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蠔式精神50載！勞力士大獎2026得主揭曉 深入雨林、與病毒防治賽跑

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
勞力士的Oyster Perpetual腕表誕生50周年，並透過勞力士大獎、為人類構築起一道如蠔式表殼般堅實的生態與科技防護。圖／勞力士提供
勞力士的Oyster Perpetual腕表誕生50周年，並透過勞力士大獎、為人類構築起一道如蠔式表殼般堅實的生態與科技防護。圖／勞力士提供

創立於1976年的「勞力士大獎」（RolexAwardsforEnterprise）今年正式邁入50周年。此一最初為紀念勞力士首款防水表——蠔式（Oyster）腕表問世5而設立的獎項今年有了重大變革。身為「保護地球．恆動不息」（Perpetual Planet）的計劃核心，該獎項由原本的兩年一屆改為每年頒發，並更名為「勞力士大獎」，旨在更即時、廣泛地支持科學與環保先鋒。

勞力士Oyster腕表的傳奇始於對極端環境的挑戰，其堅固結構象徵無懼風雨的韌性與可靠，而勞力士大獎的衡量準則正與此種專業精神倆倆呼應：專案主題必須具備原創性、前瞻性，且申請者需展現足以實踐目標的領導才能，更體現勞力士對於精密時計的物理防護，昇華為對地球生態系統的全面守護。

2026年的得主名單展現了當代科學的多樣性，像是醫學遺傳學家Pardis Sabeti在獅子山共和國研發可攜式診斷工具，力求在病毒大規模擴散前及早阻斷，有機會挽救數百萬條生命；化學生物學家Rosa Vásquez Espinoza則在亞馬遜地區取得突破，她首度以科學證實了森林砍伐與無刺蜂減少的關聯，並透過勞力士的協助建立無刺蜂的防護生態走廊。該項研究讓無刺蜂獲得了法律保護，並穩定當地的食物生產與居民生計，讓科學研究與社會經濟雙贏、人類也能與原生物種保持良好共存。

除了病毒與蜂群，今年得主還包括守護蘇門答臘森林的Farwiza Farhan、保護野生大熊貓的中國環境科學家李彬彬，以及推動社區保育的Rachel Ikemeh，這些計畫吻合了勞力士腕表追求精準、可靠的核心價值。同時勞力士亦透過支持這些「雄才偉略」之人，在充滿未知與變動的當代，為人類構築起一道如蠔式表殼般堅實的生態與科技防護，讓人類文明得以恒動不息。

醫學遺傳學家正運用分子工具檢測傳染病。圖／勞力士提供
醫學遺傳學家正運用分子工具檢測傳染病。圖／勞力士提供

2026年勞力士大獎得主、中國環境科學家李彬彬。圖／勞力士提供
2026年勞力士大獎得主、中國環境科學家李彬彬。圖／勞力士提供

2026勞力士獎得主Pardis Sabeti。圖／勞力士提供
2026勞力士獎得主Pardis Sabeti。圖／勞力士提供

無刺蜂的防護生態走廊穩定了亞馬遜地區的食物生產與居民生計。圖／勞力士提供
無刺蜂的防護生態走廊穩定了亞馬遜地區的食物生產與居民生計。圖／勞力士提供

Oyster Perpetual系列Explorer 40腕表，蠔式鋼、40毫米、3230型自動上鍊機芯、時間顯示、防水100米、70小時動力儲存，價格店洽。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual系列Explorer 40腕表，蠔式鋼、40毫米、3230型自動上鍊機芯、時間顯示、防水100米、70小時動力儲存，價格店洽。圖／勞力士提供

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