快訊

顏慧欣生前疑遭職場霸凌 錯誤歸咎派系鬥爭？經濟部發聲了

國民黨新竹縣長初選廝殺激烈 黨員投票1730公布結果

飛彈襲擊以色列…葉門「青年運動」首度發動攻勢 威脅介入紅海航線

聽新聞
0:00 / 0:00

走得準？用聽得！OMEGA Constellation腕表 科學SOP闢蹊徑

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
歐米茄全新Constellation星座系列，重新帶來經典的「派盤」面盤風格，並以聽覺進行精確的量測，呈現變革性思維。圖／OMEGA提供
歐米茄全新Constellation星座系列，重新帶來經典的「派盤」面盤風格，並以聽覺進行精確的量測，呈現變革性思維。圖／OMEGA提供

我們如何思考、如何提問，決定了將得到什麼樣的答案。人類一度曾以公里成為距離的評測單位，然而當光學技術與相對論足夠成熟，以光速為本位的「光年」（Light-year）成為了距離的絕對單位，呈現全新的思考方式，將距離的概念蛻變為人類與宇宙的哲學性叩問。瑞士高級鐘表品牌歐米茄（OMEGA）日前發表全新Constellation星座系列，除重新帶來經典的「派盤」設計，更以聽覺取代視覺來進行精確的量測，呈現當代高級鐘表的變革性思維。

時間其實是一種抽象的觀念，古代的天文學家透過日月星辰與光影的推移，具象定義了時間，也是OMEGA「星座」（Constellation）命名的緣由之一。新款Constellation系列在設計上還原了1952年首見的「派盤 / 十二邊形面盤」（Pie Pan Dial），近代即使2015年的OMEGA Globemaster系列也曾有相關設計，但本次則是以陶瓷材質製造出Pie Pan輪廓，不可不謂之突破。

更有甚者，近代高級鐘表評測精準度曾包含了瑞士天文台認證（COSC）、日內瓦印記，多是以計算每日正負秒差為依據。OMEGA則成立了全新的「Laboratoire de Précision」，強調該機構為獨立的認證機構，該實驗室可進行受METAS認證的「大師天文台認證」，同時經「瑞士認證服務機構」（SAS）認可為天文台表測試實驗室。不僅如此，Laboratoire de Précision更開發了一款無線、獨立的測試裝置，以「雙指標技術」（Dual Metric Technology）針對表款的擺輪進行長達25日測驗，持續記錄擺輪的tick、tack音響，最終以擺輪聲響確認無秒針的Constellation表款精準度，更將精準的量測形式由視覺改變面向為聽覺，有其思考邏輯的重要性突破。

為此OMEGA更開發出兩款全新大師天文台機芯，並依修飾（finishing）細節與是否鑲嵌星座系列天文台徽章分類，分為是使用在Platinum-Gold™鉑金-金款的8915 Grand Luxe機芯，以及8915 Luxe機芯與8914 Standard機芯，同時再使用品牌獨家的O-MEGASTEEL鋼材，呈現較傳統精鋼更為優異的物理特色。

即便人們仰望星辰並理解其遙不可及，然科學家始終如神話中的薛西佛斯（Sisyphus）將巨石推向高峰，一如OMEGA對精確與材質的無窮無盡探究，化精準此一概念成為科學的SOP。全系列9款Constellation兩針大師天文台腕表將帶來鉑金-金、Canopus Gold™、Sedna™金、Moonshine™金、O-MEGASTEEL多種材質，搭配皮表帶、貴金屬鍊帶，訂價約自33萬元至178萬6,000元不等，可洽全台OMEGA專門店詢問。

8914同軸擒縱大師天文台認證機芯。圖／OMEGA提供
8914同軸擒縱大師天文台認證機芯。圖／OMEGA提供

凹凸有致的十二邊形「派盤」式（Pie Pan Dial）面盤，是OMEGA Constellation系列的經典設計風格。圖／OMEGA提供
凹凸有致的十二邊形「派盤」式（Pie Pan Dial）面盤，是OMEGA Constellation系列的經典設計風格。圖／OMEGA提供

OMEGA Constellation腕表，Platinum-Gold™鉑金-金款式、39.4毫米、時間顯示、大師天文台認證，174萬7,000元。圖／OMEGA提供
OMEGA Constellation腕表，Platinum-Gold™鉑金-金款式、39.4毫米、時間顯示、大師天文台認證，174萬7,000元。圖／OMEGA提供

從面盤、表殼、弧形的藍寶石水晶鏡面，都展現了1950年代的懷舊與當代的精細細緻。圖／OMEGA提供
從面盤、表殼、弧形的藍寶石水晶鏡面，都展現了1950年代的懷舊與當代的精細細緻。圖／OMEGA提供

OMEGA Constellation腕表，Canopus Gold™款式、39.4毫米、時間顯示、大師天文台認證，133萬2,000元。圖／OMEGA提供
OMEGA Constellation腕表，Canopus Gold™款式、39.4毫米、時間顯示、大師天文台認證，133萬2,000元。圖／OMEGA提供

OMEGA Constellation腕表，全Moonshine™金款式、39.4毫米、時間顯示、大師天文台認證，178萬6,000元。圖／OMEGA提供圖／OMEGA提供
OMEGA Constellation腕表，全Moonshine™金款式、39.4毫米、時間顯示、大師天文台認證，178萬6,000元。圖／OMEGA提供圖／OMEGA提供

Laboratoire de Précision實驗室可進行受METAS認證的「大師天文台認證」，同時經「瑞士認證服務機構」（SAS）認可。圖／OMEGA提供
Laboratoire de Précision實驗室可進行受METAS認證的「大師天文台認證」，同時經「瑞士認證服務機構」（SAS）認可。圖／OMEGA提供

延伸閱讀

重量級新品空降！林柏宏上手浪琴全新「浪鬼」HydroConquest海陸有型

當世界越快，人心越亂——臺大推出「心理覺察系列」課程，用科學幫你找回人生主控權

MONTBLANC Star Legacy新作 低調墨韻 思潮無盡

HARRY WINSTON 億級55克拉 祖母綠登台

相關新聞

走得準？用聽得！OMEGA Constellation腕表 科學SOP闢蹊徑

我們如何思考、如何提問，決定了將得到什麼樣的答案。人類一度曾以公里成為距離的評測單位，然而當光學技術與相對論足夠成熟，以光速為本位的「光年」（Light-year）成為了距離的絕對單位，呈現全新的思考方式，將距離的概念蛻變為人類與宇宙的哲學性叩問。瑞士高級鐘表品牌歐米茄（OMEGA）日前發表全新Constellation星座系列，除重新帶來經典的「派盤」設計，更以聽覺取代視覺來進行精確的量測，呈現當代高級鐘表的變革性思維。

麗寶馬拉灣將開園搶台中戲水版圖 大安濱海、中科親水組消暑陣線

南風漸起，大台中地區氣溫持續攀升，對市民而言，針對中部戲水市場，主要以大型主題樂園、濱海自然景區與社區親水廣場，組成三大消暑陣線，其中，最具指標性的麗寶樂園馬拉灣宣布將於4月3日率先開園，並祭出超值暢遊方案，力搶清明連假與初夏觀光人潮，同時揭示夏季消暑商機正式引爆。

日本酒櫃領導品牌SAKURA WORKS登台 專為清酒打造-5°C 冰溫技術

瞄準高端品飲與精準溫控需求，日本酒櫃品牌SAKURA WORKS正式登台，由恆隆行代理引進的全新機型「GX38雙溫酒櫃」甫亮相，即在試賣三週內創下逾新台幣300萬元銷售成績，迅速成為台灣家電市場的焦點新品。品牌創辦人暨社長穂積亮雄（Akio Hozumi）亦親自來台發表，透過現場品飲體驗，強調「溫度」對風味表現的關鍵影響，重新定義藏酒的價值。

甜點迷必去！青森推出「蘋果派地圖＋計程車」 一日巡吃40家

說起青森，首先聯想必是「蘋果」。青森之旅，也確實充滿著蘋果香，從蘋果溫泉、各式蘋果饗宴，到打卡專用的蘋果郵箱，甚至還有「蘋果派專車」，可帶領著饕客一嘗青森40家風味各不同的蘋果派！

台灣虎航「復活節彩蛋促銷」！全航線機票100元起 下周手刀搶票

台灣虎航宣布「復活節彩蛋促銷」，全航線單程未稅100元起，旅遊期間至今年10月24日；3月31日下周二「VIP封館」尊榮虎會員優先開搶，全虎迷則是4月1日下周三搶票。台灣虎航表示，手指動一動，台虎官網就能找到「復活節限定驚喜價」。這次不藏彩蛋，虎將直接把「超划算機票」藏進官網裡。

不用飛日本也能品嘗百年經典！百吉樂活引進FUTABA、SEIKA人氣冰品

台隆集團旗下國民冰品品牌百吉樂活，獨家引進日本FUTABA與SEIKA熱銷冰品，即日起在全聯陸續上市，讓消費者不用出國，也能品味日本夏日經典。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。