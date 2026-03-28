de nuit × Sola米其林雙星四手聯彈 為台北捎來巴黎左岸風情

節氣進入春分，米其林一星法料餐廳「de nuit」特別邀請甫於3月初獲得一星殊榮的巴黎左岸「Sola」餐廳主廚鍋多光介（Kosuke Nabeta），來台進行難得的米其林雙星四手聯彈 ，以Parisian Gastronomy為創作主軸，零時差為台北捎來巴黎左岸風情。

這次餐會不以傳統套餐方式進行，而採單點（à la carte）形式呈現，由「de nuit」主廚古俊基（Chef Kei）與鍋多光介主廚，攜手帶來由5道開胃菜、4道主菜、2道甜點組合而成的單點菜單，饕客可隨意搭配專屬單點法國葡萄酒單，讓用餐節奏更顯自在從容，將餐桌氛圍帶回巴黎餐館熟悉的日常風景。

「de nuit」主廚古俊基出生於香港，料理生涯紮根於頂尖精緻餐飲，曾任職於香港及澳門多間星級餐廳，並於2022年獲得《臺北、臺中、臺南&高雄米其林指南》的「年輕主廚大獎」殊榮。他自2023年起擔任de nuit主廚，帶領團隊於2023、2024、2025蟬聯米其林一星殊榮。透過對於台灣這塊土地的理解，以輕盈而不炫技的方式，呈現當代法料嶄新風貌， 帶給美食愛好者別開生面的餐飲體驗。

「Sola」主廚鍋多光介出生於日本鹿兒島，料理生涯橫跨東京、倫敦與巴黎。他自2018年起擔任位於巴黎第五區的Sola餐廳主廚，並於2019 年摘下米其林一星，更是首位榮獲法國永續餐飲標章 Écotable 最高「3 Macarons」評級的日籍主廚。身兼星級主廚與陶藝家，鍋多光介的料理風格融合日式細膩與法國料理技法，強調食材本質與季節風味的精準呈現，構築出詩意的餐桌體驗。

開胃菜「白蘆筍」是滋味絕妙的春季湯品。Chef Kei把白蘆筍打製成柔滑湯底，表層覆上一層帶有杏仁油香氣的卡布奇諾泡泡，讓湯在入口前先以淡淡堅果與油脂氣息輕輕鋪陳。湯裡面放了鬼頭刀魚做成的丸子，裡面包了櫻花蝦、伊比利豬火腿、豬油與白蘆筍丁等食材，使海味與鹹香層層堆疊，讓風味更加立體鮮明。

Chef Kosuke以澎湖小生蠔為主角，在開胃菜「小生蠔」中先鎖住純粹的海味與礦物感。接著將台式土佐醋化作輕盈泡沫，利用烏醋特有的醇厚，勾勒出柔和且清爽的酸香。為了讓層次更立體，加入青豆點綴出一抹微甜；最後滴入歐當歸油（Lovage Oil），以獨特的草本氣息與細微苦韻，將海味的鮮、醋的酸與草本香氣完美揉合。

主菜「台灣鴨與燉飯」由Chef Kosuke 嚴選彰化芳苑玫瑰鴨，經六日熟成與炭火淬鍊，逼出濃縮肉香。底層鋪墊三款米種混製的燉飯，藉由黑米、糯米與越光米的質地差異，交織出曼妙立體食感。風味層次則由蛋黃松露泡沫輕柔覆蓋，注入溫潤脂香。最後淋上靈魂雙醬——一以鴨骨結合烏醋甘蔥，勾勒出解膩的酸甜；一以醇厚鴨汁深沉收尾，讓鴨香在醬香堆疊間，達成飽滿且轉折分明的味覺巔峰。

主菜「羊肉叉燒」由Chef Kei用羊鞍呈現港式叉燒風味，令人拍案叫絕的一道好菜。羊鞍熟成三天後，以蒜頭、五香粉、玫瑰露與磨豉醬等醃製入，再以炭火處理，先煎皮後烤，上桌時以稻草與龍眼乾殼煙燻增添燻香。旁邊搭配帶有些微辛香風味的辣根泥醬，以及另一款以玫瑰露醃醬為基底的獨門醬汁，令人欲罷不能。

Chef Kosuke的甜點「薑風味冰淇淋」在冰淇淋中加入八角、丁香等辛香料，甜點中特別加入鴨油酥，增添油脂香與酥脆口感，並加入黑糖增添溫潤甜香；另搭配火燒柑，透過炙燒後的柑橘香氣與微苦甜味，增添風味層次。

由Chef Kei掌勺的甜點「法式吐司」，將布里歐麵包浸泡蛋液與牛奶兩小時後香煎，酥脆可口，旁邊搭配橄欖油冰淇淋與魚子醬，讓豐潤鹹香與焦糖甜脆形成非常有張力的對比，入口時瞬間炸裂出極具層次的味覺火花。

甜點「薑風味冰淇淋」。圖／de nuit提供

「de nuit」主廚古俊基。圖／de nuit提供

台北米其林一星法料餐廳「de nuit」主廚（右）古俊基與法國巴黎米其林一星「Sola」餐廳主廚鍋多光介，攜手在台北進行別開生面的「雙星四手聯彈」。圖／de nuit提供

「Sola」餐廳主廚鍋多光介。圖／de nuit提供

開胃菜「小生蠔」。圖／de nuit提供