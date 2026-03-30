麥當勞奶昔「連續30天現省10元」！全台22間買得到 迷你Q紫薯也回歸

粉絲們久等了！原本全台僅有12間麥當勞販售的「麥當勞奶昔」自即日起擴大販售，新增10間銷售餐廳，並限時享「折價10元」。除此之外，麥當勞「迷你Q紫薯」也將限時回歸，讓粉絲們重溫外酥內軟的香甜滋味。

麥當勞自即日起，將新增10間指定餐廳加入試賣奶昔的行列，由原本的12間擴大至22間奶昔試賣指定餐廳，新增門市包括「台北光復、台中復興三、新竹經國二、斗六雲林、嘉義北港、南投南崗、屏東復興、基隆義六、羅東興東、台東農會」。為確保品質，奶昔採「現點現做」，每間餐廳每小時最大供應量約 90 杯，每日販售數量以餐廳實際供應為準，每人每筆消費限購4杯。為慶祝擴大販售，即日起至4月28日，麥當勞奶昔原價79元，限時優惠價69元，現省10元。

去年首次推出的「迷你 Q 紫薯」自4月15日至5月26日期間，即將限時限量回歸市場。「迷你Q紫薯」以台農73號紫玉地瓜打造酥脆齒輪外層，結合台農 57號黃地瓜製成的綿密細緻內餡，擁有先酥後軟的豐富層次與淡淡蜜香，每份 5入；單點59元，套餐加購優惠價50元。