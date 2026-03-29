王品「石二鍋」新增宵夜場、再加碼送肉盤 樂麵屋「日式炸雞買1送1」

連鎖拉麵「樂麵屋」自4月1日起，將推出全新季節限定新品「胡麻紅油擔擔麵」，以濃厚豚骨湯頭為基底，搭配日本胡麻醬。並搭配上豔紅辣油與份量十足的微辛擔擔肉末，還有木耳絲、豆芽菜與溏心蛋等配料，具有溫潤又辛香微辣的豐富滋味，每份278元。

自4月1日至4月30日止，凡於全台樂麵屋內用「胡麻紅油擔擔麵」，即可參加抽獎，最大獎為「德國之春 PRIMAVERA 玫瑰愛戀按摩油」，價值2,050元，其他還有「胡麻紅油擔擔麵」、「招牌焦糖布丁」、「日式芝麻醬菠菜」等料理兌換券，中獎率100%。4月3日至4月6日連假期間，點購「日式炸雞」即贈送「日式炸雞料理兌換券」1張，現享買1送1。」

王品旗下的「石二鍋」，即日起針對指定37間門市於週五、週六加開「宵夜場」，營業時間延長至凌晨00:00，4月11日前，晚上22:00後進店內用套餐，再送「上選豬肉」或「雪花牛肉」，為宵夜時光更添豐富度。除此之外，石二鍋的牛奶季也重新回歸，推出「起司牛奶鍋」、「松露牛奶鍋」、「椒麻牛奶鍋」等不同口味的湯底，升級價59元起。

樂麵屋推出日式炸雞優惠，現享買1送1。圖／豆府餐飲提供