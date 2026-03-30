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林志玲凍齡亮相VALENTINO LV攜手傳奇建築師 精品進軍巴塞爾藝術展

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
林志玲現身Art Basel Hong Kong，演繹Valentino Fireflies 2026春夏系列。圖／范倫鐵諾提供
林志玲現身Art Basel Hong Kong，演繹Valentino Fireflies 2026春夏系列。圖／范倫鐵諾提供

隨著金字塔頂端消費者的重疊度益發顯而易見，藝術已經成為時尚品牌兵家必爭之地。甫3月27日至29日在香港會議中心舉行的香港巴塞爾藝術展上，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）與范倫鐵諾（VALENTINO）分別透過不同的形式參展，與藝術藏家互動，展現品牌在藝術領域的長期耕耘成果。

路易威登以回顧展位形式，致敬於2025年12月去世的加拿大裔美國建築師法蘭克蓋瑞（Frank Gehry）與品牌長達20餘年的合作。作為展會合作夥伴，路易威登透過八個時間順序章節，呈現Frank Gehry的里程碑建築、聯名包款及其他領域的創作，透過模型與藝術品讓參觀者深入了解其創作過程。

LV與Frank Gehry的合作始於2014年，他不僅設計了路易威登基金會建築及品牌160周年「Twisted Box」包款，更與2019年打造首爾旗艦店，其玻璃幕牆融合基金會建築與韓國傳統元素；2022年更跨界推出「路易的茶會」旅行箱和香水穆拉諾玻璃瓶塞。2023年雙方再度發表聯名包包，將Frank Gehry建築形式、材質探索和動物主題融入設計。他對品牌Monogram帆布的研究更近一步催生了聯名系列標誌，並於2024年推出Tambour腕表，結合製表工藝與他的建築風格，成為合作又一亮點。

Valentino則是於藝術展期間，於Terrace Boulud by Mandarin Oriental策劃藝術晚宴，融合設計、時尚與餐飲，打造沉浸式的當代美學感官體驗，詮釋品牌與當代藝術間的深度對話。晚宴由知名餐飲創意團隊WE ARE ONA打造期間限定餐飲空間，名廚Daniel Boulud設計限定菜單，藝術家Lea Colombo以色彩與光影打造鮮明場景，讓味覺與視覺文化交融。包括林志玲在內的嘉賓都特地出席。

香港巴塞爾藝術展的路易威登展區。圖／路易威登提供
香港巴塞爾藝術展的路易威登展區。圖／路易威登提供

林志玲現身Art Basel Hong Kong，演繹Valentino Fireflies 2026春夏系列。圖／范倫鐵諾提供
林志玲現身Art Basel Hong Kong，演繹Valentino Fireflies 2026春夏系列。圖／范倫鐵諾提供

Frank Gerhy於2022年為路易威登設計創作的Tambour Moon Saphir Tourbillon陀飛輪腕表。圖／路易威登提供
Frank Gerhy於2022年為路易威登設計創作的Tambour Moon Saphir Tourbillon陀飛輪腕表。圖／路易威登提供

香港巴塞爾藝術展的路易威登展區一隅。圖／路易威登提供
香港巴塞爾藝術展的路易威登展區一隅。圖／路易威登提供

香港巴塞爾藝術展的路易威登展區。圖／路易威登提供
香港巴塞爾藝術展的路易威登展區。圖／路易威登提供

林志玲現身Art Basel Hong Kong，演繹Valentino Fireflies 2026春夏系列。圖／范倫鐵諾提供
林志玲現身Art Basel Hong Kong，演繹Valentino Fireflies 2026春夏系列。圖／范倫鐵諾提供

已故傳奇建築大師Frank Gehry-_KROES_MARIO
已故傳奇建築大師Frank Gehry-_KROES_MARIO

Lea Colomb 打造沉浸式裝置藝術ATOM TABLES。圖／范倫鐵諾提供
Lea Colomb 打造沉浸式裝置藝術ATOM TABLES。圖／范倫鐵諾提供

香港巴塞爾藝術展的路易威登展區。圖／路易威登提供
香港巴塞爾藝術展的路易威登展區。圖／路易威登提供

2014年為路易威登創作的TWISTED BOX MONOGRAM。圖／路易威登提供
2014年為路易威登創作的TWISTED BOX MONOGRAM。圖／路易威登提供

Louis Vuitton x Frank Gehry聯名包款。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Frank Gehry聯名包款。圖／路易威登提供

路易威登LES EXTRAITS MURANO LOUIS VUITTON香水。
路易威登LES EXTRAITS MURANO LOUIS VUITTON香水。

香港巴塞爾藝術展的路易威登展區。圖／路易威登提供
香港巴塞爾藝術展的路易威登展區。圖／路易威登提供

路易威登基金會由Frank Gehry打造FONDATION_LOUIS_VUITTON
路易威登基金會由Frank Gehry打造FONDATION_LOUIS_VUITTON

林志玲出席Valentino Art Basel Hong Kong藝術晚宴。圖／范倫鐵諾提供
林志玲出席Valentino Art Basel Hong Kong藝術晚宴。圖／范倫鐵諾提供

Lea Colomb 打造沉浸式裝置藝術ATOM TABLES。圖／范倫鐵諾提供
Lea Colomb 打造沉浸式裝置藝術ATOM TABLES。圖／范倫鐵諾提供

香港巴塞爾藝術展的路易威登展區。圖／路易威登提供
香港巴塞爾藝術展的路易威登展區。圖／路易威登提供

藝術 建築師 品牌 林志玲 LV

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