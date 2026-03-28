快訊

藍竹縣長初選徐欣瑩勝出！對手陳見賢喊「國民黨加油」 楊文科籲團結

伊朗宣稱成功襲擊！美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明

國民黨新竹縣長初選揭曉！民調領先、黨員投票落後 徐欣瑩勝出當場落淚

聽新聞
0:00 / 0:00

de nuit × Sola米其林雙星四手聯彈 為台北捎來巴黎左岸風情

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
主菜「台灣鴨與燉飯」。圖／de nuit提供
主菜「台灣鴨與燉飯」。圖／de nuit提供

節氣進入春分，米其林一星法料餐廳「de nuit」特別邀請甫於3月初獲得一星殊榮的巴黎左岸「Sola」餐廳主廚鍋多光介（Kosuke Nabeta），來台進行難得的米其林雙星四手聯彈 ，以Parisian Gastronomy為創作主軸，零時差為台北捎來巴黎左岸風情。

這次餐會不以傳統套餐方式進行，而採單點（à la carte）形式呈現，由「de nuit」主廚古俊基（Chef Kei）與鍋多光介主廚，攜手帶來由5道開胃菜、4道主菜、2道甜點組合而成的單點菜單，饕客可隨意搭配專屬單點法國葡萄酒單，讓用餐節奏更顯自在從容，將餐桌氛圍帶回巴黎餐館熟悉的日常風景。

「de nuit」主廚古俊基出生於香港，料理生涯紮根於頂尖精緻餐飲，曾任職於香港及澳門多間星級餐廳，並於2022年獲得《臺北、臺中、臺南&高雄米其林指南》的「年輕主廚大獎」殊榮。他自2023年起擔任de nuit主廚，帶領團隊於2023、2024、2025蟬聯米其林一星殊榮。透過對於台灣這塊土地的理解，以輕盈而不炫技的方式，呈現當代法料嶄新風貌， 帶給美食愛好者別開生面的餐飲體驗。

「Sola」主廚鍋多光介出生於日本鹿兒島，料理生涯橫跨東京、倫敦與巴黎。他自2018年起擔任位於巴黎第五區的Sola餐廳主廚，並於2019 年摘下米其林一星，更是首位榮獲法國永續餐飲標章 Écotable 最高「3 Macarons」評級的日籍主廚。身兼星級主廚與陶藝家，鍋多光介的料理風格融合日式細膩與法國料理技法，強調食材本質與季節風味的精準呈現，構築出詩意的餐桌體驗。

開胃菜「白蘆筍」是滋味絕妙的春季湯品。Chef Kei把白蘆筍打製成柔滑湯底，表層覆上一層帶有杏仁油香氣的卡布奇諾泡泡，讓湯在入口前先以淡淡堅果與油脂氣息輕輕鋪陳。湯裡面放了鬼頭刀魚做成的丸子，裡面包了櫻花蝦、伊比利豬火腿、豬油與白蘆筍丁等食材，使海味與鹹香層層堆疊，讓風味更加立體鮮明。

Chef Kosuke以澎湖小生蠔為主角，在開胃菜「小生蠔」中先鎖住純粹的海味與礦物感。接著將台式土佐醋化作輕盈泡沫，利用烏醋特有的醇厚，勾勒出柔和且清爽的酸香。為了讓層次更立體，加入青豆點綴出一抹微甜；最後滴入歐當歸油（Lovage Oil），以獨特的草本氣息與細微苦韻，將海味的鮮、醋的酸與草本香氣完美揉合。

主菜「台灣鴨與燉飯」由Chef Kosuke 嚴選彰化芳苑玫瑰鴨，經六日熟成與炭火淬鍊，逼出濃縮肉香。底層鋪墊三款米種混製的燉飯，藉由黑米、糯米與越光米的質地差異，交織出曼妙立體食感。風味層次則由蛋黃松露泡沫輕柔覆蓋，注入溫潤脂香。最後淋上靈魂雙醬——一以鴨骨結合烏醋甘蔥，勾勒出解膩的酸甜；一以醇厚鴨汁深沉收尾，讓鴨香在醬香堆疊間，達成飽滿且轉折分明的味覺巔峰。

主菜「羊肉叉燒」由Chef Kei用羊鞍呈現港式叉燒風味，令人拍案叫絕的一道好菜。羊鞍熟成三天後，以蒜頭、五香粉、玫瑰露與磨豉醬等醃製入，再以炭火處理，先煎皮後烤，上桌時以稻草與龍眼乾殼煙燻增添燻香。旁邊搭配帶有些微辛香風味的辣根泥醬，以及另一款以玫瑰露醃醬為基底的獨門醬汁，令人欲罷不能。

Chef Kosuke的甜點「薑風味冰淇淋」在冰淇淋中加入八角、丁香等辛香料，甜點中特別加入鴨油酥，增添油脂香與酥脆口感，並加入黑糖增添溫潤甜香；另搭配火燒柑，透過炙燒後的柑橘香氣與微苦甜味，增添風味層次。

由Chef Kei掌勺的甜點「法式吐司」，將布里歐麵包浸泡蛋液與牛奶兩小時後香煎，酥脆可口，旁邊搭配橄欖油冰淇淋與魚子醬，讓豐潤鹹香與焦糖甜脆形成非常有張力的對比，入口時瞬間炸裂出極具層次的味覺火花。

甜點「薑風味冰淇淋」。圖／de nuit提供
甜點「薑風味冰淇淋」。圖／de nuit提供

「de nuit」主廚古俊基。圖／de nuit提供
「de nuit」主廚古俊基。圖／de nuit提供

台北米其林一星法料餐廳「de nuit」主廚（右）古俊基與法國巴黎米其林一星「Sola」餐廳主廚鍋多光介，攜手在台北進行別開生面的「雙星四手聯彈」。圖／de nuit提供
台北米其林一星法料餐廳「de nuit」主廚（右）古俊基與法國巴黎米其林一星「Sola」餐廳主廚鍋多光介，攜手在台北進行別開生面的「雙星四手聯彈」。圖／de nuit提供

「Sola」餐廳主廚鍋多光介。圖／de nuit提供
「Sola」餐廳主廚鍋多光介。圖／de nuit提供

開胃菜「小生蠔」。圖／de nuit提供
開胃菜「小生蠔」。圖／de nuit提供

主菜「羊肉叉燒」。圖／de nuit提供
主菜「羊肉叉燒」。圖／de nuit提供

巴黎 伊比利豬

延伸閱讀

台中勤美洲際酒店推出「洲際黑標甄選名饌-洲際漢堡」

Lexus攜手米其林餐廳方蒔 款待車主

相關新聞

de nuit × Sola米其林雙星四手聯彈 為台北捎來巴黎左岸風情

節氣進入春分，米其林一星法料餐廳「de nuit」特別邀請甫於3月初獲得一星殊榮的巴黎左岸「Sola」餐廳主廚鍋多光介（Kosuke Nabeta），來台進行難得的米其林雙星四手聯彈 ，以Parisian Gastronomy為創作主軸，零時差為台北捎來巴黎左岸風情。

蠔式精神50載！勞力士大獎2026得主揭曉 深入雨林、與病毒防治賽跑

創立於1976年的「勞力士大獎」（RolexAwardsforEnterprise）今年正式邁入50周年。此一最初為紀念勞力士首款防水表——蠔式（Oyster）腕表問世5而設立的獎項今年有了重大變革。身為「保護地球．恆動不息」（Perpetual Planet）的計劃核心，該獎項由原本的兩年一屆改為每年頒發，並更名為「勞力士大獎」，旨在更即時、廣泛地支持科學與環保先鋒。

走得準？用聽得！OMEGA Constellation腕表 科學SOP闢蹊徑

我們如何思考、如何提問，決定了將得到什麼樣的答案。人類一度曾以公里成為距離的評測單位，然而當光學技術與相對論足夠成熟，以光速為本位的「光年」（Light-year）成為了距離的絕對單位，呈現全新的思考方式，將距離的概念蛻變為人類與宇宙的哲學性叩問。瑞士高級鐘表品牌歐米茄（OMEGA）日前發表全新Constellation星座系列，除重新帶來經典的「派盤」設計，更以聽覺取代視覺來進行精確的量測，呈現當代高級鐘表的變革性思維。

麗寶馬拉灣將開園搶台中戲水版圖 大安濱海、中科親水組消暑陣線

南風漸起，大台中地區氣溫持續攀升，對市民而言，針對中部戲水市場，主要以大型主題樂園、濱海自然景區與社區親水廣場，組成三大消暑陣線，其中，最具指標性的麗寶樂園馬拉灣宣布將於4月3日率先開園，並祭出超值暢遊方案，力搶清明連假與初夏觀光人潮，同時揭示夏季消暑商機正式引爆。

日本酒櫃領導品牌SAKURA WORKS登台 專為清酒打造-5°C 冰溫技術

瞄準高端品飲與精準溫控需求，日本酒櫃品牌SAKURA WORKS正式登台，由恆隆行代理引進的全新機型「GX38雙溫酒櫃」甫亮相，即在試賣三週內創下逾新台幣300萬元銷售成績，迅速成為台灣家電市場的焦點新品。品牌創辦人暨社長穂積亮雄（Akio Hozumi）亦親自來台發表，透過現場品飲體驗，強調「溫度」對風味表現的關鍵影響，重新定義藏酒的價值。

甜點迷必去！青森推出「蘋果派地圖＋計程車」 一日巡吃40家

說起青森，首先聯想必是「蘋果」。青森之旅，也確實充滿著蘋果香，從蘋果溫泉、各式蘋果饗宴，到打卡專用的蘋果郵箱，甚至還有「蘋果派專車」，可帶領著饕客一嘗青森40家風味各不同的蘋果派！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。