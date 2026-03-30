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星宇今明台中首飛東京、熊本 6月再開釜山新航線

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
星宇航空宣布，今、明2天接力開航台中飛往東京、熊本新航線首航，2航線皆由A321neo機型執飛，東京開航初期每周飛4班，熊本開航初期每周3班。圖／星宇航空提供
星宇航空宣布，今、明2天接力開航台中飛往東京、熊本新航線首航，2航線皆由A321neo機型執飛，東京開航初期每周飛4班，熊本開航初期每周3班。圖／星宇航空提供

星宇航空宣布，今、明2天接力開航台中飛往東京熊本航線首航，2航線皆由A321neo機型執飛，東京開航初期每周飛4班，熊本開航初期每周3班，並將陸續增班，為中部旅客提供更多元且便利的直飛選擇。

星宇航空積極拓展中台灣航網布局，今、明2日接力開航東京、熊本航線，串聯日本重要城市，為中部旅客提供更多元且便利的直飛選擇。

星宇航空台中飛往東京、熊本2航線皆由A321neo機型執飛，並將陸續增班，東京開航初期每周飛航4班、2026年4月15日至2026年5月31日 每周8班、2026年7月11日至2026年8月20日每周7班、2026年8月22日後恢復每周四班。

熊本開航初期每周3班，2026年5月1日至2026年5月31日每周5班、2026年7月10日至2026年8月19日每周6班、2026年8月21日後恢復每周3班。

今日在東京首航航班JX314出發前，星宇航空於台中國際機場出境大廳舉行盛大的剪綵儀式，由星宇航空董事長張國煒、執行長翟健華主持，並邀請民航局長何淑萍、立委蔡其昌、立委何欣純、立委黃健豪委、台中市副市長鄭照新、台中航空站主任張瑞澍共同剪綵，見證重要里程碑。 

翟健華表示，星宇航空一直以來將台中機場視為第二營運基地。今天除了迎來2條新航線的首航，未來將持續強化在中部市場的營運能量。

翟健華說，日本一直是台灣旅客最喜愛的旅遊目的地之一，東京跟熊本更是台日商務往來的重要門戶，未來也期待透過持續開闢航線，吸引更多日本旅客造訪台中，帶領旅客深入探索中台灣豐富的人文與自然魅力，促進兩地的交流。

為歡慶航線開闢，搭乘首航航班的旅客可獲得「星宇航空x日清杯麵 巨無霸泡麵杯包」組，包含以日清經典杯麵為靈感的泡麵杯造型包，以及聯名杯麵；從台中出發前往熊本的首航班旅客，更加碼JR九州鐵路周遊券2000日幣折扣優惠券，讓旅客不用擔心落地交通。

目前星宇航空已陸續開闢台中直飛澳門、峴港、富國島、高松、沖繩、神戶、宮古島等航線，隨著東京與熊本航線的加入，以及預計於今年6月開航的釜山航線，星宇航空自台中開闢共10個航點，方便中部旅客從台中出發連結世界。

歡慶台中東京、熊本航線首航，星宇航空特別準備與日清杯麵聯名之巨無霸泡麵杯包組合。圖／星宇航空提供
歡慶台中東京、熊本航線首航，星宇航空特別準備與日清杯麵聯名之巨無霸泡麵杯包組合。圖／星宇航空提供

星宇航空台中-東京/熊本首航剪綵儀式。圖／星宇航空提供
星宇航空台中-東京/熊本首航剪綵儀式。圖／星宇航空提供

歡慶台中東京、熊本航線首航，星宇航空特別準備與日清杯麵聯名之巨無霸泡麵杯包組合。圖／星宇航空提供
歡慶台中東京、熊本航線首航，星宇航空特別準備與日清杯麵聯名之巨無霸泡麵杯包組合。圖／星宇航空提供

星宇航空宣布，今、明2天接力開航台中飛往東京、熊本新航線首航，2航線皆由A321neo機型執飛，東京開航初期每周飛4班，熊本開航初期每周3班。圖／星宇航空提供
星宇航空宣布，今、明2天接力開航台中飛往東京、熊本新航線首航，2航線皆由A321neo機型執飛，東京開航初期每周飛4班，熊本開航初期每周3班。圖／星宇航空提供

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