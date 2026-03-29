八寶肝炖、金湯海味西魯肉上桌！欣葉春季料理 呈現台灣日常記憶

春暖到來，欣葉國際餐飲集團今年以「春．島嶼海味」為核心主軸，運用當令時蔬與新鮮海味入饌，於旗下的「欣葉台菜」、「欣葉小聚」推出具有台灣家常餐桌記憶的多道料理，讓民眾品嚐溫暖的春日滋味。

「欣葉小聚」以台灣各地特色料理為靈感推出多款特色料理。其中「金湯海味西魯肉」，改以蝦仁、鮮蚵與魚皮等多樣海味取代傳統肉絲，搭配白菜、蛋酥燉煮，帶出海味鮮甜；「豆酥紅糟魚柳」選用紐西蘭藍尾鱈魚經紅糟醃製酥炸後拌入金黃豆酥，享受細膩肉質與鹹香。另外還有「鮮小卷米粉湯」、「碎金松阪炒水蓮」等不同菜色，呈現優雅的家常風味。

除了欣葉小聚之外，「欣葉台菜」也同步推出多款細緻佳餚。「梅醋炒杏鮑菇」透過特調梅醋醬賦予杏鮑菇酸甜的開胃感；「苦茶油炒抱子芥菜」選用盛產的抱子芥菜，淋上苦茶油增添清新的茶籽香氣。其他還有「蒜苗炒松阪肉」、「清蒸筍殼魚」、「荷葉燴海鮮豆腐」等不同品項。至於「欣葉台菜創始店」，則推出限定的「八寶肝炖」，承襲傳統酒家菜工序，將肝炖與八寶燴料疊加出層層鮮味。另有「胡椒豬肚湯」、「香辣炒海蝦球」等菜色，為餐桌添滿春季活力。

欣葉小聚推出「金湯海味西魯肉」、「豆酥紅糟魚柳」等春季料理。圖／欣葉提供