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獨／美伊戰爭持續 中市公益商圈知名義法料理餐廳傳頂讓

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市位在公益路商圈的知名義法料理餐廳Bistro88傳出要頂讓消息，在業界投下震撼彈。圖／讀者提供
台中市位在公益路商圈的知名義法料理餐廳Bistro88傳出要頂讓消息，在業界投下震撼彈。圖／讀者提供

台中市位在公益路商圈的知名義法料理餐廳Bistro88傳出要頂讓消息，在業界投下震撼彈。負責人劉偉傑今坦言，在近年物價上漲、人手難請，以及美伊戰爭導致石油上漲，通膨嚴重下，進一步惡化了目前的經營環境，因此在經營14年後，不得不跟一些老朋友們暫別。

劉偉傑個人的事業遍及化妝品、月子中心等，因個人喜愛餐飲和紅酒，14年前結合友人一起開設Bistro88。餐廳位在公益路商圈核心位置的公益和大墩路口，是台中市極負盛名的義法料理餐廳，還經常舉辦公益性質的品酒會，為公益付出。

劉偉傑說，這幾年餐廳的經營環境不佳，在通膨下不僅食材、薪資等成本都增加，人手也難請，尤其台中市的傳產業這幾年景氣不佳，顧客上門消費的周期拉長，消費也都保守，使得經營面臨挑戰。

他說，美伊戰爭開打後，環境進一步惡化，牛肉、日本干貝等食材都因運費漲了而連帶漲價，塑膠袋、外帶杯、吸管等耗材廠商還提醒應該屯貨應變，但是「屯貨能屯多久？」美伊戰爭截至目前都難預言會打到何時，萬一石油危機出現，通膨惡化下去，經營環境還會更糟。

他說，另也為了兒子想赴美高中，他心想不如休息一下，也能陪伴兒子一段時光，因此決定把店頂讓。如果順利，妻子和他會一起赴美，但若沒那麼快，妻子就還會在店裡繼續維持營運，也算是給老顧客一個交待。

美伊戰爭 通膨 公益

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