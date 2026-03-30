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兒童經濟升溫！foodpanda曝1縣市最愛點小朋友餐：成外送市場新動能

中央社／ 台北30日電
foodpanda觀察，兒童餐飲需求持續升溫，平台數據顯示，全台最愛點兒童餐點的前3大城市為桃園、台中與宜蘭，其中宜蘭年成長達4成，為成長最快區域。 中央社
foodpanda觀察，兒童餐飲需求持續升溫，平台數據顯示，全台最愛點兒童餐點的前3大城市為桃園、台中與宜蘭，其中宜蘭年成長達4成，為成長最快區域。 中央社

外送市場「兒童經濟」升溫，foodpanda觀察指出，提供兒童餐點的麥當勞、Sukiya與CoCo壹番屋咖哩，合計年度銷售近新台幣5000萬元；愛點兒童餐點的城市由桃園奪冠，宜蘭年增4成，卡通IP授權商品買氣飆5成，寵物商機成兒童節新戰場。

兒童與清明節連假將屆，兒童節也帶動外送市場「兒童經濟」升溫，foodpanda今天發布觀察指出，隨著家庭結構小型化與精緻育兒趨勢，兒童相關消費從餐飲延伸至藥妝與保健，成外送新興市場的重要動能。

在美食方面，foodpanda發現，提供兒童餐點的麥當勞、Sukiya與CoCo壹番屋咖哩年度銷售近5000萬元，年成長3成，顯示兒童餐飲市場已從節慶型消費轉為日常剛需。

除了美食外送，foodpanda指出，兒童藥妝與保健品整體業績年增2成，授權商品如「汪汪隊」、「巧虎」、「粉紅豬小妹」成長達5成，顯示家長在兒童的日常保健照護與情緒支持也十分關注。

foodpanda觀察，兒童餐飲需求持續升溫，平台數據顯示，全台最愛點兒童餐點的前3大城市為桃園、台中與宜蘭，其中宜蘭年成長達4成，為成長最快區域。

此外，foodpanda觀察到，寵物商品在2025年兒童節檔期年成長3成，反映兒童節商機已延伸至寵物商品。

寵物 市場 新興市場

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