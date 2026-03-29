聽新聞
0:00 / 0:00
八寶肝炖、金湯海味西魯肉上桌！欣葉春季料理 呈現台灣日常記憶
春暖到來，欣葉國際餐飲集團今年以「春．島嶼海味」為核心主軸，運用當令時蔬與新鮮海味入饌，於旗下的「欣葉台菜」、「欣葉小聚」推出具有台灣家常餐桌記憶的多道料理，讓民眾品嚐溫暖的春日滋味。
「欣葉小聚」以台灣各地特色料理為靈感推出多款特色料理。其中「金湯海味西魯肉」，改以蝦仁、鮮蚵與魚皮等多樣海味取代傳統肉絲，搭配白菜、蛋酥燉煮，帶出海味鮮甜；「豆酥紅糟魚柳」選用紐西蘭藍尾鱈魚經紅糟醃製酥炸後拌入金黃豆酥，享受細膩肉質與鹹香。另外還有「鮮小卷米粉湯」、「碎金松阪炒水蓮」等不同菜色，呈現優雅的家常風味。
除了欣葉小聚之外，「欣葉台菜」也同步推出多款細緻佳餚。「梅醋炒杏鮑菇」透過特調梅醋醬賦予杏鮑菇酸甜的開胃感；「苦茶油炒抱子芥菜」選用盛產的抱子芥菜，淋上苦茶油增添清新的茶籽香氣。其他還有「蒜苗炒松阪肉」、「清蒸筍殼魚」、「荷葉燴海鮮豆腐」等不同品項。至於「欣葉台菜創始店」，則推出限定的「八寶肝炖」，承襲傳統酒家菜工序，將肝炖與八寶燴料疊加出層層鮮味。另有「胡椒豬肚湯」、「香辣炒海蝦球」等菜色，為餐桌添滿春季活力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。