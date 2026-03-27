快訊

通勤族崩潰…台鐵電車線故障「多班列車延誤」 預計28日首班車起恢復正常

美股早盤／市場不理會川普延後攻擊時限 3大指數盡墨、恐慌指數衝破30

求復合失敗…台中金融男當街持雙刀揮砍 女友遭刺死倒臥血泊

聽新聞
0:00 / 0:00

佳士得20/21世紀藝術晚拍白手套！歡慶亞洲40周年 強勢刷新4拍賣紀錄

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
沃爾特史畢斯《登高望遠》，油彩 畫布，100.5 x 82.5 公分，1934年作，以5,906萬港元成交，繼2013年之後再度刷新藝術家的拍賣紀錄。 圖／佳士得提供
沃爾特史畢斯《登高望遠》，油彩 畫布，100.5 x 82.5 公分，1934年作，以5,906萬港元成交，繼2013年之後再度刷新藝術家的拍賣紀錄。 圖／佳士得提供

今年適逢佳士得（Christie’s）正式進駐亞洲四十周年，率先為今年全年一系列慶祝活動揭開序幕的是3 月27 日的在亞太區總部 The Henderson 舉槌的香港二十及二十一世紀藝術晚間拍賣，創下100%成交的白手套佳績。領銜的傑哈德李希特（Gerhard Richter ）《抽象畫》以約3.77億台幣（9,210萬港元）最高價成交，同時，首度登上亞洲晚拍的古典大師約翰內斯霍達爾特、沃爾特史畢斯（Walter Spies ）、日本藝術家加賀溫、德國藝術家倫茨格克（Lenz Geerk）等人的作品都締造了新的拍賣紀錄。

在拍後記者會上，佳士得亞太區總裁江華皓（Rahul Kadakia ）表示，本場拍賣總成交額為6.55億港元，金額成交率近拍前低估價的120%，競標來自全球各地，成績不俗。佳士得亞太區副主席暨二十及二十一世紀藝術類別主管Cristian Albu解說，近年來佳士得致力耕耘、以「質勝於量」（quality over quantity ）的拍賣策略奏效，著重於市場的稀缺性和拍品本身的來歷，例如本次拍賣所推出的大衛霍克尼「椅子」，就是擁有8次展覽紀錄的優秀作品，約翰內斯霍達爾特則是藝術家作品本身數量就非常稀少。佳士得亞太區二十及二十一世紀藝術類別主管暨資深專家徐文君（Ada Tsui ）進一步補充，除了拍品的品質，「多元」（diversity）也是本次拍賣成功的一大關鍵。

常玉《毯上的曲腿馬》，油彩 纖維板，49 x 74.2 公分(畫芯)，1950-1960年代作，成交價6,394萬港元，為拍前低估價2倍之多。 圖／佳士得提供
常玉《毯上的曲腿馬》，油彩 纖維板，49 x 74.2 公分(畫芯)，1950-1960年代作，成交價6,394萬港元，為拍前低估價2倍之多。 圖／佳士得提供

加賀溫《是! (母親做的包)》，以457萬2,000港元成交價刷新藝術家的拍賣紀錄，遠超過拍前低估價50萬港元。記者孫曼／攝影
加賀溫《是! (母親做的包)》，以457萬2,000港元成交價刷新藝術家的拍賣紀錄，遠超過拍前低估價50萬港元。記者孫曼／攝影

傑哈德李希特《抽象畫》，油彩 畫布，200 x 180 公分，1991年作，成交價9,210萬港元。 圖／佳士得提供
傑哈德李希特《抽象畫》，油彩 畫布，200 x 180 公分，1991年作，成交價9,210萬港元。 圖／佳士得提供

大衛霍克尼《椅子》，油彩 畫布，121.9 x 91.4公分，1985年作，成交價3,893萬港元。 圖／佳士得提供
大衛霍克尼《椅子》，油彩 畫布，121.9 x 91.4公分，1985年作，成交價3,893萬港元。 圖／佳士得提供

梵谷《林中少女》，油彩 畫布 裱於加固木板，34.7 x 47.3 公分，1883年8月作，成交價3,344萬港元。記者孫曼／攝影
梵谷《林中少女》，油彩 畫布 裱於加固木板，34.7 x 47.3 公分，1883年8月作，成交價3,344萬港元。記者孫曼／攝影

約翰內斯霍達爾特JOHANNES GOEDAERT《萬曆花瓶中的花卉、昆蟲與蝸牛》，油彩 木板，28.2 x 22 公分，1,016萬港元成交，刷新藝術家的世界拍賣紀錄。 圖／佳士得提供
約翰內斯霍達爾特JOHANNES GOEDAERT《萬曆花瓶中的花卉、昆蟲與蝸牛》，油彩 木板，28.2 x 22 公分，1,016萬港元成交，刷新藝術家的世界拍賣紀錄。 圖／佳士得提供

藝術家 佳士得 藝術

延伸閱讀

佳士得歡慶進駐亞洲40周年 獻常玉白駒、裸女 Richter巔峰代表作領銜

經典賽／大谷翔平對中華隊實戰球衣 競標價突破600萬元

相關新聞

《捕風追影》老派直覺對上數位陰影 一場暗流湧動的交鋒

《捕風追影》以傳統警務對抗高科技犯罪，成龍與張子楓演繹老派智慧與現代技術的精彩交鋒。劇情緊湊、反派強大，值得在戲院體驗。

佳士得20/21世紀藝術晚拍白手套！歡慶亞洲40周年 強勢刷新4拍賣紀錄

今年適逢佳士得（Christie’s）正式進駐亞洲四十周年，率先為今年全年一系列慶祝活動揭開序幕的是3 月27 日的在亞太區總部 The Henderson 舉槌的香港二十及二十一世紀藝術晚間拍賣，創下100%成交的白手套佳績。領銜的傑哈德李希特（Gerhard Richter ）《抽象畫》以約3.77億台幣（9,210萬港元）最高價成交，同時，首度登上亞洲晚拍的古典大師約翰內斯霍達爾特、沃爾特史畢斯（Walter Spies ）、日本藝術家加賀溫、德國藝術家倫茨格克（Lenz Geerk）等人的作品都締造了新的拍賣紀錄。

海外首店！京都米其林二星割烹名店「安久」插旗苗栗 地點、價位曝光

日本京都割烹名店「安久ANKYU」創辦人暨主廚上田陽三，自3月26日至3月28日期間，首度率領料理團隊登台，攜手POUYUENJI 藏茶、醸人九平次、Ninety Plus舉行為期3天的快閃活動。同時，POUYUENJI與上田陽三也預告，今年即將於苗栗的POUYUENJI HILLS 寶元紀之丘開設安久首間海外姊妹店，預計暑假之後亮相。

台灣第1人！ØZI 登加州Coachella 舞台 海尼根4月把派對搬到信義區

台灣音樂能量再度登上國際舞台。每年4月於美國加州Indio沙漠登場的Coachella音樂節，向來被視為全球最具指標性的音樂與藝術盛會之一；而長期合作夥伴海尼根（Heineken），今年再度於現場打造品牌專屬空間「Heineken House」，以音樂為媒介，形塑跨文化交流的重要場域。

金門酒廠首度開放1000公升限量包罈 「千金藏」啟動全新高端窖藏計畫

金門酒廠「儲酒銀行」正式發表全新窖藏計畫——《千金藏》金門高粱酒，並首度開放「1,000公升限量包罈」銷售服務，每罈入手門檻自新台幣1,539,000元起，並提供全方位專業管家服務；訂購者除可享有免費3年坑道儲放外...

迷離、鏡像與詩 SHIATZY CHEN 2026春夏 重塑1970自由不羈

設計師品牌SHIATZY CHEN夏姿・陳發表了2026春夏系列視覺：Unstill，系列由攝影師陳詠華掌鏡，透過懷舊的影像風格讓場景在鏡像空間、玫瑰壁紙、行進中的車廂內來回切換，成為宛如意識流的往返穿越，帶出詩意聯想與2026春夏新裝的全面上市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。