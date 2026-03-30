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中性珠寶天花板！BEE DE CHAUMET新作閃耀六角蜂巢美學的無限魅力

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒配戴Bee de Chaumet系列耳骨夾與耳環。圖／Chaumet提供
模特兒配戴Bee de Chaumet系列耳骨夾與耳環。圖／Chaumet提供

身為拿破崙欽定的皇室御用珠寶商，法國頂級珠寶品牌CHAUMET，以優雅靈動的自然主義設計聞名，以拿破崙家輝蜜蜂與六角形蜂巢為靈感的經典珠寶Bee de Chaumet系列，延續自然主義的風格，揉合摩登幾何美學，打造打破性別界線的中性珠寶，成為當代男女展現個人風格的亮眼之選。

Bee de Chaumet系列如今迎來全新的鉑金、18K白金與玫瑰金新作。該系列以蜂巢為設計核心，將貴金屬精密切割為俐落六角形，搭配品牌獨門鏡面拋光工藝，即便未鑲嵌鑽石，蜂巢為靈感的獨特造型，經精密打造的每個切面及角度皆極致俐落，確保光線無論自何方映照，仍能360度全方位捕捉光線、折射耀眼光采。

新品兼具美感與實用性，首度推出的5毫米寬版開口式鉑金手環，無須開關，只需將手腕輕輕滑入手環開口，即可輕鬆配戴；寬版設計具分量感，單戴疊戴皆相宜，輕鬆切換不同風格，為日常造型增添亮點；多款耳骨夾設計，無耳洞也能點綴耳畔。全系列作品貼膚舒適、易於搭配，無論正式裝扮或休閒風格，皆能為造型增添高級精緻質感，讓每一次配戴都閃耀獨特魅力

新品Bee de Chaumet中型耳骨夾，18K 玫瑰金、鑽石，14萬8,000元。圖／Chaumet提供
新品Bee de Chaumet中型耳骨夾，18K 玫瑰金、鑽石，14萬8,000元。圖／Chaumet提供

模特兒配戴Bee de Chaumet系列玫瑰金耳骨夾與耳環。圖／Chaumet提供
模特兒配戴Bee de Chaumet系列玫瑰金耳骨夾與耳環。圖／Chaumet提供

新品Bee de Chaumet戒指，18K白金，14萬4,000元。圖／Chaumet提供
新品Bee de Chaumet戒指，18K白金，14萬4,000元。圖／Chaumet提供

模特兒配戴Bee de Chaumet系列項鍊、戒指、手環。圖／Chaumet提供
模特兒配戴Bee de Chaumet系列項鍊、戒指、手環。圖／Chaumet提供

新品Bee de Chaumet手環，鉑金，21萬4,000元。圖／Chaumet提供
新品Bee de Chaumet手環，鉑金，21萬4,000元。圖／Chaumet提供

新品Bee de Chaumet耳環，18K玫瑰金，單只7,500元。圖／Chaumet提供
新品Bee de Chaumet耳環，18K玫瑰金，單只7,500元。圖／Chaumet提供

模特兒配戴Bee de Chaumet系列戒指。圖／Chaumet提供
模特兒配戴Bee de Chaumet系列戒指。圖／Chaumet提供

模特兒配戴Bee de Chaumet系列戒指與手環。圖／Chaumet提供
模特兒配戴Bee de Chaumet系列戒指與手環。圖／Chaumet提供

珠寶 魅力

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