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作曲家張玹「眾人協奏曲」 觀眾上台與科技共演

中央社／ 台北29日電
應衛武營國際音樂節之邀，旅美作曲家張玹（圖）將首演與AI科技共奏的「眾人協奏曲」。中央社（衛武營提供）
應衛武營國際音樂節之邀，旅美作曲家張玹（圖）將首演與AI科技共奏的「眾人協奏曲」。中央社（衛武營提供）

應衛武營國際音樂節之邀，旅美作曲家張玹將首演與AI科技共演的新作「眾人協奏曲」，樂曲讓全部觀眾上台成為協奏的一部分，鬆動數百年來古典音樂獨奏與樂團協奏的成規定義。

張玹接受中央社記者專訪時表示，作品靈感源於對「協奏曲」詞源的重新挖掘。他提到，「協奏曲」這個詞在拉丁語中意指「爭論與抗衡」，到了義大利語則演變為「商議與協議」，「傳統協奏曲是獨奏樂器與群體（樂團）的辯證，但在這首新作中，我將獨奏改成複數，探討如何讓觀眾也成為演出的一部分。」

在張玹的創作設計中，每一個走進來的樂迷，占據的是獨奏家的位置，也成為共演的一部分。張玹強調，這不只是形式上的打破台上下界線，更希望深層自我叩問，「誰的聲音有資格在這個空間裡存在？」

張玹這部作品「眾人協奏曲」可說是他過去12年創作的軌跡，從早期探討個人運動狀態的「武僧」、「定光」，到後來聚焦集體遷徙的「23.5N /121E」，他發現無論是族群還是物種的移動，中心位置始終在流轉，「當每個人都在移動，『中心在哪裡』這個問題本身就已然瓦解。」

張玹表示，這部作品是他從追問「我是誰」轉向「我們是誰」的音樂探索路徑，最終在劇場空間裡，讓觀眾透過無意識或有意識的探索，共同建構出流動的音景，感受音樂從誕生到消逝的每一個細節。

不同於一般強調感官沉浸的商業裝置，張玹的「眾人協奏曲」在AI科技的技術面上有所突破，張玹特別感謝創作夥伴之一廣達電腦技術長張嘉淵率領的團隊，開發出紅外線AI感測系統，讓「作曲語法的嚴肅性」在樂曲中被實踐。

過去幾十年裡，藝術圈與當代音樂圈出現不少互動式聲音裝置，但同時透過與大規模人群互動發出聲音，並維持作曲語法嚴肅性的作品極為罕見。張玹打造了如同大型樂器的聲音互動裝置，運用劇場作為這個作品的基本音樂元素，然後交出主導權給觀眾，一起完成一個一小時的作品。

張玹表示，AI在這裡扮演的是閱讀群眾動態的角色，而非單純生成音樂，「所有的聲音語法、邏輯結構仍由我在創作時設定，AI的責任是精準轉譯觀眾的身體狀態。在音樂廳內不認識的樂迷彼此之間偶然交會觸發的聲音，也能在嚴謹的音樂框架內達成感性，讓隨機成為作品生命力的一部分。」

2026衛武營國際音樂節張玹「眾人協奏曲」將於4月10日至12日演出，地點在高雄衛武營戲劇院。

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