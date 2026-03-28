走得準？用聽得！OMEGA Constellation腕表 科學SOP闢蹊徑

我們如何思考、如何提問，決定了將得到什麼樣的答案。人類一度曾以公里成為距離的評測單位，然而當光學技術與相對論足夠成熟，以光速為本位的「光年」（Light-year）成為了距離的絕對單位，呈現全新的思考方式，將距離的概念蛻變為人類與宇宙的哲學性叩問。瑞士高級鐘表品牌歐米茄（OMEGA）日前發表全新Constellation星座系列，除重新帶來經典的「派盤」設計，更以聽覺取代視覺來進行精確的量測，呈現當代高級鐘表的變革性思維。

時間其實是一種抽象的觀念，古代的天文學家透過日月星辰與光影的推移，具象定義了時間，也是OMEGA「星座」（Constellation）命名的緣由之一。新款Constellation系列在設計上還原了1952年首見的「派盤 / 十二邊形面盤」（Pie Pan Dial），近代即使2015年的OMEGA Globemaster系列也曾有相關設計，但本次則是以陶瓷材質製造出Pie Pan輪廓，不可不謂之突破。

更有甚者，近代高級鐘表評測精準度曾包含了瑞士天文台認證（COSC）、日內瓦印記，多是以計算每日正負秒差為依據。OMEGA則成立了全新的「Laboratoire de Précision」，強調該機構為獨立的認證機構，該實驗室可進行受METAS認證的「大師天文台認證」，同時經「瑞士認證服務機構」（SAS）認可為天文台表測試實驗室。不僅如此，Laboratoire de Précision更開發了一款無線、獨立的測試裝置，以「雙指標技術」（Dual Metric Technology）針對表款的擺輪進行長達25日測驗，持續記錄擺輪的tick、tack音響，最終以擺輪聲響確認無秒針的Constellation表款精準度，更將精準的量測形式由視覺改變面向為聽覺，有其思考邏輯的重要性突破。

為此OMEGA更開發出兩款全新大師天文台機芯，並依修飾（finishing）細節與是否鑲嵌星座系列天文台徽章分類，分為是使用在Platinum-Gold™鉑金-金款的8915 Grand Luxe機芯，以及8915 Luxe機芯與8914 Standard機芯，同時再使用品牌獨家的O-MEGASTEEL鋼材，呈現較傳統精鋼更為優異的物理特色。

即便人們仰望星辰並理解其遙不可及，然科學家始終如神話中的薛西佛斯（Sisyphus）將巨石推向高峰，一如OMEGA對精確與材質的無窮無盡探究，化精準此一概念成為科學的SOP。全系列9款Constellation兩針大師天文台腕表將帶來鉑金-金、Canopus Gold™、Sedna™金、Moonshine™金、O-MEGASTEEL多種材質，搭配皮表帶、貴金屬鍊帶，訂價約自33萬元至178萬6,000元不等，可洽全台OMEGA專門店詢問。

8914同軸擒縱大師天文台認證機芯。圖／OMEGA提供

凹凸有致的十二邊形「派盤」式（Pie Pan Dial）面盤，是OMEGA Constellation系列的經典設計風格。圖／OMEGA提供

OMEGA Constellation腕表，Platinum-Gold™鉑金-金款式、39.4毫米、時間顯示、大師天文台認證，174萬7,000元。圖／OMEGA提供

從面盤、表殼、弧形的藍寶石水晶鏡面，都展現了1950年代的懷舊與當代的精細細緻。圖／OMEGA提供

OMEGA Constellation腕表，Canopus Gold™款式、39.4毫米、時間顯示、大師天文台認證，133萬2,000元。圖／OMEGA提供

OMEGA Constellation腕表，全Moonshine™金款式、39.4毫米、時間顯示、大師天文台認證，178萬6,000元。圖／OMEGA提供圖／OMEGA提供