夏季空調早鳥購 Acerpure主打負離子淨化、LG AI空調可主動感知更省電

提前為炎熱夏季做好準備，宏碁旗下Acerpure進軍大型家電，推出專為台灣氣候研發的智慧空調；LG則推出全新搭載AI情感智慧的AI空調新品，強化主動感知與節能管理，搶攻夏季空調商機。

宏碁智新Acerpure自2020年創立以來，憑藉簡約美學與智慧科技，從空氣處理、淨水設備一路拓展，至今已建構包含空氣處理、循環風扇、淨水設備、無線吸塵器、美髮造型、廚房家電、智慧電視，以及最新推出空調等8大產品線，正式宣布進軍大型家電市場，首波主打專為台灣氣候研發的「Acerpure CHILL智慧變頻冷暖空調」。

Acerpure CHILL系列強調「健康高品質生活」，導入獨家專利「PINOKI超氧嵌合離子科技」，透過正負離子結合分解異味並破壞污染物，模擬森林負離子濃度、打造猶如身處阿里山般的清新環境。結合UVC紫外線雙重淨化與機身主動防霉抑菌功能，解決消費者對室內空氣品質的隱憂。

針對台灣高溫潮濕及沼氣侵蝕環境，Acerpure特別在室內外機導入「防沼氣塗層」與「炫金防鏽鰭片」，強化銅管防護並減少水氣殘留，大幅提升耐用度。此外，該系列搭載AI晶片與R32環保冷媒，效能超越國家新一級能源標準10%，並可透過Acerpure HOME App遠端智慧操控。

Acerpure CHILL全系列定價29,900元起，即日起於各大電商與實體通路開賣。至6月30日前購機加贈市價3,590元的循環風扇，搭配政府補助最高可再省5,000元。更推行遍佈全台的「教授級檢修」機制，建立專業售後服務體驗。

LG近年持續深耕台灣空調市場，推出全新極淨2.0、極適2.0與極效2.0系列AI空調，以「主動感知」為核心，從氣流調節、空氣品質到能源管理全面升級，鎖定台灣濕熱氣候與高用電需求，強化居家環境舒適與使用效率。

此次新品強調情境化運轉體驗，透過ThinQ App設定空間與使用者位置後，即能能自動調整氣流模式。當室內溫度升高時，系統會加強冷房速度，降溫後則自動調整風速與風向，兼顧效率與舒適。針對夜間使用情境，雙出風口設計搭配多段風速與溫度控制，避免冷風直吹，降低長時間吹冷氣的不適感；雙葉導流則可將氣流送至最遠22公尺，提升整體冷暖房效率與全室均勻覆蓋。

針對台灣夏季濕熱氣候，LG導入溫濕度感測與自動清潔機制，系統可即時監測濕度並調整運轉模式，維持室內乾爽平衡；AI凍潔淨化技術可自動偵測機內髒汙並啟動清潔流程，降低霉味與異味產生。獨家搭載Plasmaster++技術，透過釋放離子有效抑制細菌與異味，強化室內空氣潔淨表現。

面對夏季用電量、電價上升，2.0系列導入可視化能源管理功能，使用者可透過App即時掌握耗電狀況，並設定電費預算。壓縮機可選擇40%、60%、80%共3段運轉效能，依據使用情境彈性控制能耗，在維持舒適的同時降低電費負擔。

配合政府節能政策，購買符合資格機型最高可享5,000元補助，LG亦同步推出最高2,500元即享券與原廠保養服務方案，整體回饋超過萬元，趕在夏天來臨前換機正是時候。

Acerpure從空氣系列家電起家，累積深厚空氣淨化底蘊與科技實力，讓呼吸成為一種享受。圖／Acerpure提供

Acerpure CHILL SAC2 PINOKI 智慧變頻冷暖空調，搭載獨家專利PINOKI 空氣淨化科技，以及UVC 紫外線與呼吸孔扇葉設計，吹送乾淨舒適微風，打造如置身阿里山森林般清新涼爽的純淨呼吸體驗。記者黃筱晴／攝影

Acerpure多款廚房家電系列產品，提供舒適、健康與便利兼具的現代化居家生活體驗。圖／Acerpure提供

LG新上市空調系列AI氣流一鍵即可輕鬆開啟，帶來舒適便利的全新體驗。圖／LG提供