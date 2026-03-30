麥當勞慶祝兒童節 與「超級瑪利歐」跨界合作推12款限定公仔

迎接兒童節到來的4月，麥當勞為消費者準備一系列從餐桌延伸至生活體驗的驚喜，無論是話題新品、人氣甜點回歸，或是深受大小朋友喜愛的IP聯名活動，都在這個月陸續登場。麥當勞表示，隨著《超級瑪利歐銀河電影版》上映話題逐漸升溫，麥當勞自4月1日起與《超級瑪利歐》展開一系列聯名合作，推出 12 款兼具趣味與收藏性的超級瑪利歐角色公仔，包含瑪利歐、碧姬公主、耀西、庫巴等經典角色，還有電影受矚目的人氣角色羅潔塔公主、庫巴 Jr.、奇可也驚喜入列，邀請粉絲一次收藏完整銀河陣容。

韓風新星來襲，麥當勞4月1日起推出全新風味的「韓風香蒜甘醬炸鷄腿」與「韓風香蒜甘醬鷄腿堡」兩款新品，更加碼於麥當勞APP推出韓風香蒜甘醬系列期間限定抽「蒜你會拍迷你相機」活動。人氣「迷你 Q 紫薯」也將於4月15日起好評回歸。

麥當勞歡慶兒童節，Happy Meal 自4月1日起換上4款《超級瑪利歐》主題限定包裝，並推出《超級瑪利歐》主題讀本，4月3日起至4月6日更於華山1914文化創意產業園區打造沉浸式戶外親子互動體驗，現場還有「麥麥樂天團年度新秀演出」，讓親子享受好吃、好玩又充滿想像力的兒童節時光。

看準台灣消費者對韓國美食的高度喜愛，麥當勞以在韓國蔚為流行的蒜味炸鷄為靈感，推出全新「韓風香蒜甘醬」系列，4 月 1 日起至 4 月 28 日（若提早售完以提早售完日為準）「韓風香蒜甘醬炸鷄腿」與「韓風香蒜甘醬鷄腿堡」兩款全新產品隆重登場。「韓風香蒜甘醬」系列選用韓國直送不倒翁「香蒜甘醬」，以濃郁蒜香結合醬油香氣，打造蒜香與醬韻交織的韓式美味。「韓風香蒜甘醬炸鷄腿」選用酥脆多汁的原味麥脆鷄腿，以香蒜甘醬提升整體風味層次，滿足韓式炸鷄愛好者的味蕾；「韓風香蒜甘醬鷄腿堡」則以濃郁蒜味醬香包覆重量級鷄腿排，搭配清爽的高麗菜絲與鮮甜番茄片，打造清爽與濃郁並存的層次口感，為喜愛韓風美食的消費者帶來全新嚐鮮選擇。

4 月不只有多重美味登場，隨著《超級瑪利歐銀河電影版》即將上映，麥當勞更攜手全球人氣 IP《超級瑪利歐》，推出一系列期間限定聯名活動，從角色公仔、限定包裝到互動遊戲讀本，一次集結經典角色與電影元素，邀請消費者與麥當勞一起加入這場銀河冒險體驗。

麥當勞以《超級瑪利歐》中最具代表性的元素「無敵星」為設計靈感，推出《超級瑪利歐》角色公仔，兼具趣味與收藏性，不僅能作為掛飾，更可隨意變換姿勢成為桌面擺飾。

自 4 月 1 日起至 4 月 28 日（若提早售完以提早售完日為準），連續三周，每周依序推出 4 款角色，每周都不要錯過！每購買一份套餐（包含早餐套餐、超值全餐、麥當勞分享盒）即可以 49 元加購 1 個超級瑪利歐公仔（可挑款），每份套餐限加購 1 個，每筆消費限購 4 個（不限款式），恕不提供單買，邀請粉絲展開屬於自己的收藏冒險。

麥當勞重視家庭市場，鼓勵親子透過共讀、共遊，分享值得回味的幸福時光！Happy Meal 自 4 月 1日起限期換上《超級瑪利歐》主題包裝，集結瑪利歐、碧姬公主、耀西與庫巴 Jr.等經典角色，同步推出限量《超級瑪利歐》主題讀本，透過生動的圖文與趣味互動遊戲，讓孩子透過閱讀認識瑪利歐及其朋友的冒險故事。同時，透過數位互動設計，讓角色與情節從閱讀延續為參與體驗，可掃描麥麥盒或主題讀本上的 QR code 進入《超級瑪利歐》的世界，免費體驗專屬電影數位場景，讓共讀成為陪伴、分享與想像力的親子時光。