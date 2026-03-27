佳士得20/21世紀藝術晚拍白手套！歡慶亞洲40周年 強勢刷新4拍賣紀錄

今年適逢佳士得（Christie’s）正式進駐亞洲四十周年，率先為今年全年一系列慶祝活動揭開序幕的是3 月27 日的在亞太區總部 The Henderson 舉槌的香港二十及二十一世紀藝術晚間拍賣，創下100%成交的白手套佳績。領銜的傑哈德李希特（Gerhard Richter ）《抽象畫》以約3.77億台幣（9,210萬港元）最高價成交，同時，首度登上亞洲晚拍的古典大師約翰內斯霍達爾特、沃爾特史畢斯（Walter Spies ）、日本藝術家加賀溫、德國藝術家倫茨格克（Lenz Geerk）等人的作品都締造了新的拍賣紀錄。

在拍後記者會上，佳士得亞太區總裁江華皓（Rahul Kadakia ）表示，本場拍賣總成交額為6.55億港元，金額成交率近拍前低估價的120%，競標來自全球各地，成績不俗。佳士得亞太區副主席暨二十及二十一世紀藝術類別主管Cristian Albu解說，近年來佳士得致力耕耘、以「質勝於量」（quality over quantity ）的拍賣策略奏效，著重於市場的稀缺性和拍品本身的來歷，例如本次拍賣所推出的大衛霍克尼「椅子」，就是擁有8次展覽紀錄的優秀作品，約翰內斯霍達爾特則是藝術家作品本身數量就非常稀少。佳士得亞太區二十及二十一世紀藝術類別主管暨資深專家徐文君（Ada Tsui ）進一步補充，除了拍品的品質，「多元」（diversity）也是本次拍賣成功的一大關鍵。

常玉《毯上的曲腿馬》，油彩 纖維板，49 x 74.2 公分(畫芯)，1950-1960年代作，成交價6,394萬港元，為拍前低估價2倍之多。 圖／佳士得提供

加賀溫《是! (母親做的包)》，以457萬2,000港元成交價刷新藝術家的拍賣紀錄，遠超過拍前低估價50萬港元。記者孫曼／攝影

傑哈德李希特《抽象畫》，油彩 畫布，200 x 180 公分，1991年作，成交價9,210萬港元。 圖／佳士得提供

大衛霍克尼《椅子》，油彩 畫布，121.9 x 91.4公分，1985年作，成交價3,893萬港元。 圖／佳士得提供

梵谷《林中少女》，油彩 畫布 裱於加固木板，34.7 x 47.3 公分，1883年8月作，成交價3,344萬港元。記者孫曼／攝影