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台灣虎航「復活節彩蛋促銷」！全航線機票100元起 下周手刀搶票

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台灣虎航宣布「復活節彩蛋促銷」，全航線單程未稅100元起，旅遊期間至今年10月24日；3月31日下周二「VIP封館」尊榮虎會員優先開搶，全虎迷則是4月1日下周三搶票。圖／台灣虎航提供
台灣虎航宣布「復活節彩蛋促銷」，全航線單程未稅100元起，旅遊期間至今年10月24日；3月31日下周二「VIP封館」尊榮虎會員優先開搶，全虎迷則是4月1日下周三搶票。圖／台灣虎航提供

台灣虎航宣布「復活節彩蛋促銷」，全航線單程未稅100元起，旅遊期間至今年10月24日；3月31日下周二「VIP封館」尊榮虎會員優先開搶，全虎迷則是4月1日下周三搶票。台灣虎航表示，手指動一動，台虎官網就能找到「復活節限定驚喜價」。這次不藏彩蛋，虎將直接把「超划算機票」藏進官網裡。

台灣虎航表示，尊榮虎VIP優先開搶為3月31日下周二上午10時至晚上11時59分，全航線單程未稅100元、1000元、1500元起，限購來回，旅遊期間自3月31日至今年10月24日。復活節尊榮虎（tigerprime）封館優惠限透過專屬購票網頁，完成身分驗證後方可進行購票，無法透過其他通路進行訂位購票。

全虎迷一起開搶為4月1日下周三上午10時至4月2日下周四晚上11時59分，全航線單程未稅1000元、1500元起，限購來回，旅遊期間自3月31日至今年10月24日。購票注意事項依活動網頁說明為主。

台灣虎航說，尊榮虎封館優惠，每筆訂單第1位乘客皆需為尊榮虎，其他同行者亦必須為tigerclub會員，單筆最多可訂購9人。依規定，12歲以下尊榮虎不可獨行，至少需有1位成人尊榮虎同行方可進行訂購。上述活動優惠票價為未稅，需同時購買去程及回程。優惠價機位開放銷售的日期及機位數量有限，售完為止。

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