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麗寶馬拉灣將開園搶台中戲水版圖 大安濱海、中科親水組消暑陣線

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
麗寶樂園馬拉灣宣布將於4月3日率先開園，並祭出超值暢遊方案，力搶清明連假與初夏觀光人潮。圖／麗寶提供
麗寶樂園馬拉灣宣布將於4月3日率先開園，並祭出超值暢遊方案，力搶清明連假與初夏觀光人潮。圖／麗寶提供

南風漸起，大台中地區氣溫持續攀升，對市民而言，針對中部戲水市場，主要以大型主題樂園、濱海自然景區與社區親水廣場，組成三大消暑陣線，其中，最具指標性的麗寶樂園馬拉灣宣布將於4月3日率先開園，並祭出超值暢遊方案，力搶清明連假與初夏觀光人潮，同時揭示夏季消暑商機正式引爆。

受限於台中港占去大部分的海岸線，台中人想要接近海岸線，最近的就是位於大安區的大安濱海樂園，以自然景觀取勝；旺盛的海風不僅是風箏、風帆、衝浪者天堂，其招牌的「海翁泳池」搭配綿延的沙灘區，提供遊客同時游泳與玩沙的雙重樂趣；雖非封閉式主題樂園，但其開闊的視野與自然海風，成為家庭客群一日遊的首選推薦。

市區內的戲水景點不多，但針對幼齡族群與短期消暑需求，大雅區中科公園的「夏日戲水廣場」則以公益性質回饋民眾；現場設有噴水設施與水槍戰場，且採免費開放機制；對於居住在市區周邊、體力較不適合長時間待在大型樂園的小小孩來說，提供了最經濟實惠的戲水方案。

而位於后里的「麗寶樂園馬拉灣」，做為全台指標性水上樂園，每年吸引數百萬人造訪的中部網美景點，今年宣布將於4月3日正式登場，為了留住國旅遊客，以及吸引常客與年輕族群，園方今年祭出暢遊優惠力拼回訪率，推出極具市場競爭力的「馬拉灣暢遊卡」，主打999元（原價1800元）即可在開卡後30天內不限次數入園，主要是提升遊客「消暑自由度」，平均入園兩次即可回本。

麗寶樂園指出，馬拉灣除了擁有全東南亞最大人工造浪池「大海嘯」外，阿酋彎親水城堡與巫師飛艇等刺激設施，預計將帶動首波入園高峰。此外，園方更與熱門手遊「Garena決勝時刻 Mobile」跨界合作，於4月指定期間推出雙人1499元的限時優惠，強化虛實整合的休閒體驗。

大安濱海樂園是台中最大的水域遊憩區域。圖／台中市政府提供
大安濱海樂園是台中最大的水域遊憩區域。圖／台中市政府提供

麗寶樂園馬拉灣宣布將於4月3日率先開園，並祭出超值暢遊方案，力搶清明連假與初夏觀光人潮。聯合報系資料照
麗寶樂園馬拉灣宣布將於4月3日率先開園，並祭出超值暢遊方案，力搶清明連假與初夏觀光人潮。聯合報系資料照

麗寶樂園

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