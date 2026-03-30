林志玲凍齡亮相VALENTINO LV攜手傳奇建築師 精品進軍巴塞爾藝術展

隨著金字塔頂端消費者的重疊度益發顯而易見，藝術已經成為時尚品牌兵家必爭之地。甫3月27日至29日在香港會議中心舉行的香港巴塞爾藝術展上，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）與范倫鐵諾（VALENTINO）分別透過不同的形式參展，與藝術藏家互動，展現品牌在藝術領域的長期耕耘成果。

路易威登以回顧展位形式，致敬於2025年12月去世的加拿大裔美國建築師法蘭克蓋瑞（Frank Gehry）與品牌長達20餘年的合作。作為展會合作夥伴，路易威登透過八個時間順序章節，呈現Frank Gehry的里程碑建築、聯名包款及其他領域的創作，透過模型與藝術品讓參觀者深入了解其創作過程。

LV與Frank Gehry的合作始於2014年，他不僅設計了路易威登基金會建築及品牌160周年「Twisted Box」包款，更與2019年打造首爾旗艦店，其玻璃幕牆融合基金會建築與韓國傳統元素；2022年更跨界推出「路易的茶會」旅行箱和香水穆拉諾玻璃瓶塞。2023年雙方再度發表聯名包包，將Frank Gehry建築形式、材質探索和動物主題融入設計。他對品牌Monogram帆布的研究更近一步催生了聯名系列標誌，並於2024年推出Tambour腕表，結合製表工藝與他的建築風格，成為合作又一亮點。

Valentino則是於藝術展期間，於Terrace Boulud by Mandarin Oriental策劃藝術晚宴，融合設計、時尚與餐飲，打造沉浸式的當代美學感官體驗，詮釋品牌與當代藝術間的深度對話。晚宴由知名餐飲創意團隊WE ARE ONA打造期間限定餐飲空間，名廚Daniel Boulud設計限定菜單，藝術家Lea Colombo以色彩與光影打造鮮明場景，讓味覺與視覺文化交融。包括林志玲在內的嘉賓都特地出席。

香港巴塞爾藝術展的路易威登展區。圖／路易威登提供

林志玲現身Art Basel Hong Kong，演繹Valentino Fireflies 2026春夏系列。圖／范倫鐵諾提供

Frank Gerhy於2022年為路易威登設計創作的Tambour Moon Saphir Tourbillon陀飛輪腕表。圖／路易威登提供

香港巴塞爾藝術展的路易威登展區一隅。圖／路易威登提供

香港巴塞爾藝術展的路易威登展區。圖／路易威登提供

林志玲現身Art Basel Hong Kong，演繹Valentino Fireflies 2026春夏系列。圖／范倫鐵諾提供

已故傳奇建築大師Frank Gehry-_KROES_MARIO

Lea Colomb 打造沉浸式裝置藝術ATOM TABLES。圖／范倫鐵諾提供

香港巴塞爾藝術展的路易威登展區。圖／路易威登提供

2014年為路易威登創作的TWISTED BOX MONOGRAM。圖／路易威登提供

Louis Vuitton x Frank Gehry聯名包款。圖／路易威登提供

路易威登LES EXTRAITS MURANO LOUIS VUITTON香水。

香港巴塞爾藝術展的路易威登展區。圖／路易威登提供

路易威登基金會由Frank Gehry打造FONDATION_LOUIS_VUITTON

林志玲出席Valentino Art Basel Hong Kong藝術晚宴。圖／范倫鐵諾提供

Lea Colomb 打造沉浸式裝置藝術ATOM TABLES。圖／范倫鐵諾提供