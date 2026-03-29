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台北雙年展今閉幕吸33萬人 海選14名「音準自由派」與藝術家壓軸共演

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
2025台北雙年展「地平線上的低吟」今天閉幕，為期五個月的展期中，吸引近33萬名國內外訪客參觀。記者陳宛茜／攝影
2025台北雙年展「地平線上的低吟」今天閉幕，為期五個月的展期中，吸引近33萬名國內外訪客參觀。記者陳宛茜／攝影

北美館舉辦的2025台北雙年展「地平線上的低吟」（Whispers on the Horizon）今天閉幕。壓軸作品、藝術家麗娜．拉蓓利代（Lina Lapelytė）為本屆雙年展發展的大型表演「斜坡研究(Study of Slope) 」於最後兩天登場。今天下午1時與3時半還有兩場演出，邀請觀眾一同參與倒數，為本屆雙年展畫下句點。

來自立陶宛的藝術家與作曲家麗娜．拉蓓利代，其創作橫跨音樂、表演與視覺藝術，擅長以兼具實驗和即興演出的現場作品，挑戰身份、流行文化、社會規範等議題。她常與未受過訓練的表演者及專業人士合作，致力於創造共同且具包容性的體驗。她在2020年獲頒立陶宛國家藝術與文化獎；並曾以合作作品「太陽與海」獲2019年威尼斯雙年展金獅獎，亦於2023年受邀至台北藝術節演出。「斜坡研究」於2022年由法國Lafayette Anticipation首次製作演出，而後持續發展至今，今年將首次在台灣上演。

「斜坡研究」延續她對「集體聲音」的長期探索，去年透過公開徵選與號召「音準自由派」，在社群平台引發熱烈迴響，吸引近350名在地觀眾踴躍報名參與，最終邀請14位自認為「音盲」的素人表演者共同演出，從徵選過程即與在地社群建立連結。報名者上傳指定曲目影片，分享自身對於演唱的想法和期待，包含過往與歌唱有關的種種經驗與遺憾，而這些個人歷程或挫折與作品相呼應。

歌詞取材自倫敦作家兼教育家西恩・艾須頓（Sean Ashton）的著作「棲居之地」，多以否定句型寫成，表述那些「未曾做過、非我所為」的事項。作品試著拋出另一個視角，重新審視既有的規範和標準、個人與群體之間的距離和關係，藉此探索自我認同與聲音表演的邊界。演出場地可見台灣常見植物「咸豐草」，此種植物雖具有療癒功效，卻常被視為雜草，也呼應作品對既有價值與規範的反思。

本屆台北雙年展，由山姆．巴塔維爾與提爾．法爾拉特（Sam Bardaouil and Till Fellrath，柏林漢堡車站國家當代藝術美術館雙館長）共同策劃，彙集來自全球37個城市、72位藝術家的作品約150件，包含34件全新委託創作與現地製作，並與北美館典藏之30件作品交織對話。策展人自台灣層疊交錯的歷史背景、創作軌跡獲得啟發，提出「思慕」（Yearning）概念，並藉由幽微深刻卻又普世共通的情感，彙集跨越國界、時代、語言的眾多藝術作品，開啟一段溯及過去、對照當前、想像未來的旅程。

北美館表示，本屆雙年展為期五個月的展期中，吸引近33萬名國內外訪客參觀，2025年也迎來北美館整體參觀人次突破100萬。

2025台北雙年展「地平線上的低吟」今天閉幕。壓軸作品、藝術家麗娜．拉蓓利代為本屆雙年展發展的大型表演「斜坡研究」壓軸登場。圖／北美館提供 攝影／呂國瑋提供
2025台北雙年展「地平線上的低吟」今天閉幕。壓軸作品、藝術家麗娜．拉蓓利代為本屆雙年展發展的大型表演「斜坡研究」壓軸登場。圖／北美館提供 攝影／呂國瑋提供

2025台北雙年展「地平線上的低吟」今天閉幕，為期五個月的展期中，吸引近33萬名國內外訪客參觀，2025年也迎來北美館整體參觀人次突破100萬。記者陳宛茜／攝影
2025台北雙年展「地平線上的低吟」今天閉幕，為期五個月的展期中，吸引近33萬名國內外訪客參觀，2025年也迎來北美館整體參觀人次突破100萬。記者陳宛茜／攝影

2025台北雙年展「地平線上的低吟」（Whispers on the Horizon）今天閉幕，為期五個月的展期中，吸引近33萬名國內外訪客參觀。記者陳宛茜／攝影
2025台北雙年展「地平線上的低吟」（Whispers on the Horizon）今天閉幕，為期五個月的展期中，吸引近33萬名國內外訪客參觀。記者陳宛茜／攝影

藝術家 立陶宛

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