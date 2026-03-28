台灣虎航「復活節彩蛋促銷」！全航線機票100元起 下周手刀搶票

今年適逢佳士得（Christie’s）正式進駐亞洲四十周年，率先為今年全年一系列慶祝活動揭開序幕的是3 月27 日的在亞太區總部 The Henderson 舉槌的香港二十及二十一世紀藝術晚間拍賣，創下100%成交的白手套佳績。領銜的傑哈德李希特（Gerhard Richter ）《抽象畫》以約3.77億台幣（9,210萬港元）最高價成交，同時，首度登上亞洲晚拍的古典大師約翰內斯霍達爾特、沃爾特史畢斯（Walter Spies ）、日本藝術家加賀溫、德國藝術家倫茨格克（Lenz Geerk）等人的作品都締造了新的拍賣紀錄。

2026-03-27 22:54