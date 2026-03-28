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日本酒櫃領導品牌SAKURA WORKS登台 專為清酒打造-5°C 冰溫技術

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
上層隔間針對清酒保存條件，溫度設定範圍自-5°C起。圖／恆隆行提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
上層隔間針對清酒保存條件，溫度設定範圍自-5°C起。圖／恆隆行提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

瞄準高端品飲與精準溫控需求，日本酒櫃品牌SAKURA WORKS正式登台，由恆隆行代理引進的全新機型「GX38雙溫酒櫃」甫亮相，即在試賣三週內創下逾新台幣300萬元銷售成績，迅速成為台灣家電市場的焦點新品。品牌創辦人暨社長穂積亮雄（Akio Hozumi）亦親自來台發表，透過現場品飲體驗，強調「溫度」對風味表現的關鍵影響，重新定義藏酒的價值。

穂積亮雄認為，藏酒從來不只是保存，而是「定格風味最完美的時刻」。全新GX38雙溫酒櫃的核心特色，在於其少見的-5°C冰溫技術與雙溫分層設計。整體溫控範圍橫跨-5°C至25°C，上層可精準對應清酒需求，下層則針對葡萄酒提供穩定熟成環境，並透過專利冷卻技術，使溫差控制於極小範圍內。搭配低溫不結冰的冰溫系統與高效隔熱結構，不僅延長酒體風味的穩定性，也讓居家環境得以實現接近專業酒窖的保存條件。

在機能之外，GX38亦回應當代生活對美學與儀式感的期待。機身採窄身設計，結合雲貝白與優雅黑兩款配色，並融入胡桃木元素與45度氛圍燈光，使酒櫃不再只是功能性設備，而成為可融入空間的風格單品。特別是直立式層架設計，讓清酒得以直立存放，降低與空氣接觸與液體回流瓶蓋的風險，進一步維持酒質穩定，體現細節導向的日式職人精神。

延續新品發表熱度，品牌亦攜手「Sake Union蘊釀台北」清酒展，即日起至3月29日於信義區香堤大道登場。現場集結超過40家日本酒造，並全面採用GX38雙溫酒櫃進行保存與展示，讓消費者得以在不同溫度條件下實際比較風味差異，進一步理解溫控技術對品飲體驗的影響。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

SAKURA WORKS品牌創辦人暨社長穂積亮雄堅信：「藏酒不是保存，而是定格最完美的黃金時刻。」圖／恆隆行提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SAKURA WORKS品牌創辦人暨社長穂積亮雄堅信：「藏酒不是保存，而是定格最完美的黃金時刻。」圖／恆隆行提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

GX38機身採窄身設計，並融入胡桃木元素與45度氛圍燈光，與現代居家氛圍充分融合。圖／恆隆行提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
GX38機身採窄身設計，並融入胡桃木元素與45度氛圍燈光，與現代居家氛圍充分融合。圖／恆隆行提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

SAKURA WORKS GX38雙溫酒櫃（雲貝白）建議售價53,900元。圖／恆隆行提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SAKURA WORKS GX38雙溫酒櫃（雲貝白）建議售價53,900元。圖／恆隆行提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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