外食族福音！全家「健康志向」再擴大、攜手桂格搶攻便利高纖商機

外食族福音！全家（5903）響應4月7日世界健康日，健康志向再推五款高纖應援鮮食。根據尼爾森《2025年全球健康與保健趨勢》調查，超過五成消費者趨向增加高纖飲食攝取，顯示高纖飲食需求持續升溫，而「全家」健康志向系列餐盒自2019年推出以來，銷量連年成長，顯示消費者對於便利商店飲食期待，除了便利美味，更希望兼顧營養均衡健康。

響應4月7日世界健康日，「全家」攜手百年穀物品牌「桂格」，以富含膳食纖維的桂格燕麥入料，延伸開發主食與點心類商品，推出「Q彈燕麥飯」與「燕麥綠豆湯」，滿足外食消費者或飲控族群高纖、少精緻澱粉的飲食需求。同時，「全家」健康志向「纖食應援」系列持續擴大產品布局，推出五款新品，涵蓋餐盒、沙拉、甜湯、壽司與袋裝白飯等品類，並由運動營養師楊承樺參與相關商品監製，強化整體營養設計。

全家便利商店商品本部黃正田副本部長表示，健康飲食已是全齡消費趨勢，「全家」健康志向以不同年齡、族群生活所需之營養機能為核心，研發「纖食應援」、「運動應援」與「補充應援」三大產品線，兼具美味與日常營養所需。近年隨著消費者對膳食纖維攝取與飲食均衡需求提升，去年首度攜手百年穀物品牌——「桂格」推出燕麥入料飯糰，上市當月當即帶動飯糰整體業績增一成，今年雙方進一步深化合作，擴大至主食與點心類產品進行聯名開發。

全家「健康志向」4月1日起擴大「纖食應援」產品線陣容，攜手「桂格」展開聯名合作，陸續以桂格燕麥入料推出鮮食新品，增加膳食纖維與咀嚼口感，同時調整澱粉比例以滿足飲控族群需求。首波開賣「Q彈燕麥飯」選用桂格燕麥與白米同煮，拆袋加熱即食的便利設計，不僅成為外食族主食新選擇，亦降低小家庭日常餐桌需煮整鍋飯的備餐負擔；「燕麥綠豆湯」則於4月8日上市，湯料更有高達55%為桂格燕麥，並以海藻糖取代部分砂糖，打造兼顧風味與營養的台式美味，適合作為點心或晚間輕食選擇，讓高纖飲食能依不同餐食情境自然融入日常。

除桂格聯名商品外，「全家」健康志向「纖食應援」再推出三款新品，含括正餐、輕食到運動後補給，滿足不同日常飲食情境需求，其中主打「加菜不要飯」概念的「蔬滿盒」系列再推新品「香檸奶油魚排蔬滿盒」，以烤巴沙魚排搭配蒜香奶油檸檬醬，使用地瓜、玉米等原型根莖類取代部分精緻澱粉，滿足成人每日蔬菜攝取量約2/3；「元氣三重稻荷組」則以100%大麥仁取代白飯，不含精緻澱粉，搭配豆皮、毛豆與雞胸肉等多元食材，兼顧口感與美味；「冰烤地瓜沙拉」以冰烤地瓜為主體，結合多色蔬菜，打造清爽口感與膳食纖維攝取，適合作為日常輕食或運動後補給選擇，讓高纖飲食更自然融入生活節奏。