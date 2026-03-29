快訊

傳伊朗政權內部分裂 總統與革命衛隊高層爭主導權

小草上凱道喊破8萬人！柯文哲壓軸登台 轉身向總統府吼「賴清德，我不會投降」

聽新聞
0:00 / 0:00

2026世界盃足球熱潮將點燃 adidas國家隊球衣亮相三葉草暌違36年回歸

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
迎接2026年FIFA世界盃，adidas正式發表全新國家隊球衣系列。圖／adidas提供
迎接2026年FIFA世界盃，adidas正式發表全新國家隊球衣系列。圖／adidas提供

全球足球迷引頸期盼、四年一度全球足球盛事倒數中，2026年FIFA世界盃將在6月11日至7月19日期間，橫跨美國、加拿大與墨西哥共16座城市盛大登場。adidas正式發表全新國家隊球衣系列，涵蓋主場與客場設計，並同步推出孩童款式，讓全年齡層球迷穿上支持的國家隊一起瘋世足。

adidas 2026世界盃國家隊球衣系列同步推出主場與客場設計，主場球衣從各國悠久歷史、代表地景、傳統建築與經典戰袍中汲取靈感，透過標誌性色彩與細節設計重新演繹國家隊精神；客場球衣則以各國文化底蘊為核心，藉由幾何圖騰、線條設計與色彩的選擇，打造更具當代感的視覺風格。系列另一大亮點，為adidas Originals三葉草標誌暌違36年重返世界盃球衣設計中。象徵品牌經典與文化影響力的三葉草，不僅代表足球歷史，也象徵跨越運動、音樂與街頭文化的影響力。

今年世界盃國家隊球衣涵蓋阿根廷、德國、西班牙、義大利、日本等具代表性的國家隊，主、客場球衣皆延續各國代表色，並將獨特文化符碼融入設計細節中。並集結多位足壇指標球星共同演繹，包含阿根廷傳奇里奧・梅西（Leo Messi）、西班牙金童拉明・亞馬爾（Lamine Yamal）以及德國中場神童弗洛里安・維爾茨（Florian Wirtz），結合頂尖球技與個人魅力，為全新戰袍注入濃厚情感與話題熱度。

阿根廷主場球衣延續經典藍白直條紋，以藍色漸層重新演繹傳統條紋上衣，設計靈感源自1978、1986與2022年三度奪下世界盃冠軍時的代表性戰袍，後領印有「1893」字樣，向阿根廷足球協會成立年份致敬，這次並同步推出阿根廷傳奇球星梅西的10號球員版及復刻版主場球衣，邀請球迷一同穿上傳奇10號球衣，為阿根廷隊應援。

德國主場球衣重新詮釋經典白色戰袍，設計向歷代冠軍球衣致敬，並將經典菱形圖案與胸前V字線條融入整體視覺之中，靈感亦呼應德國2014年登頂世界盃時的代表性設計。西班牙主場球衣延續經典紅色戰袍，以紅色基底搭配黃色直條紋，設計靈感源自西班牙國旗與國家隊隊徽，整體簡約卻熱烈鮮明，後領印有「España」字樣，呼應西班牙足球的榮耀與驕傲。

義大利主場球衣延續經典藍衫軍色彩，後領飾有金色「AZZURRA (蔚藍)」字樣，進一步彰顯藍衣軍團的榮耀。日本主場球衣以經典藍色為基底，搭配由藍白線條構成的圖案，象徵地平線清晨時薄霧繚繞、海天相接的景象，後領點綴日本國旗。

自4月1日起，凡於指定直營門市或adidas官方購物網站購買2026世界盃球衣，憑消費明細即可至adidas信義品牌概念店及西寧專業運動門市，享有指定國家隊球員姓名與背號加價燙印服務（費用999元）。

adidas阿根廷主場球衣延續經典藍白直條紋，以藍色漸層重新演繹傳統條紋上衣。圖／adidas提供
adidas阿根廷主場球衣延續經典藍白直條紋，以藍色漸層重新演繹傳統條紋上衣。圖／adidas提供

adidas西班牙主場球衣延續經典紅色戰袍，以紅色基底搭配黃色直條紋。圖／adidas提供
adidas西班牙主場球衣延續經典紅色戰袍，以紅色基底搭配黃色直條紋。圖／adidas提供

adidas日本主場球衣以經典藍色為基底，搭配由藍白線象徵地平線清晨時海天相接的景象。圖／adidas提供
adidas日本主場球衣以經典藍色為基底，搭配由藍白線象徵地平線清晨時海天相接的景象。圖／adidas提供

adidas德國主場球衣重新詮釋經典白色戰袍，將經典菱形圖案與胸前V字線條融入整體視覺之中。圖／adidas提供
adidas德國主場球衣重新詮釋經典白色戰袍，將經典菱形圖案與胸前V字線條融入整體視覺之中。圖／adidas提供

adidas義大利主場球衣延續經典藍衫軍色彩。圖／adidas提供
adidas義大利主場球衣延續經典藍衫軍色彩。圖／adidas提供

經典adidas Originals三葉草標誌暌違36年重返世界盃舞台。圖／adidas提供
經典adidas Originals三葉草標誌暌違36年重返世界盃舞台。圖／adidas提供

adidas

延伸閱讀

經典賽／大谷翔平對中華隊實戰球衣 競標價突破600萬元

相關新聞

2026世界盃足球熱潮將點燃 adidas國家隊球衣亮相三葉草暌違36年回歸

全球足球迷引頸期盼、四年一度全球足球盛事倒數中，2026年FIFA世界盃將在6月11日至7月19日期間，橫跨美國、加拿大與墨西哥共16座城市盛大登場。adidas正式發表全新國家隊球衣系列，涵蓋主場與客場設計，並同步推出孩童款式，讓全年齡層球迷穿上支持的國家隊一起瘋世足。

八寶肝炖、金湯海味西魯肉上桌！欣葉春季料理 呈現台灣日常記憶

春暖到來，欣葉國際餐飲集團今年以「春．島嶼海味」為核心主軸，運用當令時蔬與新鮮海味入饌，於旗下的「欣葉台菜」、「欣葉小聚」推出具有台灣家常餐桌記憶的多道料理，讓民眾品嚐溫暖的春日滋味。

外送做公益！Uber Eats攜手全聯 集結熱銷生鮮雜貨送愛至17家育幼院

迎接4月兒童節，外送平台Uber Eats攜手全聯福利中心與中華育幼機構兒童關懷協會共同發起「全心全Eats．童心相連」公益行動，透過平台機制將日常消費轉化為即時援助，為全台17家育幼院送上實質支持與節日關懷。

台北雙年展今閉幕吸33萬人 海選14名「音準自由派」與藝術家壓軸共演

北美館舉辦的2025台北雙年展「地平線上的低吟」（Whispers on the Horizon）今天閉幕。壓軸作品、藝術家麗娜．拉蓓利代（Lina Lapelytė）為本屆雙年展發展的大型表演「斜坡研究(Study of Slope) 」於最後兩天登場。今天下午1時與3時半還有兩場演出，邀請觀眾一同參與倒數，為本屆雙年展畫下句點。

王品「石二鍋」新增宵夜場、再加碼送肉盤 樂麵屋「日式炸雞買1送1」

連鎖拉麵「樂麵屋」自4月1日起，將推出全新季節限定新品「胡麻紅油擔擔麵」，以濃厚豚骨湯頭為基底，搭配日本胡麻醬。並搭配上豔紅辣油與份量十足的微辛擔擔肉末，還有木耳絲、豆芽菜與溏心蛋等配料，具有溫潤又辛香微辣的豐富滋味，每份278元。

不用找代購！日本五星飯店愛用牌ReFa正式登台 3款最新吹整髮神器開賣

日本精品美髮品牌ReFa正式登台！由恆隆行自2026年起取得台灣總代理權，宣告台灣消費者可正式告別海外代購，即可在全台26間專櫃與線上商城同步入手，並享有完整售後服務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。