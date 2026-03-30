星宇航空（2646）積極拓展中台灣航網布局，於30日及31日接力開航東京、熊本航線，串聯日本重要城市，為中部旅客提供更多元且便利的直飛選擇。

今日在東京首航航班JX314出發前，星宇航空於台中國際機場出境大廳舉行盛大的剪綵儀式，由星宇航空張國煒董事長、翟健華執行長主持，並邀請到民航局何淑萍局長、立法院蔡其昌委員、立法院何欣純委員、立法院黃健豪委員、台中市鄭照新副市長、台中航空站張瑞澍主任共同剪綵，見證星宇航空與台中機場的重要里程碑。

星宇航空翟健華執行長表示，星宇航空一直以來將台中機場視為第二營運基地。今天除了迎來兩條新航線的首航，未來將持續強化在中部市場的營運能量。日本一直是台灣旅客最喜愛的旅遊目的地之一，東京跟熊本更是台日商務往來的重要門戶。未來也期待透過持續開闢航線，吸引更多日本旅客造訪台中，帶領旅客深入探索中台灣豐富的人文與自然魅力，促進兩地的交流。

為歡慶航線開闢，星宇航空也特別為搭乘首航航班的旅客準備「星宇航空x日清杯麵 巨無霸泡麵杯包」組，包含以日清經典杯麵為靈感的泡麵杯造型包，以及聯名杯麵，趣味十足又兼具實用性，為旅客的旅程增添驚喜及美好風味！從台中出發前往熊本的首航班旅客，更加碼JR九州鐵路周遊券2,000日幣折扣優惠券，讓旅客不用擔心落地交通，輕鬆暢遊北九州外更能享受極具特色的鐵道之旅！

星宇航空台中-東京/熊本航線皆由A321neo機型執飛，並將陸續增班，東京開航初期每周飛航4班、2026/4/15~2026/5/31 每周8班、2026/7/11~2026/8/20每周7班、2026/8/22後恢復每周四班；熊本開航初期每周3班，2026/5/1~2026/5/31 每周5班、2026/7/10~2026/8/19 每周6班、2026/8/21後恢復每周3班。最新航班時刻及相關資訊，請以星宇航空官網公告為主。

目前星宇航空已陸續開闢台中直飛澳門、峴港、富國島、高松、沖繩、神戶、宮古島等航線，隨著東京與熊本航線的加入，以及預計於今年6月開航的釜山航線，星宇航空自台中開闢共10個航點，方便中部旅客從台中出發連結世界。

星宇航空台中-東京/熊本首航儀式。（長官由左至右：立法院江啟臣委員服務處秘書劉柏均、立法院羅廷瑋委員、台中市鄭照新副市長、星宇航空翟健華執行長、立法院黃健豪委員、立法院蔡其昌委員、星宇航空張國煒董事長、立法院何欣純委員、民航局何淑萍局長、台中航空站張瑞澍主任、星宇航空策略長劉允富。）星宇航空提供

搭乘星宇航空台中-東京首航旅客開心合影，為航線啟航留下珍貴紀念。星宇航空提供

星宇航空正式開航台中-東京/熊本航線，深化第二營運基地布局。星宇航空提供

歡慶台中東京、熊本航線首航，星宇航空特別準備與日清杯麵聯名之巨無霸泡麵杯包組合，為旅客的旅程增添驚喜及美好風味。星宇航空提供

星宇航空台中-東京/熊本首航剪綵儀式。（長官由左至右：台中市鄭照新副市長、星宇航空翟健華執行長、立法院黃健豪委員、立法院蔡其昌委員、星宇航空張國煒董事長、立法院何欣純委員、民航局何淑萍局長、台中航空站張瑞澍主任、星宇航空策略長劉允富。）星宇航空提供