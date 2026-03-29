不用找代購！日本五星飯店愛用牌ReFa正式登台 3款最新吹整髮神器開賣

日本精品美髮品牌ReFa正式登台！由恆隆行自2026年起取得台灣總代理權，宣告台灣消費者可正式告別海外代購，即可在全台26間專櫃與線上商城同步入手，並享有完整售後服務。

ReFa以日系極簡設計與高效能著稱，在日本長年深受市場肯定，不僅是專業造型師愛用品牌，也進駐多間五星級飯店高端房型，甚至推出「ReFa Room」主題客房。品牌不追求高溫速乾，重新定義吹整邏輯，強調在造型同時維持髮質健康。

針對台灣高濕度氣候容易造成毛躁、蓬亂與造型不持久的痛點，ReFa透過2大核心技術：智能感應控溫與水潤負離子，透過感測頭皮與環境溫度，自動調節冷熱風，降低熱傷害，同時將大量水潤負離子導入髮芯，幫助鎖水並提升髮絲光澤與柔順度，有效對抗濕氣帶來的毛躁問題。ReFa品牌藝術顧問西脇正基表示，「希望讓造型過程不僅只是改變髮型，更能同時兼顧髮質的養護。」

首波登台同步引進3款代表性產品，打造從日常吹整到細節造型的完整解決方案。旗艦款ReFa BEAUTECH DRYER BX W智能水潤光吹風機搭載升級版水潤負離子與雙重智能感應控溫系統，並提供SCALP頭皮、MOIST髮絲、VOLUME UP豐盈3種吹整模式與多段風速設定，在快速乾髮同時兼顧護髮與造型效果。

主打輕巧設計的ReFa BEAUTECH DRYER SMART W水潤隨行吹風機，則具備可摺疊機身與國際電壓規格，方便旅行攜帶，隨時維持穩定吹整品質；而針對細節造型需求，ReFa FINGER IRON ST水潤迷你離子夾採用1cm碳層發熱板與熱感應設計，可精準整理瀏海與髮尾，並減少受熱不均造成的傷害，機身輕巧且採可拆電池設計，帶出國使用也沒問題。

美髮專家吳依霖實際試用後也分享，「透過不同模式靈活搭配，不僅能有效控制蓬亂與靜電，同時也能維持髮絲柔順與自然光澤。選對吹風機，再搭配簡單的吹整技巧，在家即可打造接近沙龍級的細緻造型效果。」

髮型美學專家吳依霖（右）及ReFa品牌藝術顧問西脇正基（左）同台分享台日女生髮型困擾及髮質管理秘訣。圖／恆隆行提供

水潤迷你離子夾可拆電池設計，攜帶出國使用也沒問題。記者黃筱晴／攝影

ReFa不僅是日本頂級造型師指定品牌，也是日本多間五星級飯店高等房型指定品牌。圖／恆隆行提供

外型控絕對會被ReFa絕美設計吸引。記者黃筱晴／攝影

ReFa FINGER IRON ST水潤迷你離子夾，專為細節造型打造，透過獨家碳層發熱板及熱感應器，防止受熱不均，減少對髮質的傷害，輕巧便攜，隨時打造精緻造型。圖／恆隆行提供