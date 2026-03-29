外送做公益！Uber Eats攜手全聯 集結熱銷生鮮雜貨送愛至17家育幼院

迎接4月兒童節，外送平台Uber Eats攜手全聯福利中心與中華育幼機構兒童關懷協會共同發起「全心全Eats．童心相連」公益行動，透過平台機制將日常消費轉化為即時援助，為全台17家育幼院送上實質支持與節日關懷。

此次行動由Uber Eats統籌物資捐贈，透過平台下單採購全聯販售商品，再由外送合作夥伴配送至各安置機構，全聯亦同步加碼提供福利熊與水果探險隊系列玩偶及造型喀擦筆等吉祥物文創玩具，在滿足基本生活需求之餘，也為孩子們帶來節日驚喜與陪伴。

全聯觀察，過往已有不少消費者自發性透過Uber Eats將物資送往福利機構，「用訂單做公益」成為一種遠端傳遞愛心的便利方式。此次合作特別精選Uber Eats平台上全聯10大熱銷品項，內容涵蓋洋蔥、菇類、高麗菜、豆腐等生鮮食材，以及清潔袋、沐浴乳、洗髮精、電池等日用品，貼近育幼院日常實際需求，提升物資使用效益。

活動啟動首站選於新北市永和區安置機構，Uber Eats台灣即時零售總經理張祐欣、全聯小時達營運部處長郭菁菁，以及CCSA創辦人洪錦芳與理事長雷倩親自出席，並與外送合作夥伴一同完成首批物資配送，象徵公益行動正式展開。

張祐欣表示，希望透過平台整合能力，將最貼近日常的生鮮與雜貨送進育幼院，讓關懷落實於孩子生活之中；同時也感謝全聯提供全台門市揀貨支援。全聯則指出，「小時達」服務結合通路優勢與即時配送能力，不僅提升消費便利性，也讓企業與民眾更容易參與公益。

全聯近年亦持續投入公益行動，自2023年起即與萬海慈善基金會合作推動「弱勢家庭日用物資捐助專案」，逐步建立以通路為核心的公益網絡。此次與Uber Eats及CCSA攜手，進一步擴大資源串聯規模，讓日常消費也能成為推動社會正向循環的一股力量。

外送夥伴們為工作日常賦予特殊意義，將愛心物資送至安置機構。圖／全聯福利中心提供