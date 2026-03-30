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讓台灣再次沸騰！ 台啤「金牌 Free零酒精啤酒 極憲飛撲罐」限量上市

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
「金牌 Free 啤酒風味飲料——極憲飛撲罐」限量紀念組。圖／台酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「金牌 Free 啤酒風味飲料——極憲飛撲罐」限量紀念組。圖／台酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

那一幕，我們都哭了，也跟著笑了。在 2026 年 WBC 台韓大戰的紅土場上，中華隊隊長陳傑憲那次奮不顧身的「飛身撲壘」，那一瞬間，塵土飛揚中的堅定眼神，成了全台灣人心中最美、也最熱血的畫面。為了向這群在賽場上傾盡全力、用汗水換取榮耀的國手們致上最深謝意，台灣啤酒宣布推出「金牌 Free 啤酒風味飲料——極憲飛撲罐」限量紀念組，藉此感謝辛苦奮戰的國手們，也讓球迷能長久收藏這份感動。

「極憲飛撲罐」特別選用細膩且具動感的黑白漫畫筆觸，將陳傑憲飛撲上壘的每一格熱血瞬間刻畫在罐身上。當四款紀念罐並肩排列，就像展開一幅致敬台灣英雄的長卷，還原了那天賽場上那道劃破壓力與困難的熱血弧線。

為了讓這份感動能隨時隨地被回味，「金牌 Free」零酒精啤酒風味飲料保留了啤酒的清爽麥香與氣泡感，卻擁有零酒精、低熱量的特色。無論是在日常忙碌中需要一點力量，或是與戰友重溫精彩賽事，都能讓大家隨時舉罐乾杯。

「極憲飛撲罐」限量紀念組將於 3 月 30 日至 4 月 12 日開放預購，實體店面為四大便利超商（7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK），電商通路：台酒購物網、momo 購物網、樂天市場等。這是一份屬於全台灣球迷共同的記憶，也是為台灣打拼的選手們呈現最直接的掌聲與感謝。數量有限，售完即止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

啤酒 全家 陳傑憲

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