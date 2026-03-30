7-11小熊維尼百周年第二波！復古迷你相機、籤紙扭蛋機存錢筒開搶

陪伴大小朋友成長的迪士尼經典角色「小熊維尼」滿100周年，7-ELEVEN自今年初便推出全新集點活動，在兒童節與連假前夕，自4月1日起再度推出第二波「小熊維尼100周年百變特輯」全店精品集點活動，推出逾43款獨家商品，因應春夏出遊與用品換季潮，同步也開發眾多居家用品，讓粉絲可以每日使用療癒日常。

7-ELEVEN全店精品集點活動自4月1日起推出第二波全店小熊維尼100周年百變特輯精品集點活動，因應春天換季潮，推出外出、寢具、餐廚、3C以及收藏等五大實用療癒單品。首推六款維尼「限量表情造型陶瓷盤」，笑臉、驚訝、皺眉、閃亮、好困以及焦慮六種百變表情，uniopen會員消費報手機就可當筆加價購，增添用餐樂趣。

時下最流行！7-ELEVEN此次也因應潮流趨勢開發包含「限量籤紙扭蛋機存錢筒」有多款籤語小驚喜，拿來與好友同事一起扭出樂趣，為日常增添可玩互動感，同時投幣即可儲蓄，把零錢化為每日好運進帳；「限量俄羅斯娃娃套組」共有五個小熊維尼經典角色，一次蒐集；「限量路燈造型手機座」不僅是桌上最萌擺飾，三段亮度調節隨興拍拍打造舒適氛圍；3C控必備「限量SSB八合一固態行動電源」，超萌經典小熊維尼卡樹洞場景，手機、手錶，自帶Type-C與Lightning雙介面接頭，可支援五種設備同時充電，搭配準固態鋰電池使用更安心。還有Y2K迷必須要有的「限量迷你復古相機」，大頭造型的小熊維尼搭配迷你復古相機，隨手拍攝記錄生活，捕捉時刻精彩。

居家用品系列則是推出限量「多功能抱抱布偶毯」、「限量石墨烯被」、「限量床包三件組」、「限量摺疊收納櫃」、「限量大臉造型懶骨頭」、「限量彈蓋垃圾桶」等，整套蒐集療癒可愛的小熊維尼睡衣造型，藍紫色造型不搶眼妝點臥室剛剛好；除了臥室以外還有廚房用品也可以準備整套鍋具料理每一天，推薦「限量陶瓷電子鍋」、「限量陶瓷碗四入組」、「限量MEYER陶瓷不沾平底鍋28cm」、「限量MEYER陶瓷不沾含蓋單柄湯鍋18cm」、「限量MEYER陶瓷不沾雙耳湯鍋24cm」等黃色系家電，不管是租屋使用或是居家廚房料理，都能成為最可愛的得力助手。