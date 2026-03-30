宋慧喬俏麗短髮演繹輕奢日常！FENDI全新形象最具夏日感的穿搭提案

隨著FENDI 2026秋冬Pre-Collection預告系列即將全球上市，品牌近日釋出該系列形象數位廣告，由品牌大使、韓國演員宋慧喬以一貫內斂而精準的優雅氣質演繹新作。畫面中，她以白色針織上衣與短褲現身，搭配全新Mamma Baguette包，在簡約造型中突顯材質與細節的層次變化，呈現介於度假與都會之間的從容風格。

此次主打的Mamma Baguette，以品牌經典Baguette包款為基礎重新演繹，保留柔軟包身與實用容量的設計，以天然拉菲草手工鉤織而成，透過人字紋編織結構，形成具彈性且輕盈的觸感；束口設計搭配標誌性FF金屬扣環，不僅是辨識度最高的視覺焦點，也滿足日常使用所需的機能。Mamma Baguette包整體輪廓較傳統Baguette更顯鬆弛柔和，呼應近年輕奢日常的穿戴概念，是兼具造型感與實用度的夏秋必備單品。

身為FENDI品牌大使的宋慧喬以沉穩洗鍊的形象，在影視與時尚領域持續展現穩定影響力。這次以極簡造型詮釋包款本身的質地與結構，凸顯成熟而不張揚的個人風格。在 2026秋冬Pre-Collection預告系列形象，亦可見到除了Mamma Baguette包，經典的Peekaboo亦推出人字紋編織結構的天然拉菲草手工包款，為時髦人士提供多樣的穿搭選擇。

Mamma Baguette拉菲草編織包，14萬元。圖／FENDI提供

宋慧喬演繹Mamma Baguette拉菲草編織包。圖／FENDI提供

Peekaboo編織拉菲草包。圖／FENDI提供

Peekaboo迷你棕色皮革包，16萬元。圖／FENDI提供

Fendigraphy耳環，14,200元。圖／FENDI提供

Peekaboo迷你編織拉菲草包，16萬8,000元。圖／FENDI提供

Peekaboo迷你棕色皮革包，16萬元。圖／FENDI提供