海外首店！京都米其林二星割烹名店「安久」插旗苗栗 地點、價位曝光

日本京都割烹名店「安久ANKYU」創辦人暨主廚上田陽三，自3月26日至3月28日期間，首度率領料理團隊登台，攜手POUYUENJI 藏茶、醸人九平次、Ninety Plus舉行為期3天的快閃活動。同時，POUYUENJI與上田陽三也預告，今年即將於苗栗的POUYUENJI HILLS 寶元紀之丘開設安久首間海外姊妹店，預計暑假之後亮相。

上田陽三師出京都割烹名店「一よし」，29歲於京都祇園創立「安久ANKYU」。上田陽三包括刀切、起火、調味皆在客人眼前完成，並在料理過程透過觀察賓客狀態，達到「一人一味」的款待奧義，並透過「減法」留下觸動靈魂的食材本味，並讓味道與季節感在平衡中舒展。安久開幕首年即獲得米其林二星，也已連續3年獲得二星。店內僅設有6席座位，每3個月開放訂位，吸引無數饕客造訪。。2021年時，安久也於東京銀座開設分店，同樣成為當地的指標性名店。

此次POUYUENJI x 安久ANKYU 攜手打造的《旬刻》限定餐會，採12道式的設計，除了重視食材時令之外，同時也運用在地食材呈現風土滋味，並加入西式食材適當提味，賦予京都料理嶄新意念。例如開場的「柚子釜」將柚子剖半取出果肉，以柚子汁與橄欖油醃漬伊勢龍蝦與蒸鮑魚，綴上魚子醬後，再以松葉支呈現吉祥寓意。「香魚．九条蔥」則以低溫細火將香魚炸至骨肉酥脆，佐以甘醋醬汁與九条蔥一同呈現，具有饒富趣味的味覺層次。

除此之外，套餐中並安排「白魚天婦羅．現磨烏魚子．木之芽」、「花山椒牛肉涮涮鍋．猴頭菇」、「金目鯛．海膽．山菜．茗荷．行者蒜．紫蘇花穗．煎酒」、「喉黑西京味噌燒．牛蒡絲．春菊醬」等不同料理，其中不乏有台灣的龍鬚菜、豆腐、竹筍、猴頭菇等精選食材，亦有蕗之薹、山椒葉等日本時令山菜還有多種海味。同時，頂級日本清酒「醸人九平次」也安排6款清酒，呼應不同料理的風味變化；「POUYUENJI」 則以6款珍稀藏茶串聯餐序，讓滋味得以悠長延續。全套售價每人26,800元。

除了此次的餐會之外，安久也即將進駐 POUYUENJI HILLS 寶元紀之丘，打造安久首間海外姊妹店「Ankyu by POUYUENJI HILLS」，預計將於今年暑假之後亮相。業者透露，目前規劃全店將安排板前座位與包廂，可容納40人，並將由副主廚沼田壱駐店，率領台灣團隊提供高規格的割烹料理，初暫定午餐價位3,000元、晚餐價位為6,000元。

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柚子釜（左）、白蘆筍白和・黑松露。

香魚・九条葱（左）、花山椒牛肉涮涮鍋・猴頭菇。

螢烏賊花山葵炊飯・漬物（左）、蕗之薹布丁・香蕉春卷。

金目鯛・海膽・山菜・茗荷・行者蒜・紫蘇花穗・煎酒（左）、毛蟹真薯・竹筍・油菜花・蛤蜊出汁・新玉蔥擦流。