台中勤美洲際酒店推出「洲際黑標甄選名饌-洲際漢堡」

台中勤美洲際酒店隆重呈獻全新餐飲力作「洲際黑標甄選名饌-洲際漢堡」，標榜以精緻手法重新詮釋經典舒適料理。這不僅是一款漢堡，更承載「洲際黑標甄選名饌」之名，象徵酒店對料理工藝與風味表現的最高標準。

「InterContinental Black Label Signature」並非單純為一道料理命名，而是洲際酒店所制定的一項餐飲標準：一項品牌願意以洲際之名背書的味覺認證。

台中勤美洲際酒店表示，唯有在食材選擇、烹調工藝與風味結構上，皆達到品牌所定義的「味覺成熟度(Flavor Maturity)」，並能在不同餐飲場景中穩定呈現風味深度的料理，才能獲得此項標誌。黑標所代表的，不是華麗堆疊，而是深度、協和與層次分明的風味平衡。

在此理念之下，台中勤美洲際酒店西餐行政主廚Chef David Chauveau以經典漢堡為創作載體，透過東西融合的料理哲學重新演繹，打造出「洲際黑標甄選名饌 漢堡」。

對Chef David而言，一道成熟的料理，不在於元素的繁複，而在於風味之間是否達到精準且協和的平衡。他選用美國頂級牛肉結合宜蘭鴨胸，構築漢堡肉的核心結構。牛肉帶來紮實濃郁的肉香，鴨胸則增添細緻而深沉的脂香，使整體風味更具層次與深度。

為進一步提升風味表現，Chef David融入主廚特製醬汁，以海鮮醬為靈感基底，結合無酒精威士忌香氣，細膩提升肉質層次。煙燻溫潤、鮮味深度與柔和甜韻交織，形塑出極具辨識度的香氣結構，使每一口皆層層遞進。

搭配細火慢炒的焦糖洋蔥，與帶有堅果香氣的艾曼塔起司，夾入手工製作的布里歐修麵包之中，整體風味在鹹香、甜潤與乳香之間取得精準平衡。看似經典的漢堡，實則於食材比例與烹調工藝之間，展現出洲際黑標所追求的「味覺成熟度」，亦為品牌精神的具體體現。

台中勤美洲際酒店說，「洲際黑標甄選名饌 漢堡」現已於葉與藤Leaves & Vines及客房餐飲服務同步供應，僅於台中勤美洲際酒店獨家呈現，誠摯邀請賓客親身體驗這道融合了東西風味、體現洲際餐飲精緻標準的代表之作。