bee de Chaumet中型耳骨夾，18K 玫瑰金、鑽石，14萬8,000元。圖／Chaumet提供

模特兒配戴Bee de Chaumet系列玫瑰金耳骨夾與耳環。圖／Chaumet提供

新品Bee de Chaumet戒指，18K白金，14萬4,000元。圖／Chaumet提供

模特兒配戴Bee de Chaumet系列項鍊、戒指、手環。圖／Chaumet提供

新品Bee de Chaumet手環，鉑金，21萬4,000元。圖／Chaumet提供

新品Bee de Chaumet耳環，18K玫瑰金，單只7,500元。圖／Chaumet提供

模特兒配戴Bee de Chaumet系列戒指。圖／Chaumet提供