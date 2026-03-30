鄺玲玲辣穿Calvin Klein丹寧 新世代的性感率性自在最迷人

Calvin Klein推出2026年春季丹寧系列，亞洲宣傳廣告由泰國演員鄺玲玲擔任主角，展現Calvin Klein經典的性感與極簡主義，展現不費力的丹寧穿搭風格。

Calvin Klein 2026年春季系列推出的37.5® Technology丹寧系列包含更多經典剪裁，包括修身、直筒、寬鬆和喇叭褲款。37.5® Technology布料主打冬暖夏涼的效果，無論任何季節都能提供丹寧時尚舒適造型。在宣傳廣告中，鄺玲玲身穿37.5®低腰寬鬆丹寧褲，搭配Heritage運動型輕薄無鋼圈胸衣和比基尼內褲，以充滿層次感的率性造型打造出迷人的丹寧穿搭風格。

講到丹寧，Gap 2026春季從日常穿搭出發，經典的丹寧單品，透過春天感的輕盈色彩與透氣的亞麻材質等舒適單品，回歸乾淨俐落的日常穿搭風格。舒適好搭的單品做搭配，讓每件單品都能自由重組、發揮最大產能，輕鬆應對不同生活場景。

另外，延續對流行文化的關注，Gap再推出多款音樂聯名印花T恤，將不同世代的音樂文化轉化為充滿個性的日常單品。系列包含Billie Eilish與音樂鬼才Prince的印花設計，同時也推出向嘻哈傳奇Beastie Boys致敬的藍色印花T恤、經典搖滾代表Nirvana的綠色印花T恤，以及傳奇樂團Guns N' Roses的黑色聯名款式，展現跨世代的音樂魅力與鮮明的搖滾精神。

泰國演員鄺玲玲穿上Calvin Klein 2026年春季丹寧系列。圖／Calvin Klein提供

泰國演員鄺玲玲穿上Calvin Klein 2026年春季丹寧系列。圖／Calvin Klein提供

Gap 2026春季從日常穿搭出發，經典的丹寧單品，透過輕盈色彩與透氣的亞麻材質等舒適單品，回歸乾淨俐落的日常穿搭。圖／Gap提供

Gap 2026春季從日常穿搭出發，經典的丹寧單品，透過輕盈色彩與透氣的亞麻材質等舒適單品，回歸乾淨俐落的日常穿搭。圖／Gap提供