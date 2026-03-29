快訊

屏東規模4.7地震位置罕見為「空白區」 氣象署：未來3天留意規模4餘震

每月被動收入3萬！36歲上班族只買這3檔 一票網友跪了：穩領9％以上年化利息

2026機票漲價潮來了！網推省錢妙招一次看 「外站票」攻略成出國關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

王品「石二鍋」新增宵夜場、再加碼送肉盤 樂麵屋「日式炸雞買1送1」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
石二鍋針對指定37間門市於週五、週六加開「宵夜場」。圖／王品提供
石二鍋針對指定37間門市於週五、週六加開「宵夜場」。圖／王品提供

連鎖拉麵「樂麵屋」自4月1日起，將推出全新季節限定新品「胡麻紅油擔擔麵」，以濃厚豚骨湯頭為基底，搭配日本胡麻醬。並搭配上豔紅辣油與份量十足的微辛擔擔肉末，還有木耳絲、豆芽菜與溏心蛋等配料，具有溫潤又辛香微辣的豐富滋味，每份278元。

自4月1日至4月30日止，凡於全台樂麵屋內用「胡麻紅油擔擔麵」，即可參加抽獎，最大獎為「德國之春 PRIMAVERA 玫瑰愛戀按摩油」，價值2,050元，其他還有「胡麻紅油擔擔麵」、「招牌焦糖布丁」、「日式芝麻醬菠菜」等料理兌換券，中獎率100%。4月3日至4月6日連假期間，點購「日式炸雞」即贈送「日式炸雞料理兌換券」1張，現享買1送1。」

王品旗下的「石二鍋」，即日起針對指定37間門市於週五、週六加開「宵夜場」，營業時間延長至凌晨00:00，4月11日前，晚上22:00後進店內用套餐，再送「上選豬肉」或「雪花牛肉」，為宵夜時光更添豐富度。除此之外，石二鍋的牛奶季也重新回歸，推出「起司牛奶鍋」、「松露牛奶鍋」、「椒麻牛奶鍋」等不同口味的湯底，升級價59元起。

樂麵屋推出日式炸雞優惠，現享買1送1。圖／豆府餐飲提供
樂麵屋推出日式炸雞優惠，現享買1送1。圖／豆府餐飲提供

樂麵屋推出「胡麻紅油擔擔麵」，每份278元。圖／豆府餐飲提供
樂麵屋推出「胡麻紅油擔擔麵」，每份278元。圖／豆府餐飲提供

王品 石二鍋

延伸閱讀

王品旗下石二鍋37店增宵夜場、營業至凌晨12點 牛奶鍋人氣回歸

4人套餐72折！首間山野風鍋物「四季花月」有9種湯底、浮誇肉花圈

量販春季優惠齊發！家樂福「日本好食展」滿額送現金券 愛買祭買1送1

2杯88折！茶湯會「蜜柑鐵觀音」、春水堂「翡翠百香綠茶」酸甜上市

相關新聞

台北雙年展今閉幕吸33萬人 海選14名「音準自由派」與藝術家壓軸共演

北美館舉辦的2025台北雙年展「地平線上的低吟」（Whispers on the Horizon）今天閉幕。壓軸作品、藝術家麗娜．拉蓓利代（Lina Lapelytė）為本屆雙年展發展的大型表演「斜坡研究(Study of Slope) 」於最後兩天登場。今天下午1時與3時半還有兩場演出，邀請觀眾一同參與倒數，為本屆雙年展畫下句點。

王品「石二鍋」新增宵夜場、再加碼送肉盤 樂麵屋「日式炸雞買1送1」

連鎖拉麵「樂麵屋」自4月1日起，將推出全新季節限定新品「胡麻紅油擔擔麵」，以濃厚豚骨湯頭為基底，搭配日本胡麻醬。並搭配上豔紅辣油與份量十足的微辛擔擔肉末，還有木耳絲、豆芽菜與溏心蛋等配料，具有溫潤又辛香微辣的豐富滋味，每份278元。

不用找代購！日本五星飯店愛用牌ReFa正式登台 3款最新吹整髮神器開賣

日本精品美髮品牌ReFa正式登台！由恆隆行自2026年起取得台灣總代理權，宣告台灣消費者可正式告別海外代購，即可在全台26間專櫃與線上商城同步入手，並享有完整售後服務。

de nuit × Sola米其林雙星四手聯彈 為台北捎來巴黎左岸風情

節氣進入春分，米其林一星法料餐廳「de nuit」特別邀請甫於3月初獲得一星殊榮的巴黎左岸「Sola」餐廳主廚鍋多光介（Kosuke Nabeta），來台進行難得的米其林雙星四手聯彈 ，以Parisian Gastronomy為創作主軸，零時差為台北捎來巴黎左岸風情。

蠔式精神50載！勞力士大獎2026得主揭曉 深入雨林、與病毒防治賽跑

創立於1976年的「勞力士大獎」（RolexAwardsforEnterprise）今年正式邁入50周年。此一最初為紀念勞力士首款防水表——蠔式（Oyster）腕表問世5而設立的獎項今年有了重大變革。身為「保護地球．恆動不息」（Perpetual Planet）的計劃核心，該獎項由原本的兩年一屆改為每年頒發，並更名為「勞力士大獎」，旨在更即時、廣泛地支持科學與環保先鋒。

走得準？用聽得！OMEGA Constellation腕表 科學SOP闢蹊徑

我們如何思考、如何提問，決定了將得到什麼樣的答案。人類一度曾以公里成為距離的評測單位，然而當光學技術與相對論足夠成熟，以光速為本位的「光年」（Light-year）成為了距離的絕對單位，呈現全新的思考方式，將距離的概念蛻變為人類與宇宙的哲學性叩問。瑞士高級鐘表品牌歐米茄（OMEGA）日前發表全新Constellation星座系列，除重新帶來經典的「派盤」設計，更以聽覺取代視覺來進行精確的量測，呈現當代高級鐘表的變革性思維。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。