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全套12款！麥當勞「超級瑪利歐公仔」限量登場 再抽迷你相機

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
《超級瑪利歐》角色公仔，全套共12款，適合粉絲蒐集。圖／麥當勞提供
《超級瑪利歐》角色公仔，全套共12款，適合粉絲蒐集。圖／麥當勞提供

麥當勞於4月1日起推出全新風味的「韓風香蒜甘醬炸鷄腿」與「韓風香蒜甘醬鷄腿堡」，還有機會抽中「蒜你會拍迷你相機」。同時麥當勞更與《超級瑪利歐》展開聯名，不僅將推出限定主題包裝、主題繪本與戶外親子活動，還有12款的「超級瑪利歐公仔」，等著粉絲來蒐集。

麥當勞以在韓國流行的蒜味炸鷄為靈感，自4月1日至4月28日期間推出全新「韓風香蒜甘醬」系列，選用韓國直送的不倒翁「香蒜甘醬」結合醬油香氣，打造蒜香與醬韻交織的韓式美味。其中「韓風香蒜甘醬炸鷄腿」選用麥脆鷄腿搭配香蒜甘醬，提升整體風味層次，單點2塊134元、經典套餐199元。同步登場的「韓風香蒜甘醬鷄腿堡」則以鷄腿排搭配香蒜甘醬，還有高麗菜絲、鮮甜番茄片，兼具清爽與濃郁香氣，單點124元、經典套餐189元。4月2日起至 4月21日，麥當勞APP會員凡使用「韓風香蒜甘醬」系列優惠券，即贈「小杯雪碧」，還有機會參加抽獎，有機會獲得限量「蒜你會拍迷你相機」。

隨著《超級瑪利歐銀河電影版》即將上映，麥當勞也攜手《超級瑪利歐》，推出一系列期間限定聯名活動。麥當勞以代表性的元素「無敵星」為設計靈感，推出《超級瑪利歐》角色公仔，全套12款，包含瑪利歐、碧姬公主、耀西、庫巴等經典角色，還有羅潔塔公主、庫巴 Jr.、奇可也驚喜入列，不僅能作為掛飾，更可隨意變換姿勢成為桌面擺飾。掃描公仔外盒上QR code，還能免費體驗超級瑪利歐專屬電影數位場景。

4月1日起至4月28日，每週依序推出4款角色，4 月1日10:30起至4月28日提供「瑪利歐、青蛙路易吉、碧姬公主、驚奇庫巴 Jr.」；4月8日10:30起至4 月28日推出「羅潔塔公主、凱瑟琳、奇諾比奧、火焰瑪利歐」；4月15日 10:30起至4月28日則將由「耀西、庫巴 Jr.、庫巴、奇可」接力登場。每購買一份套餐（包含早餐套餐、超值全餐、麥當勞分享盒）即可以49元加購1個（可挑款），每份套餐限加購1個，每筆消費限購4個（不限款式），若提早售完以提早售完日為準。

Happy Meal自4月1日起限期換上《超級瑪利歐》主題包裝，集結瑪利歐、碧姬公主、耀西與庫巴 Jr.等經典角色，同步推出限量《超級瑪利歐》主題讀本，透過生動的圖文與趣味互動遊戲，讓孩子透過閱讀認識瑪利歐及其朋友的冒險故事。同時，可掃描麥麥盒或主題讀本上的QR code進入《超級瑪利歐》的世界，免費體驗專屬電影數位場景，讓共讀成為陪伴、分享與想像力的親子時光。

麥當勞每年4月透過「麥麥共讀月」系列活動邀親子同享閱讀樂趣。今年4月 3日至4月6日於台北華山文化創意產業園區打造「天生就是大故事家」戶外親子體驗活動。透過沉浸式互動體驗，鼓勵小朋友創意展現獨一無二的麥麥盒並體驗 Podcast 錄音創作故事。預先報名之顧客即可獲得麥當勞年度選書《哇___快碰到了》與小薯貴賓卷（1份）。活動現場設有「麥麥盒奇幻隧道」、「天生大故事家錄音間」、「麥麥盒共讀書屋」等不同設施，還有麥麥樂天團帶來年度新秀表演，帶領孩子親近故事內容。

麥當勞餐廳周末亦規劃了麥麥樂天團故事秀，讓親子透過共食、共遊，同享日常美好時光。麥當勞也與誠品文化藝術基金會合作，透過「誠品行動圖書館」走進全台18處偏鄉學校，將閱讀資源送進校園。4月5日還將在「屏東縣王船文化館 1 樓大廳」舉辦兩場《阿卡的兒歌大冒險》親子音樂劇，以阿卡貝拉形式演出，將音樂結合故事演繹，讓共讀從單向閱讀，轉化為孩子能參與的體驗過程。

麥當勞APP會員凡使用「韓風香蒜甘醬」系列優惠券，即贈「小杯雪碧」，還有機會獲得限量「蒜你會拍迷你相機」。圖／麥當勞提供
麥當勞APP會員凡使用「韓風香蒜甘醬」系列優惠券，即贈「小杯雪碧」，還有機會獲得限量「蒜你會拍迷你相機」。圖／麥當勞提供

麥當勞攜手《超級瑪利歐》，推出《超級瑪利歐》角色公仔。圖／麥當勞提供
麥當勞攜手《超級瑪利歐》，推出《超級瑪利歐》角色公仔。圖／麥當勞提供

Happy Meal自4月1日起限期換上《超級瑪利歐》主題包裝。圖／麥當勞提供
Happy Meal自4月1日起限期換上《超級瑪利歐》主題包裝。圖／麥當勞提供

麥當勞推出《超級瑪利歐》主題讀本，讓共讀成為陪伴、分享與想像力的親子時光。圖／麥當勞提供
麥當勞推出《超級瑪利歐》主題讀本，讓共讀成為陪伴、分享與想像力的親子時光。圖／麥當勞提供

「韓風香蒜甘醬炸鷄腿」與「韓風香蒜甘醬鷄腿堡」自4月1日起登場。圖／麥當勞提供
「韓風香蒜甘醬炸鷄腿」與「韓風香蒜甘醬鷄腿堡」自4月1日起登場。圖／麥當勞提供

麥當勞推出全新風味的「韓風香蒜甘醬炸鷄腿」與「韓風香蒜甘醬鷄腿堡」。圖／麥當勞提供
麥當勞推出全新風味的「韓風香蒜甘醬炸鷄腿」與「韓風香蒜甘醬鷄腿堡」。圖／麥當勞提供

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